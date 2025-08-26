XRP koers explosie verwacht – waarom banken massaal overstappen na SEC overwinning

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De XRP koers kan op lange termijn profiteren van massale adoptie. Sinds de overwinning van Ripple tegen de Amerikaanse Securities & Exchange Commission (SEC), tonen banken aanzienlijk meer interesse in XRP. Hoe ziet de toekomst van Ripple eruit nu het vertrouwen in het bedrijf en de altcoin toenemen?

In het Ripple nieuws van vandaag kijken we naar de mogelijke impact van Ripple's overwinning tegen de SEC. Dit is bijvoorbeeld niet alleen positief voor XRP, maar markeert ook een nieuw tijdperk voor crypto adoptie.

Wereldwijde adoptie verwacht voor XRP

Het terugtrekken van het hoger beroep en het einde van de SEC vs. Ripple rechtszaak markeert een nieuw tijdperk voor Ripple en XRP. Na jaren van onzekerheid op het gebied van crypto regulering, wordt XRP massaal omarmd door banken en instituties.

En met zo’n 11 XRP ETF aanvragen met hun deadlines in oktober, staat institutioneel kapitaal mogelijk klaar om binnen te stormen. Dit verwachte succes is te leiden aan de lancering van de Teucrium 2x XRP ETF en de CME XRP Futures, die beiden veel aandacht trokken van de markt.

Maar een spot XRP ETF is cruciaal om langetermijninvesteerders blootstelling te geven tot XRP. Daarom kunnen de spot XRTP ETF’s wellicht veel beter presteren dan de andere XRP ETF’s en futures contracten.

Crypto analisten voorspellen dat XRP dit jaar $6 waard kan worden na het afronden van de rechtszaak. Dit heeft niet alleen te maken met de komst van de XRP ETF’s, maar ook het gebruik van Ripple’s technologie in de echte wereld. Met verschillende partnerschappen, kan Ripple een van de grootste spelers worden op het gebied van wereldbetalingen.

Groeiend vertrouwen in XRP

Niet alleen de rechtszaak ondersteunt het vertrouwen in XRP. Ook het veranderende crypto klimaat in de VS stimuleert de adoptie van Ripple. Zo kijken investeerders uit naar de ondertekening van de CLARITY Act, die verschillende cryptomunten duidelijk classificeert, wat onzekerheid onder instituties en investeerders verlaagt.

De combinatie van groeiende interesse in XRP, real-world utility en institutionele adoptie kunnen zorgen voor explosieve stijgingen in de XRP koers. Maar wat kunnen we de komende periode verwachten voor Ripple?

Analyse XRP koers

XRP profiteert van sterke long-term holders, wat te zien is aan beperkte volatiliteit in de koers sinds eind vorig jaar. Ondanks de sterke fluctuaties van crypto in 2025, is XRP niet verder gedaald dan $1,60 en dat was in april, toen Bitcoin onder $80k zakte. Sinds die dag is de XRP koers nog geen enkele keer onder $2 gebroken.

De sterke long-term holders beperken mogelijk het risico dat je loopt met het kopen van XRP. Op hetzelfde moment heeft de altcoin potentie om nog twee keer of meer in waarde te verdubbelen. Dat maakt XRP nog steeds een van de meest veelbelovende crypto’s van deze bull run.

Voor nu heeft XRP te maken met sterke weerstand bij het psychologische niveau van $3. Voor een breuk hierboven is waarschijnlijk een herstel van de bredere crypto markt nodig. De Bitcoin koers ligt vandaag op $110k na een daling van zo’n 4-5% ten opzichte van vorige week.

XRP koers grafiek – Bron: TradingView

Hoe lang Ripple nodig heeft om te herstellen, is niet helemaal zeker. Maar verwachtingen zijn hoog dat oktober dus een erg goede maand kan worden voor de altcoin en wellicht voor de rest van crypto. De XRP ETF’s zijn mogelijk een gamechanger, die het instappunt van vandaag gunstig maken.

Maar voor degenen die op zoek zijn naar snellere winst in aanloop naar oktober, zijn er wellicht betere alternatieven voor XRP. Investeerders kijken naar kleinere altcoins die nog niet zijn gestegen en potentie hebben voor een hoge upside. Een project dat veel aandacht krijgt, is een opkomende meme coin, die we hieronder bespreken.

Meme coins als alternatief op korte termijn

Een meme coin die veel aandacht trekt, is Maxi Doge ($MAXI). Deze is kortgeleden begonnen met zijn presale en heeft al meer dan $1,55 miljoen aan fondsen opgehaald. De meme coin gaat binnenkort live op gedecentraliseerde exchanges en is tot die tijd voor een scherpe prijs te koop. Als grappige parodie op Dogecoin, kan $MAXI veel aandacht trekken van retail investeerders.

