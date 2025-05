XRP koers stijgt na recordactiviteit op XRPL – kan Ripple 10 euro worden?

De Ripple koers ligt aan het eind van de ochtend rond $2,40 na een stijging van ruim 7% in de afgelopen 24 uur. De stijging volgde na een indrukwekkend herstel van de cryptomarkt, maar ook de hoge activiteit op de XRP Ledger. Gisteren markeerde ook officieel het einde van de SEC vs. Ripple rechtszaak. Dit geeft XRP potentie om veel te stijgen in de rest van het jaar.

Kan Ripple 10 euro worden per muntje? In dit artikel kijken we naar recente ontwikkelingen en belangrijke koersniveaus om in de gaten te houden.

Positieve signalen voor XRP

De grootste factor achter Ripple’s stijging van vandaag is het gehele herstel van de cryptomarkt. Dit ging gepaard met een explosieve stijging van +$2 miljard in Bitcoin’s Open Interest. De Bitcoin koers bereikte hierdoor vandaag een piek boven $104k en gaat wellicht nog hoger in het weekend. Dit keer profiteren altcoins er ook van, zo is Ethereum (ETH), de grootste altcoin, met ruim 20% gestegen boven $2400.

Maar ook Ripple stijgt met zo’n 7% in 24 uur tijd, hoewel hij wellicht nog verder kan klimmen in de komende dagen. Groeiende activiteit op de XRP Ledger, Ripple’s eigen blockchain, suggereert dat XRP steeds meer adoptie ondergaat.

XRP Ledger betalingen – Bron: XRPSCAN

Na een daling van activiteit in maart en april, is de activiteit aan het begin van mei weer gestegen. Zo steeg deze activiteit naar een recordniveau van 1 miljoen transacties op de XRP Ledger. Deze stijging in activiteit is aangevoerd door de toevoeging van DeFi en tokenization op de XRPL, maar ook de groeiende institutionele adoptie.

SEC vs. Ripple rechtszaak officieel afgerond

Een ander positief signaal is de officiële afronding van de SEC vs. Ripple rechtszaak. De rechtszaak, die jarenlang liep, bereikte eerder dit jaar zijn laatste fase. Maar nu de Securities & Exchange Commission (SEC) een overeenkomst heeft gedeeld, is de zaak definitief voorbij.

Ripple gaat ermee akkoord een verlaagde boete van $50 miljoen te betalen en kan nu zijn bedrijf nog verder uitbreiden. Dit geeft XRP potentie om binnenkort een nieuwe all-time high neer te zetten boven $3,84.

BREAKING: The SEC and Ripple have settled.

•Injunction is set to be dissolved

•Ripple to pay $50M (not $125M)

•Remaining escrow funds released

•Joint agreement filed with Judge Torres



The case is over. XRP just became fully unlocked.



This is the moment we waited years for. pic.twitter.com/H5nKfzVkJ5 — 589bull (@589bull10000) May 8, 2025

Ondanks het positieve nieuws, lijkt de stijging in de Ripple koers vandaag nog beperkt. Hoewel de altcoin boven $2,40 is geschoten, ervaart hij hier toenemende verkoopdruk. Kan XRP dit weekend nog hoger gaan?

Analyse Ripple koers

De XRP koers steeg eerder vandaag naar $2,44, een niveau dat mogelijk extra weerstand levert. $2,44 is tevens het niveau waarbij XRP aan het einde van maart weer onderuit ging en koers zette richting zijn 2025 low van $1,61 aan het begin van april.

Wanneer Ripple in staat is om boven deze weerstand te breken, kan de altcoin verder stijgen naar $2,55. Vanuit daar kan hij proberen om door de weerstand van $2,61 te breken, zijn op een na hoogste piek van maart.

Als de bullish druk afneemt en Ripple daalt, dan kan de altcoin ondersteuning krijgen bij $2,30, gevolgd door $2,20, zijn 30-daagse moving average (geel) bij $2,16 en lagere technische niveaus bij $2,05 en $1,90.

Ripple koers grafiek – Bron: TradingView

Voor nu lijkt XRP nog genoeg bullish momentum te hebben. De Relative Strength Index (RSI) van 63 geeft aan dat er veel koopdruk heerst. Dit is wellicht genoeg om XRP boven de weerstand van $2,44 te duwen. In dat geval ziet het weekend en de opvolgende week er positief uit voor de altcoin.

Een stijging terug naar zijn all-time high bij $3,84 is mogelijk een kwestie van weken en betekent een winst van zo’n 64% vanuit hier.

Gaat deze crypto meeliften op XRP?

