XRP koers beweegt rond $3 terwijl whales voor $300 miljoen verkopen. De stijgende Profit/Loss Ratio toont winstneming en zwakker vertrouwen.

De XRP prijs beweegt zich rond $3,00 nadat grote whales in korte tijd ruim $300 miljoen aan tokens verkochten. Deze daling in grote wallet posities valt samen met een stijging van de Realized Profit/Loss Ratio, wat erop wijst dat investeerders winst namen in plaats van verder te kopen. Dat patroon versterkte de bearish toon in de markt. Hoe herstelt de XRP koers hiervan?

De whales verminderen hun XRP holdings

On-chain data toont dat wallet adressen met tussen de 100.000 en 1 miljoen XRP in slechts tien dagen meer dan 100 miljoen tokens verkochten. Deze verkopen brachten de totale holdings van de whales op het laagste niveau in bijna drie jaar. Volgens crypto-analisten wijst dit op afnemend vertrouwen op de korte termijn.

Deze verkoopgolf suggereert ook dat grote investeerders hun risico verkleinen en liquiditeit veiligstellen. Veel whales lijken op verdere prijsdruk te anticiperen en kiezen ervoor om tijdelijk uit XRP te stappen. Dit gedrag is vergelijkbaar met eerdere periodes waarin een grootschalige distributie voorafging aan langere consolidatiefases.

XRP koers onder druk door stijgende Realized Profit/Loss Ratio

De Realized Profit/Loss Ratio, een indicator die laat zien of investeerders met winst of verlies verkopen, bereikte een piek op het hoogste niveau in twee maanden. Een stijging betekent dat meer holders winst nemen bij kleine koersstijgingen, in plaats van tokens te holden.

Dit wijst op een gebrek aan vertrouwen in verdere koersstijgingen. Veel marktdeelnemers gebruiken korte oplevingen om winst te realiseren, wat de XRP koers onder druk zet. Zolang dit patroon blijft bestaan, zal elke poging tot herstel waarschijnlijk snel afgeremd worden door verkoop vanuit bestaande handelsposities.

Het resultaat is een fragiel marktevenwicht. Zolang er geen duidelijke instroom van nieuw kapitaal is, blijft de kans op een overtuigende opleving beperkt.

XRP prijs blijft onder weerstandsniveaus

De XRP koers probeert steun te behouden rond het huidige niveau, nadat een uitbraak uit een descending wedge niet slaagde. Een descending wedge is een dalend patroon waarin de koers onder toenemende druk van verkopers staat, maar bij voldoende momentum alsnog kan uitbreken.

Zonder extra koopkracht kan de XRP prijs verder terugvallen richting lagere niveaus, waar de bears opnieuw actief worden. Een herstel boven de eerstvolgende weerstand rond $3,10 kan daarentegen wijzen op hernieuwde kracht. Boven dat niveau liggen verdere koersdoelen bij ongeveer $3,25 en $3,60, wat neerkomt op een stijging van bijna 20% vanaf de huidige stand.

Die scenario’s vereisen echter dat het negatieve sentiment afneemt en whales hun verkoopdruk verminderen. Zolang dat niet gebeurt, blijft de kans groot dat de XRP koers schommelend binnen een nauwe bandbreedte blijft bewegen.

