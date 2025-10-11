XRP koers daalt ruim 13% in dag na $19 miljard aan liquidaties op cryptomarkt

XRP koers kreeg klap door $19 miljard aan liquidaties, zakte tot rond $2,40 en herstelde deels. Analisten volgen of dit niveau standhoudt.

Er is in de afgelopen 24 uur ruim $19 miljard aan posities op de cryptomarkt geliquideerd. Door de combinatie van hoge leverage en plotselinge verkoopdruk werden duizenden traders uit hun posities gezet. Vooral de XRP koers kreeg een zware klap. Het token verloor hierdoor ruim 13% in één dag voordat de bulls weer deels instapten. Wat gaat de XRP prijs nu doen?

XRP koers onder druk door massale liquidaties

Volgens data van meerdere handelsplatforms werd de financiële markt geraakt door een zeldzaam grote liquidatiegolf. Automatische margin calls dwongen tot massale verkopen, waardoor de volatiliteit sterk toenam.

De XRP koers bereikte daardoor een dieptepunt iets onder $2,40 en handelt nu iets hoger, maar nog altijd bijna 20% lager dan een week geleden.

De 4-uurscandle toont een lange wick, wat duidt op geforceerde verkoop door liquidaties en het sluiten van stoplosses. Crypto analisten zien dat het gebied rond $2,40 na de plotselinge koersdaling als korte termijn steun fungeert.

Deze koersbewegingen laten zien hoe kwetsbaar handelsmarkten zijn wanneer de open interest te hoog oploopt. Zodra de prijzen dalen, leidt dat tot extra verkopen die de koersdaling verder versterken.



💥BREAKING:



OVER $19 BILLION LIQUIDATED FROM THE GLOBAL CRYPTO MARKET IN THE PAST 24 HOURS. pic.twitter.com/F4JrMniF1r — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) October 11, 2025

Een overmatige leverage en grote macrodruk

De oorzaak ligt volgens verschillende marktvolgers in een overmatige leverage. Veel traders gebruikten hoge hefboom posities, waardoor zelfs kleine prijsbewegingen al snel tot liquidaties leiden.

Daarbovenop speelt de bredere economische context een rol. De onzekerheid over het Amerikaanse rentebeleid en strengere regelgeving voor crypto bedrijven zorgt voor een nerveuze handelsmarkt. Tijdens uren met lage liquiditeit, vooral in het weekend, kunnen zelfs beperkte verkooporders grote prijsschokken veroorzaken.

Eerdere gebeurtenissen tonen dat zulke schokken soms tot korte, krachtige rebounds leiden. Toch blijft de marktstructuur bijzonder fragiel zolang een groot deel van het handelsvolume van geleend kapitaal afhankelijk is.

Wat betekent dit allemaal voor de XRP koers?

De XRP prijs stabiliseerde opnieuw na de scherpe koersdaling. Dit herstel kwam door kopers die het lagere prijsniveau gebruiken om nieuwe XRP tokens te kopen. Crypto-analisten volgen nu of de koers dit gebied kan vasthouden, omdat dat dan het eerste teken van stabilisatie is.

Hoewel de ergste paniek nu lijkt te zijn verdwenen, laat deze gebeurtenis goed zien hoe sterk liquidatiegolven de handelsmarkt kunnen beïnvloeden. Of dit het begin is van een nieuwe fase van accumulatie of slechts een tijdelijke opleving, hangt af van het marktsentiment in de komende weken.

Deze grote liquidatie van maar liefst $19 miljard fungeert daarmee als waarschuwing voor hoe snel de balans tussen de bulls en bears kan omslaan wanneer de leverage bij handelsposities te ver oploopt.

Meme coins als goed alternatief voor XRP

