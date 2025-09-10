Ripple koers kan exploderen – crypto expert voorziet 2017 achtige mega rally voor XRP

De Ripple koers kan exploderen, zo stellen analisten, nu meerdere katalysatoren samenvallen. Van de mogelijke goedkeuring van een XRP-ETF tot de groei van stablecoin RLUSD: het sentiment trekt aan. Een toonaangevende crypto expert voorziet zelfs een 2017 achtige mega rally voor XRP, vergelijkbaar met de historische bull run uit dat jaar. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Waarom kan de XRP koers exploderen?

Een van de grootste katalysatoren is de mogelijke goedkeuring van een XRP-ETF in de VS. Analisten van Bloomberg schatten de kans daarop op 90% of hoger, al wordt de definitieve beslissing van de SEC pas eind oktober verwacht. Toch zouden producten van REX-Osprey, die een combinatie van ETF- en ETN-structuren gebruiken, al eerder op de markt kunnen verschijnen. Dit model, vergelijkbaar met Solana Staking (SSK), vereist namelijk geen directe SEC-goedkeuring.

Daarnaast trekt Ripple’s stablecoin RLUSD de aandacht. Het project heeft inmiddels de grens van $700 miljoen aan onderliggende activa overschreden. Hoewel dat indrukwekkend klinkt, is bijna 90% van de uitgifte op Ethereum geplaatst, waardoor de directe vraag naar de XRP Ledger beperkt blijft. Bovendien blijft de stablecoinmarkt stevig gedomineerd door gevestigde namen met diepe liquiditeit, zoals Circle’s USDC en World Liberty’s USD1, waardoor de concurrentie groot is.

Toch zien beleggers ook structurele groeikansen. Zo verwachten sommigen dat de XRP Ledger (XRPL) kan uitgroeien tot een primaire speler in internationale betalingen en mogelijk het huidige SWIFT-systeem kan vervangen. Ook in de markt voor tokenisatie zou XRPL zijn rol kunnen uitbreiden. Tegelijkertijd blijft de realiteit dat XRPL momenteel slechts zo’n $100 miljoen aan Total Value Locked (TVL) kent, wat erop wijst dat de fundamenten nog in ontwikkeling zijn.

Stablecoin ranking. Bron: DefiLlama

Een ander belangrijk signaal voor investeerders was de recente schikking in het jarenlang slepende geschil tussen Ripple en de Amerikaanse toezichthouder SEC. Dat juridische hoofdstuk af te sluiten, gaf beleggers hernieuwd vertrouwen en voedt de speculatie dat XRP opnieuw een krachtige koersbeweging kan maken. Maar wat betekent dit allemaal voor de koersverwachting van XRP?

Crypto expert voorziet 2017 achtige mega rally voor XRP

Crypto-analist CryptoBull heeft een nieuwe grafiek gedeeld waarin hij mogelijke langetermijn-prijszones voor XRP benadrukt. De grafiek, opgesteld op een maandelijkse timeframe, toont drie belangrijke bereiken. Volgens de analist bevindt XRP zich momenteel nog steeds in wat hij de ondergewaardeerde rode zone noemt.

Daarboven geeft de grafiek een donkergroene zone weer, met een prijsklasse tussen $4 en $45, en een lichtgroene zone die een verder doorgeschoten doelbereik van $45 tot $250 suggereert. In zijn begeleidende bericht schreef CryptoBull: “XRP bevindt zich nog steeds in de ondergewaardeerde rode zone. Donkergroen is $4-$45 en lichtgroen is $45-$250.”

#XRP is still within the undervalued red zone. Dark green price is $4-$45 and light green is $45-$250. pic.twitter.com/pGdI6F1Cwf — CryptoBull (@CryptoBull2020) September 8, 2025

De grafiek legt visueel de nadruk op hoe XRP zich tot nu toe in een lagere accumulatiezone heeft bewogen, terwijl ook de mogelijke toekomstige opwaartse kanalen worden geschetst. Volgens de analist doen deze scenario’s sterk denken aan de explosieve bull run van 2017, toen XRP eveneens vanuit een lange accumulatiefase een megastijging doormaakte.

