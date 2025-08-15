XRP koers houdt stand boven $3,00 na herstel en vorming van liquiditeitspatroon
De XRP koers schommelt boven $3,00 na een prijsdaling van ongeveer 6% in de afgelopen 24 uur. Ook op de weekbasis staat de koers circa 6% lager, terwijl er in de afgelopen maand nog een prijsstijging van 6% werd genoteerd. Het all-time high ligt op $3,8419. Kan de XRP koers binnenkort toch weer verder stijgen?
XRP koers moet $3,13 behouden voor bullish scenario
Het nieuws dat een juridische zaak rond Ripple op de Frankfurt Stock Exchange is afgerond, zorgde voor optimisme over een mogelijke spot XRP ETF in Europa. Een dergelijk product kan institutionele investeerders en retail investeerders direct blootstelling aan XRP geven, wat de adoptie kan vergroten.
Volgens de analist EGRAG Crypto is de lange termijn trend van XRP nog steeds positief. De cryptoanalist ziet een zogenoemd throwback patroon, waarbij de koers terugkeert naar een eerder doorbroken niveau voordat er een nieuwe prijsstijging volgt.
Zolang de XRP koers boven $3,13 sluit op de daggrafiek, blijft het bullish scenario geldig. Pas bij een prijsdaling richting $2,65 zonder sterke steun kan het risico op een verdere koersdaling toenemen.
Juridische duidelijkheid en spot XRP ETF vooruitzicht
De afronding van de juridische zaak in Frankfurt wordt gezien als een belangrijk moment voor XRP. Marktvolgers verwachten dat dit nu de weg vrijmaakt voor een spot XRP ETF in Europa. Dit kan leiden tot nieuwe instroom van kapitaal, vergelijkbaar met eerdere effecten bij Bitcoin en Ethereum ETF’s.
President Donald Trump sprak recent positief over cryptogeld. Hij zei dat crypto het “gebroken financiële systeem” kan herstellen en gebruikte de woorden “X marks the spot” en “Ripples wereldwijd”, wat door sommigen als een mogelijke verwijzing naar XRP wordt gezien.
Scherpe koersdaling gevolgd door een snel herstel
XRP kende recent een forse volatiliteit. De koers daalde binnen vijftien minuten met 7%, wat leidde tot ongeveer $420 miljoen aan liquidaties in de totale cryptomarkt. Volgens de marktexpert CasiTrades zakte de koers van $3,21 naar $3,00, waarna deze naar $3,11 herstelde.
De cryptoanalist ziet overeenkomsten met een liquiditeitspatroon waarbij grote partijen (whales) liquidatiezones opzoeken. Het herstel vanaf $3,00 vond precies plaats op het macro 0,382 Fibonacci retracementniveau. Zolang $2,76 standhoudt, blijft de bullish structuur intact.
Meme coins als goed alternatief voor XRP
