GENIUS Act en ETF verwachtingen stuwen XRP koers boven $3

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Juli 17, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Na hoge verwachtingen dat de GENIUS Act deze week goedkeuring krijgt, is de markt erg optimistisch over XRP. De XRP koers is tot zover met 10% gestegen in de afgelopen 24 uur en ligt nu op $3,25. Waar komt al deze euforie vandaan en hoeveel kan Ripple waard worden als gevolg?

Vandaag bespreken we verschillende factoren die XRP in de schijnwerpers zetten, zoals de GENIUS Act, ontwikkelingen rondom de SEC vs. Rippe rechtszaak en ETF verwachtingen. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Waarom stijgt Ripple 10% vandaag?

Na een lange kalme periode vlak boven de $2, ervaart de XRP veel actie. Het begon toen de Bitcoin koers vorige week van $108.000 steeg richting $123.000. Nadat Bitcoin consolideerde, was het toch eindelijk tijd voor altcoins om ook verder omhoog te gaan. XRP was hierin geen uitzondering en is vandaag naast Ethereum een van de grootste crypto stijgers uit de top 50.

Crypto Week en GENIUS Act

Voor degenen die het nog niet wisten; deze week is Crypto Week voor het Amerikaanse Huis. In deze week staan 3 belangrijke crypto-wetten centraal. Dit gaat om de GENIUS Act (stablecoins), de Clarity ACT (crypto regulering) en de Anti CBDC Surveillance ACT (verbod op retail CBDC’s).

De GENIUS Act krijgt wellicht het meeste aandacht van de markt, omdat deze kan zorgen voor massale adoptie van crypto in de VS. De GENIUS Act dient als duidelijk maatwerk voor aanvragers van stablecoins. Het helpt Amerikaanse banken met het lanceren van hun eigen stablecoin en crypto-diensten aan hun klanten te bieden.

BREAKING🚨 TRUMP ANNOUNCES THE GENIUS ACT WILL PASS TODAY AFTER TALKS WITH ALL HOLDOUTS, PER BLOOMBERG! pic.twitter.com/5uvcT6vSF7 — That Martini Guy ₿ (@MartiniGuyYT) July 17, 2025

Na goedkeuring dienen stablecoins mogelijk als extra brug tussen de traditionele wereld en crypto. Daarom kan dit dus de massale adoptie van digitale valuta’s bevorderen. Bovendien, kan dit de dominantie van Ripple’s stablecoin, RLUSD sterk bevorderen. Tegelijkertijd zet dit mogelijk druk op de meest dominante stablecoin van het moment, Tether (USDT).

Einde SEC vs. Ripple rechtszaak en verwachtingen XRP ETF

Ripple trok kortgeleden zijn hoger beroep tegen de SEC in. De SEC, die ook baat heeft bij een beëindiging van de rechtszaak, kan als reactie ook zijn hoger beroep tegen Ripple intrekken. Zo’n actie zou genoeg moeten zijn om een einde te maken aan de zaak.

Voor nu zijn het enkel nog geruchten, maar de SEC staat mogelijk op het punt om het hoger beroep in te trekken. Vandaag vindt er rond 20:00 (Amsterdamse tijd) een vergadering plaats voor de SEC. De uitkomst hiervan is mogelijk het besluit om het hoger beroep in te trekken.

💥 BREAKING:



RUMORS SWIRL — The SEC may DROP its Ripple appeal as early as TODAY.

Closed-door meeting set for 2PM ET.



If true, this could send #XRP soaring past $5 in a flash.

The breakout moment might be just hours away. pic.twitter.com/T8f1NvVDrp — XRP Governor (@xrpgovernor) July 17, 2025

Een einde van de Ripple zaak, maar ook de goedkeuring van de GENIUS Act, helpen in het goedkeuringsproces van de XRP ETF. Investeerders gaan nog steeds uit van en 85% kans dat de ETF dit jaar goedkeuring krijgt.

Als de institutionele interesse in Ripple verder stijgt, kunnen de ETF’s voor veel liquiditeit zorgen. De XRP koers kan dan zo hoog als $5 of zelfs $10 gaan in 2025. En wie weet zitten we ernaast en gaat Ripple nog veel hoger dan dat.

Analyse XRP koers

Ondanks een recente toename in exchange reserves, laat XRP vandaag een enorme koersstijging zien. Aan het eind van de ochtend ligt de XRP koers op $3,26 na een 10,7% stijging in de afgelopen 24 uur. Minder dan een dag geleden lag Ripple nog onder $3.

Nu gaat de XRP koers de uitdaging aan: hoe hoog kan hij stijgen voordat er een correctie volgt? De Relative Strength Index (RSI) ligt op 86 en is momenteel zwaar oververhit. Voor context: boven de 70 geeft de RSI aan dat een activa overgewaardeerd is. In een normaal scenario volgt er bij een RSI boven 80 een zware correctie, echter is het huidige bullish klimaat geen gewoon scenario.

Desondanks verwachten we op korte termijn een correctie, in enige vorm. Dit kan een licht tot zware daling betekenen, gebaseerd op hoe het einde van deze week uitpakt voor crypto en Ripple.

XRP koers grafiek – Bron: TradingView

Na een stijging van 34% in de afgelopen week, is het misschien niet het beste moment om in te stappen op XRP, vooral door het risico op een correctie. Maar als de hype terecht is, is het niet onmogelijk dat Ripple aan het eind van de week door zijn oude all-time high van $3,84 heen vliegt.

XRP is de #2 grootste altcoin en is kortgeleden de waarde van Tether (USDT) overstegen. Wordt XRP de grote dominante coin van de volgende crypto bull run? We gaan het zien.