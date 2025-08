XRP koers klaar om te exploderen – Ripple in afwachting van de SEC

De XRP koers consolideert terwijl investeerders wachten op de volgende beslissing van de Amerikaanse SEC. De Securities & Exchange Commission deelt op vrijdag 15 augustus een nieuwe update. Daaruit wordt bekend of de regulator zijn hoger beroep intrekt en zo ja, dan doet Ripple dat ook. Dan zou dat het einde van de SEC vs. Ripple rechtszaak betekenen en kan de XRP koers flink omhoog gaan.

In het Ripple nieuws van vandaag kijken we hoe de rechtszaak ervoor staat, hoe XRP hierop reageert en hoeveel de altcoin na goed nieuws waard kan worden in augustus.

Is de SEC vs. Ripple rechtszaak binnenkort eindelijk voorbij?

Het is intussen bijna vijf jaar geleden dat de SEC Ripple aanklaagde in december 2020. Hoewel de rechtszaak nog steeds niet is afgerond, is er wel veel voortuitgang geboekt. In 2023 bepaalde de rechter dat XRP met verkoop via crypto exchanges geen effect is. Hierdoor werd XRP opnieuw genoteerd op bekende crypto exchanges, zoals Coinbase en OKX.

Begin dit jaar is de strenge ex-voorzitter van de SEC, Gary Gensler, opgestapt. Enkele maanden later kwam Paul Atkins als nieuwe voorzitter en dat versoepelde het proces van afronding. Zowel Ripple als de SEC zijn nu toegewijd aan het beëindigen van de jarenlange rechtszaak.

Ripple heeft aangegeven zijn hoger beroep in te trekken, mits de SEC dit ook doet. Daarom wachten investeerders op vrijdag 15 augustus, de dag waarop de SEC een update dient te geven.

🚨 #Ripple nears end of SEC legal battle, with appeal dismissals paving way for resolution by August 15. pic.twitter.com/3uDaxlLofK — RippleXity (@RippleXity) August 4, 2025

Als na die dag blijkt dat beide partijen hun hoger beroep intrekken, dan kan de rechtszaak worden afgerond. Dat stimuleert mogelijk het vertrouwen van investeerders in XRP, waardoor de koers nog verder omhoog kan gaan.

XRP koers consolideert rond $3

Terwijl investeerders wachten op de volgende zet van de SEC, consolideert de XRP koers rond $3. Op korte termijn kan er van alles gebeuren. Zo voorspelt crypto analist, Ali Martinez, dat er mogelijk een correctie volgt. Dit baseert hij op de vorming van een bearish ‘Death Cross’, een signaal dat vaak gepaard gaat met koersdalingen.

The MVRV ratio flashed a death cross for $XRP, suggesting a steeper correction could be underway! pic.twitter.com/DDTuDjj6rE — Ali (@ali_charts) August 3, 2025

Uiteraard is een stijging ook mogelijk. Naarmate we dichter bij 15 augustus komen, kan de koopdruk stijgen onder traders, die op de datum zelf hun tokens weer verkopen. Onafhankelijk van de uitkomst op 15 augustus, is de kans groot dat er een typische “buy the rumor” en “sell the news” plaatsvindt.

Als blijkt dat beide partijen hun hoger beroep intrekken, kan de XRP koers in augustus richting $4 of $5 gaan voor een nieuwe all-time high. In een bullish scenario zou XRP dan $15 waard kunnen worden aan het eind van 2025. Ook analisten zijn erg bullish over de toekomst van XRP, dankzij zijn efficiënte blockchain.

Wat gaat Ripple doen?

De XRP koers probeert boven het psychologische niveau van $3 te blijven, maar ook boven zijn 30-daagse moving average bij $3,02. Het behouden van deze dubbele ondersteuning is cruciaal voor verdere stijgingen richting de weerstand van $3,13.

Als Ripple boven $3,13 weet te breken, kan de koers verder stijgen richting $3,23, $3,48 en $3,55. Vanuit daar is een nieuwe all-time high mogelijk boven $3,66. Als dit in de komende weken nog gebeurt, dan komt dat door crypto hype of een positieve uitkomst op 15 augustus.

Ripple koers grafiek – Bron: TradingView

De Relative Strength Index (RSI) op het neutrale niveau van 52 suggereert dat er voorlopig een consolidatie volgt. Rond 50 wijst de RSI op een balans tussen bearish en bullish druk in de afgelopen periode.

Het gebrek aan volatiliteit heeft ook een negatieve invloed op de interesse in XRP. Zo ligt het dagelijkse trading volume op $5,6 miljard, bijna 6 keer zo laag als dat van Ethereum.

Zelfs na goed nieuws in de Ripple vs. SEC rechtszaak, kan het nog steeds even duren voordat de XRP koers weer gaat stijgen. Op lange termijn blijft onze Ripple verwachting echter bullish, met een mogelijke koers van $5 – $15 in 2025.

Welke crypto gaat exploderen in de zomer?

