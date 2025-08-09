XRP koers van $3,12 tegen einde augustus voorspelt door Machine Learning

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 9, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Hoe hoog kan de XRP koers gaan in augustus? Machine Learning modellen denken dat de koers gaat eindigen op $3,12 in deze maand. Dit, op basis van recente ontwikkelingen en technische signalen. Hoewel er goed nieuws staat te wachten, zoals een potentieel einde van de SEC vs. Ripple rechtszaak, kan de XRP koers veel volatiliteit laten zien in augustus.

In het Ripple nieuws van vandaag analyseren we de koers verwachtingen van AI Machine Learning modellen.

Machine Learning voorspelt lichte stijging voor XRP

Op basis van inzichten van verschillende AI modellen, komt de Ripple verwachting voor eind augustus uit op een gemiddelde koers van $3,12. Bekende AI chatbots zoals Claude 3.5, ChatGPT-4o, en Grok 2 Vision, denken dat augustus weinig gains brengen voor XRP. De altcoin lijdt onder zwakke indicatoren, zoals de RSI, MACD en moving averages.

Ook ontwikkelingen in de echte wereld hebben invloed op de voorspellingen van deze Machine Learning modellen. De komende vrijdag staat er een belangrijke deadline voor de Amerikaanse Securities & Exchange Commission (SEC). De regulator moet vóór deze deadline besluiten om zijn hoger beroep tegen Ripple wel of niet in te trekken.

Crypto market rebounds and #XRP surges 6.65% to $3.01, but here is the most exciting news.



🚨RIPPLE VS SEC COULD END ON AUGUST 15!



The long-running legal battle between Ripple and the SEC may be approaching its end and analyst predict it could easily hit $5 or even higher.… pic.twitter.com/YI39RrCtLt — Skipper | XRPL (@skipper_xrp) August 4, 2025

Kiest de SEC hier wel voor, dan volgt Ripple ook en kan de rechtszaak worden afgerond. Dat is positief voor Ripple toch? Op lange termijn uiteraard wel. Maar op basis van de recente acties van de cryptomarkt, wordt dit nieuws mogelijk gebruikt als een mogelijkheid om te verkopen.

Het resultaat is dat XRP volatiel kan bewegen rond de $3 en de maand af kan sluiten rond $3,12.

Gemixte technische signalen voor XRP koers

Machine Learning modellen kijken ook naar technische indicatoren. Opmerkelijk zijn de Relative Strength index (RSI) en Moving Average Convergence Divergence (MACD). Deze geven aan dat XRP veel bullish momentum is verloren sinds eind juli.

Deze technische indicatoren suggereren dat de XRP koers de komende weken veel zijwaartse bewegingen gaan zien. Een positieve reactie van markt op het nieuws rondom de SEC, of een grote stijging van Bitcoin, kan XRP echter wel boven het doel van $3,12 lanceren.

Kan de XRP alsnog stijgen?

De XRP koers zou dus op een teleurstellende $3,12 kunnen eindigen deze maand. Uiteraard weten we allemaal dat AI geen magische kristallen bal is en dat de Machine Learning modellen ernaast kunnen zitten. Aan het eind van de week is een stijging te zien in de crypto markt, waar Ripple van profiteert.

Op korte termijn verwachten we dat de XRP koers boven $3,12 uitkomt. Alleen specifieke omstandigheden kunnen dan zorgen dat Ripple eindigt op dit niveau.

XRP koers grafiek – Bron: TradingView

Ook indicatoren zoals de RSI worden door koersstijgingen verder omhoog geduwd. De RSI stijgt weer boven de 50 uit en wijst op een groei van bullish momentum. En als dit bullish momentum kan worden vastgehouden, eindigt Ripple deze maand op een hogere koers dan $3,12. Afhankelijk van wat de SEC doet en hoe de markt reageert, kan Ripple meer dan $4 waard worden aan het eind van de maand.

Toch zijn er investeerders die denken dat XRP op het moment al te hoog is om er nog veel winst uit te halen op korte termijn. Na een stijging van 500% in het afgelopen jaar, is dat ook geen vreemde gedachte. Dat stimuleert mensen om te kijken naar alternatieven, met name altcoins of zelfs meme coins met een lagere marktwaarde.

Om maximaal te profiteren van de volgende bull run, kijken investeerders naar een nieuw project, dat wellicht voor hoge winst kan zorgen.

Beste meme coin voor de volgende bull run?

Maxi Doge ($MAXI) is een nieuwe meme coin die aandacht trekt, ook van investeerders die de boot hebben gemist voor XRP. De meme coin staat in het teken van trading en bodybuilding en is daarmee erg interessant onder retail investeerders. Dit combineert hij met de charme van Dogecoin om mogelijk een sterke meme coin te worden voor de volgende bull run.

Het grote voordeel dat $MAXI biedt, is zijn vaste lage prijs, omdat deze meme coin nog tijdelijk verkrijgbaar is in een presale. Tijdens deze presale vang je niet alleen korting door eerder te investeren, maar krijg je ook de gelegenheid om je tokens te staken voor hoge beloningen. Zo heeft het project al ruim $500.000 opgehaald in een week. Koop $MAXI vandaag nog, voordat de prijs stijgt.