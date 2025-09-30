XRP koers oktober analyse – stijgt Ripple naar ATH met deze strategie?

De XRP koers is in september onderuit gegaan en noteert vandaag een lichte stijging van 0,6% in de afgelopen 30 dagen. Na het verliezen van de ondersteuning bij $3 is het sentiment van crypto traders negatief. Maar een crypto expert voorspelt een nieuwe all-time high voor de altcoin in Q4 2025. Is een volgende altseason nabij en gaat Ripple stijgen?

In de XRP verwachting van vandaag kijken we naar de koers analyse van een crypto expert. Ondanks het bearish sentiment, blijft de analist optimistisch over de XRP koers.

Crypto expert strategie voor XRP in oktober 2025

Crypto analist Egrag deelde gisteren zijn analyse van de XRP koers. Volgens hem is zijn langetermijnverwachting voor Ripple nog steeds hetzelfde. Maar hoewel zijn analyse bullish is, verwacht hij wel een sterke dip in oktober.

De altcoin kan in oktober zo laag als $2,35, maar dat markeert dan een sterke bodem, waarbij de XRP koers een rebound kan doen richting $2,90 aan het eind van de maand. In aanloop naar december verwacht hij een opbouw van bullish momentum, waarmee Ripple richting $5 kan stijgen aan het eind van dit jaar.

De analist voorspelt een 70% kans op een dip in oktober, maar een 30% kans dat XRP gelijk begint met stijgen. Egrag heeft een voorkeur voor de daling, want als XRP vanuit hier verder stijgt, is hij bang dat er een scherpe correctie komt voordat de XRP koers een nieuwe all-time high kan neerzetten boven $3,84.

Als XRP daalt richting $2,35, denkt Egrag dat de altcoin een ‘eerlijke waarde’ heeft. Dat verlaagt het risico op scherpe correcties en zou de altcoin extra ruimte geven om te stijgen in de volgende pump.

Hoe nauwkeurig is deze XRP koers voorspelling?

De vraag blijft of deze Ripple verwachting daadwerkelijk uitkomt. XRP krijgt de afgelopen tijd veel aandacht van institutionele investeerders en nieuwe retail traders. Sommigen noemen XRP zelfs de nieuwe ‘dark horse’ van Wall Street.

Als XRP de volgende Bitcoin wordt, kunnen er de komende jaren miljarden naar de altcoin stromen en wordt hij misschien wel meer dan $10 waard in de 2025-2026 bull run.

Hoe geloofwaardig sommige crypto analisten ook overkomen, het blijft lastig om nauwkeurig te voorspellen wanneer een bekende crypto gaat stijgen of dalen. Dit hangt vaak af van economische/politieke omstandigheden en het sentiment van de cryptomarkt.

Wat gaat Ripple doen in Q4 2025?

Voorlopig lijkt de XRP koers nog niet klaar voor een dip richting $2,35. Hoewel het sentiment vandaag weer tegenvalt en XRP daalt naar $2,85, rust er een sterke ondersteuning bij $2,80, gevolgd door $2,74. Als Ripple niet onder deze niveaus weet uit te breken, kan hij ook niet verder dalen richting de psychologische ondersteuning bij $2,50 en de voorspelde dip zone bij $2,35-2,40 van Egrag.

Morgen is het begin van oktober en dat heeft wellicht een positieve invloed op het sentiment van crypto investeerders. Als dit zorgt voor genoeg bullish druk, kan XRP opnieuw proberen boven zijn 30-daagse moving average (geel) te breken bij $2,92. Een duidelijke stijging hierboven is nodig voor de altcoin om weer te herstellen naar het psychologische niveau van $3.

Ripple koers grafiek – Bron: TradingView

Oktober en november zijn twee van de betere maanden van crypto, gebaseerd op historische gegevens. Als de geschiedenis rijmt, dan is het erg onwaarschijnlijk dat Ripple daalt in oktober, de maand waarin Bitcoin vrijwel altijd stijgt.

Bovendien zijn experts optimistisch over de mogelijke goedkeuring van meerdere XRP ETF’s in oktober. Dit kan zorgen voor een instroom van institutioneel kapitaal, wat de bullish druk verhoogt voor XRP. Desondanks is XRP ook de op één na grootste altcoin en verwachten veel experts dat de winstpotentie van XRP beperkt is.

Crypto traders kijken in plaats daarvan naar alternatieven die meer kunnen stijgen in het laatste kwartaal van 2025. Wanneer grote altcoins zoals XRP flink omhoog gaan, kunnen kleine crypto’s volgen en nog veel hogere stijgingen neerzetten. Dit ondersteunt het vertrouwen in een opkomende altcoin, die geknipt is voor de volgende bull run.

