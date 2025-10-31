Kan de XRP koers verder stijgen na de 6% cashback op dagelijkse aankopen via Uphold?

Uphold keert na twee jaar terug op de Amerikaanse betaalmarkt met een nieuwe debitcard die XRP beloningen biedt. De kaart werd in mei gepresenteerd tijdens XRP Las Vegas en is nu via de Uphold app beschikbaar. De lancering richt zich vooral op de grote groep XRP holders binnen het platform. Kan de XRP koers hierdoor opnieuw in beweging komen?

XRP beloningen bij dagelijkse betalingen

Gebruikers van de Uphold kaart verdienen tot 6% aan XRP tokens bij aankopen die ze betalen met dollars, crypto of stablecoins. Wie daarnaast een deel van zijn of haar salaris laat storten op zijn of haar Uphold account, ontvangt nog eens 4% extra in XRP. Het totale voordeel kan dus oplopen tot 10%.

De debitcard zet tijdens elke betaling crypto automatisch om in fiatgeld, zodat holders hun tokens voor gewone aankopen kunnen gebruiken zonder deze eerst te hoeven verkopen. Volgens het bedrijf verlaagt dit de drempel om digitale activa in het dagelijks leven te gebruiken.

The Uphold Debit Card is now available across the U.S. 💳



Spend 300+ digital assets anywhere Visa is accepted, online or in-store.



Earn up to 6% in $XRP on everyday purchases.



No credit checks. No waiting.



Just your crypto, your card, your way. pic.twitter.com/gbMBzRpGOT — Uphold (@UpholdInc) October 30, 2025

XRP koers krijgt steun van gerichte communitystrategie

Nancy Beaton, de president van Uphold U.S., zegt dat deze herlancering bewust voor de XRP community is ontworpen. Uphold heeft een opvallend groot aandeel XRP holders en wil die groep meer mogelijkheden bieden om hun tokens te gebruiken.

CEO Simon McLoughlin benadrukt dat deze debitcard zich onderscheidt van andere crypto kaarten, omdat gebruikers voor elke transactie XRP terugkrijgen in plaats van alleen voor specifieke categorieën.

Daarmee probeert Uphold zich duidelijk te positioneren als brug tussen traditionele betalingen en Web3 toepassingen.

Nieuwe kredietopties op basis van crypto

Naast de bovengenoemde beloningen biedt Uphold nu ook leningen aan waarbij gebruikers XRP, BTC, ETH of USDC als onderpand kunnen inzetten. De geleende bedragen zijn direct via dezelfde Visa kaart te gebruiken.

Zo kunnen holders hun liquiditeit vergroten zonder hun crypto­posities te hoeven verkopen. Dit model past in de bredere trend waarbij Fintech platforms meer financiële producten voor on-chain activa aanbieden.

De integratie met PayPal versterkt het bereik van het XRP token

Uphold versterkte in augustus zijn positie in de Verenigde Staten door PayPal betalingen toe te voegen. Hierdoor kunnen gebruikers hun Uphold wallet direct opwaarderen en eenvoudiger crypto kopen.

Volgens McLoughlin is het doel hiervan om digitale financiën net zo eenvoudig als traditionele bankdiensten te maken.

