XRP koers verwachting: Ripple SWELL november, $10 in zicht?

Auteur Robert Bemelmans



Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Ripple’s jaarlijkse SWELL conferentie keert in november 2025 terug naar New York City. Het evenement trekt dit jaar een ongekende line-up van institutionele leiders, wat de XRP koers verwachting flink kan beïnvloeden. Daarom begint nu een cruciale periode van drie weken voor investeerders.

Ripple SWELL brengt financiële elite naar NYC

Ripple kondigt aan dat SWELL hun belangrijkste event van het jaar is. Bovendien komen leiders uit crypto, betalingen, banking en beleid samen om de toekomst van finance te bespreken.

De spreker line-up overtreft alle verwachtingen. CEO Brad Garlinghouse en co-founder Chris Larsen vertegenwoordigen Ripple. Tegelijkertijd verschijnen ook Adena Friedman van Nasdaq en Carolyn Weinberg van BNY op het podium. Verder spreken Maxwell Stein van BlackRock, Cynthia Lo Bessette van Fidelity en Scott Lucas van J.P. Morgan.

Ook Sandy Kaul van Franklin Templeton en Ryan Rugg van Citi nemen deel. Daarnaast deelt Hunter Horsley van Bitwise zijn visie. Tenslotte spreekt David Schwartz, de voormalige CTO van Ripple en co-creator van het XRP Ledger.

Institutionele adoptie stuurt XRP koers verwachting

Deze concentratie van financiële giganten geeft een belangrijk signaal. BlackRock, Fidelity en Franklin Templeton beheren samen biljoenen dollars. Daarom wijst hun aanwezigheid op serieuze interesse in XRP technologie.

De aanwezigheid van Citi en J.P. Morgan toont bancaire interesse. Hierdoor krijgt Ripple meer legitimiteit in traditionele financiële circuits. Verder onderstreept Nasdaq’s deelname dat crypto mainstream wordt. Deze ontwikkelingen beïnvloeden Ripple en de toekomstvisie voor het project.

Ripple nieuws wijst op toenemende momentum

Het Ripple nieuws rond SWELL komt op een strategisch moment. Namelijk verwachten crypto analisten XRP ETF goedkeuringen deze maand. Daarnaast toont de markt herstel na een consolidatiefase.

Ripple’s partnerships met meer dan 2500 financiële instellingen wereldwijd bieden een solide basis. Tegelijkertijd werkt het bedrijf aan RLUSD stablecoin adoptie. Hierdoor groeit het ecosysteem verder uit. XRP combineert sterke fundamentals met groeiende institutionele interesse. Bovendien maakt ISO 20022 compliance integratie met banksystemen mogelijk.

Ripple koers analyse van de dag

In de onderstaande Ripple koers analyse van de dag richten we ons op een 10 jarige technische analyse. Zoals we zien hieronder, heeft de consolidatie die zich eerder tussen 2014-2017 heeft gevormd, zich wederom gevormd. Dit keer is de bal nog langer onder water gehouden gedurende een periode van 7 jaar, en het is koers technisch gezien tijd om te exploderen.

Crypto experts voorspellen dat na de recente crypto crash, die eventueel nog niet voorbij is, gedurende altseason 2025 XRP klaar staat voor een enorme koers explosie. Als het patroon van 2017 zich herhaalt, is een XRP koers verwachting van $10 mild.

XRP koers analyse van de dag – Bron: Tradingview (PeterBrandt)

Gaat het belangrijkste Ripple evenement van dit jaar de bal boven water brengen? We houden de aanloop naar dit evenement nauw in de gaten en houden onze lezers op de hoogte.

Waarom november cruciaal wordt voor Ripple koers

De timing van SWELL kan impact hebben op de markt. Institutionele investeerders nemen vaak beslissingen na grote evenementen. Daarom kunnen aankondigingen tijdens de conferentie prijsbewegingen triggeren.

Crypto experts volgen deze ontwikkelingen nauwlettend. Immers biedt XRP een unieke combinatie van technologie en adoptie. Bovendien toont de spreker line-up voor het Ripple SWELL evenement volgende maand, dat grote spelers serieus naar Ripple kijken. Crypto beleggers kunnen zich oriënteren op de XRP koers verwachting 2025 – 2030 voor lange termijn strategie.

De komende drie weken geven investeerders tijd om posities in te nemen. Echter blijft crypto volatiel en moet je altijd risico’s afwegen. Desondanks ziet de setup voor XRP er veelbelovend uit. Veel crypto analisten benoemen XRP als topkeuze in discussies over welke altcoins gaan stijgen dit jaar.

