XRP koers kan 50% stijgen als SEC hoger beroep intrekt voor 15 augustus deadline

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 7, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De XRP koers is klaar voor een 50% stijging in augustus, dit op basis van recent nieuws. Het einde van de SEC vs. Ripple rechtszaak is mogelijk nabij. Een juridische expert voorziet een grote kans dat de SEC zijn hoger beroep tegen Ripple gaat intrekken voor de deadline van 15 augustus. In dat geval nemen beide partijen een stap terug en kan de jarenlange rechtszaak eindelijk worden afgerond.

Het einde van de rechtszaak zou betekenen dat XRP geen effect is en geeft investeerders meer vertrouwen in de altcoin. Dat heeft dan ook positieve gevolgen voor de XRP koers.

Einde Ripple rechtszaak in zicht?

De XRP community kijkt uit naar de belangrijke deadline van 15 augustus. Tegen die tijd moet de Amerikaanse SEC een statusupdate geven over het mogelijk intrekken van zijn hoger beroep. Als dat gebeurt, dan doet Ripple hetzelfde en kan de rechtszaak worden afgerond. Tot deze tijd wordt de $125 miljoen boete van Ripple vastgehouden in escrow.

Maar hoe groot is de kans dat de SEC daadwerkelijk zijn hoger beroep intrekt? Volgens juridisch expert, Bill Morgan, trekt de SEC zeer waarschijnlijk vóór 15 augustus zijn hoger beroep in. Vandaag heeft de SEC een gesloten vergadering, waaruit mogelijk een besluit komt rollen. Kort hierna zou de SEC dan een openbare update geven.

Spannende dagen voor $XRP:



✅ Cruciale beslissing door SEC. Als de toezichthouder ermee instemt en geen bezwaar maakt, zou dat een belangrijke stap zijn richting de erkenning dat XRP in de VS géén effect is.



Maar er is meer! pic.twitter.com/FpIPrk1Img — Cryptonews NL (@nlcryptonews) August 7, 2025

Rechter Analisa Torres laat de afsluitende fase van de rechtszaak over aan commissarissen van de SEC. Die bepalen uiteindelijk hoe de rechtszaak afloopt voor Ripple. Maar onder leiding van de nieuwe SEC-voorzitter, Paul Atkins, is de uitkomst van de zaak wellicht positief voor Ripple.

De hoge verwachte kans dat beide partijen binnenkort hun hoger beroep intrekken, zorgt ook voor optimisme rondom XRP. De altcoin is in een dag met ruim 2% gestegen naar $3 en probeert dit niveau dan ook vast te houden als ondersteuning. Bovendien voorspellen experts dat de koers met 50% kan stijgen naar $4,50 als de SEC besluit zijn hoger beroep in te trekken vóór de deadline.

XRP koers verwachting

Als de XRP koers kan consolideren rond of boven $3, is een test van de weerstand bij $3,05 mogelijk op korte termijn. Vanuit hier kan Ripple verder stijgen richting $3,40, $3,55 en een nieuwe all-time high boven $3,66.

Maar in het geval dat de XRP koers zijn ondersteuning rond $3 verliest, volgt er mogelijk een verdere daling richting $2,90 en $2,75 in de eerste helft van augustus. De $3 is dan ook een cruciale ondersteuning die momenteel sterk wordt verdedigd door bulls.

Op korte termijn verwachten we dat de XRP consolideert rond $3, totdat er bekend wordt gemaakt wat de SEC gaat doen. Dan kan de volatiliteit sterk toenemen, wat kan werken in het voor- of nadeel van de XRP koers. De 50% voorspelde stijging zou een nieuwe all-time high bij $4,50 betekenen voor Ripple.

XRP koers grafiek – Bron: TradingView

Toch hoor je nog steeds geluiden dat XRP bij $3 overgewaardeerd is. Crypto analisten waarschuwen dan ook dat een XRP koers crash nog steeds mogelijk is. Ripple heeft een sterke community met investeerders die de altcoin op lange termijn vasthouden, vergelijkbaar met Bitcoin holders. Dit kan volatiliteit beperken, maar maakt een crash niet onmogelijk.

Traders en investeerders die graag meer actie zien in de grafieken, kijken echter naar andere cryptomunten. Er zijn veel altcoins die een lagere market cap hebben en daarmee meer ruimte om te stijgen. In een volgende bull run kunnen juist deze altcoins voor grote gains zorgen. Dat is ook waar traders op hopen met hun investering in een opkomende meme coin.

Meme coins staan bekend om hun hogere risico’s, maar ook hun mogelijkheid om levens te veranderen met hun gigantische stijgingen. Ze zijn daarom een aantrekkelijk alternatief voor traders die meer volatiliteit en risico willen.

Meme coin voor maximale gains in de bull run

Maximale gains, dat is waarvoor de nieuwe Maxi Doge ($MAXI) voor gaat. Dit alternatief voor Dogecoin speelt in op de populariteit van risicovol handelen en gewichtheffen. Hierdoor kan deze meme coin veel aandacht krijgen van zowel traders en bodybuilders. Met een verwachte instroom van nieuwe retail investeerders, is er wellicht veel interesse in deze meme coin, waardoor het een virale hit kan worden.

Dat creëert unieke kansen voor vroege investeerders die al aanwezig zijn voordat de bull run begint. Maxi Doge is tijdelijk nog afgeprijsd in en presale en heeft sinds vorige week al ruim $440.000 opgehaald. Tijdens de presale profiteer je niet alleen van een lage prijs, maar ook stakingsbeloningen tot wel 589% op jaarbasis. Investeer vandaag nog, voordat de prijs binnen drie dagen stijgt.