XRP koers doorbreekt symmetrische driehoek terwijl de whales $740 miljoen aan tokens kopen

Whale aankopen en institutionele vraag duwen de XRP koers omhoog. Technische doorbraak bij $3,13 kan ruimte richting $4,40 openen.

De whales hebben in de afgelopen dagen ongeveer 250 miljoen XRP tokens gekocht. Deze aankopen, met een waarde van rond $740 miljoen, zorgen voor een duidelijke verschuiving in het marktsentiment. Ook institutionele partijen zoals SBI Holdings en VivoPower breiden hun XRP posities uit. Dit roept de vraag op of de XRP koers binnenkort richting $4,40 gaat.

XRP koers krijgt nieuwe impuls van grote whale aankopen

On-chain data laat zien dat wallets met meer dan 10 miljoen XRP in korte tijd massaal tokens hebben gekocht. Deze concentratie van kapitaal zorgt vaak voor snelle verschuivingen in de markt. Deze instroom komt niet alleen van particuliere whales, maar ook van bedrijven die XRP tokens voor treasury management gebruiken.

SBI Holdings in Japan vergrootte recent zijn positie, terwijl VivoPower $121 miljoen voor XRP allocaties vrijmaakte. Zulke handelstransacties vergroten de speculatie dat een goedkeuring van een XRP ETF mogelijk dichterbij komt. Wanneer institutionele partijen dit soort stappen zetten, kan dat het vertrouwen in de markt verder versterken.

250 million $XRP bought by whales in 48 hours! pic.twitter.com/S0DZYQms7i — Ali (@ali_charts) October 1, 2025

XRP doorbreekt cruciaal technisch patroon



De technische grafieken van XRP laten zien dat de koers uit een symmetrische driehoek is gebroken. Dit patroon wordt vaak gezien als een signaal dat de bestaande trend zich kan voortzetten.

Volgens crypto-analisten wijst een doorbraak boven het $3,13 Fibonacci 0,5 retracement erop dat de weg naar hogere niveaus open ligt. Een belangrijke prijszone ligt bij $4,40. Tegelijkertijd wijzen andere analisten erop dat een afwijzing bij $3,13 kan leiden tot een terugval naar de steun rond $2,65 of $2,40.

Daarnaast toont de Relative Strength Index (RSI) tekenen van overbought-condities. Dat betekent dat de XRP koers in korte tijd hard is gestegen en dat een correctie mogelijk is als de steun niet houdt. Ook de stabiliteit van de Bitcoin koers blijft daarbij een bepalende factor.

#XRP – Ready to Move… But Where? 🤔



This is a simple post, but I think it’s very effective!



If we close above $3.13 (the Fib 0.5 level), we could reach a minimum of $4.40. 📈 However, if we get rejected at that level, we might drop down to $2.65 or even $2.40. 📉



It’s up to… pic.twitter.com/0JpWdeqyqN — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) October 2, 2025

Regulatoire ontwikkelingen bij Ripple en de marktdynamiek

De stijging van de XRP koers valt samen met de voortdurende rechtszaak tussen Ripple en de SEC. Elke stap in dit juridische proces heeft in het verleden invloed gehad op de koers. Duidelijkheid over regelgeving opent de deur naar grotere institutionele adoptie.

Tegelijkertijd steeg de open interest in XRP derivatencontracten met 12%. Dit wijst op meer speculatieve posities van traders. Historisch gezien ontstaan scherpe koersbewegingen vaak wanneer whale aankopen en een toenemende leverage elkaar versterken.

