XRP koers verliest 11% in een maand en bevindt zich onder belangrijk $3,30 niveau

De XRP koers verloor 11% in een maand. Cryptoanalisten volgen $3,30 als een belangrijk niveau, terwijl het Fed beleid invloed krijgt.

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De XRP koers is op dit moment bearish. Volgens analyses van cryptoanalist @ali_charts moet de koers terug boven $3,30 komen om te voorkomen dat deze terugvalt richting $2,60 of zelfs $2. In de afgelopen 24 uur daalde XRP opnieuw. Over de afgelopen maand ging de koers zelfs meer dan 11% omlaag. Het all-time high staat op $3,8419. Kan XRP dit niveau opnieuw bereiken of volgt een verdere prijsdaling?

De XRP koers staat onder druk door volatiliteit

Tussen maart en augustus 2025 liet de XRP koers sterke prijsschommelingen zien. De candle chart van @ali_charts benadrukt dat de kopers moeite hebben om de koers stabiel te houden. Als de bulls er niet in slagen om de grens van $3,30 te heroveren, dan ligt een terugval naar lagere prijsniveaus voor de hand.

Deze situatie is geen losstaand geval. Veel tokens lieten in dezelfde periode scherpe prijsdalingen zien, waarbij de bears tijdelijk de overhand namen. Voor XRP betekent dit dat de komende candles belangrijk zijn om te bepalen of de bulls de controle kunnen terugpakken.

$XRP must reclaim $3.30 to avoid a drop to $2.60 or even $2. pic.twitter.com/1n4IYihaKq — Ali (@ali_charts) August 17, 2025

De invloed van het Federal Reserve beleid

Een ander element dat de XRP koers beïnvloedt, is het monetaire beleid van de Federal Reserve. Van de Amerikaanse centrale bank wordt in 2025 verwacht dat zij renteverlagingen gaat doorvoeren. Volgens een bericht van CNN op 8 augustus 2025 zorgde dit vooruitzicht al voor een zwakkere dollar.

Lagere rentes brengen doorgaans meer liquiditeit in de markt en maken lenen goedkoper. Dit kan extra kapitaal richting risicovolle activa zoals crypto tokens duwen. Voor altcoins als XRP betekent dit mogelijk meer vraag, al blijft de koersontwikkeling ook afhankelijk van factoren zoals de regulering rond Ripple.

Beperkingen van technische analyses

Hoewel traders vaak op technische analyses vertrouwen, blijft de voorspellende waarde hiervan beperkt. Een studie uit 2023 in de Journal of Financial Economics liet zien dat de nauwkeurigheid bij volatiele activa zoals crypto onder de 50% ligt.

Dit maakt dat voorspellingen zoals die van @ali_charts meer de heersende marktstemming weergeven dan een gegarandeerde uitkomst.

Reacties op X laten dat duidelijk zien: sommige gebruikers maken er grappen over, terwijl anderen juist speculeren op een XRP prijsstijging richting $4. Ook gaan er discussies rond dat de populariteit van XRP plaats zou kunnen maken voor LINK, een scenario dat door sommigen als een flippening wordt bestempeld.

Meme coins als goed alternatief voor XRP

