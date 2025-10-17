XRP koers zakt richting $2,35 na breuk onder steunzone en zwakke CMF signalen

XRP koers zakt tot rond $2,35, ruim 15% lager binnen week. De bears houden controle terwijl de weerstand rond $2,70 stijging beperkt.

De XRP prijs daalde deze week tot rond $2,35, een verlies van ruim 15% in de afgelopen week. De bears blijven de overhand houden na de doorbraak onder de steunzone van $2,70. Het technische beeld op de kortere termijn blijft zwak, terwijl indicatoren wijzen op -verdere neerwaartse druk. Kan de XRP koers zich nu nog herstellen richting de bovenliggende zones?

XRP koers verliest kracht na breuk onder steun

Op de dagelijkse grafiek werd de eerdere koersstijging tussen $1,60 en $3,60 gevolgd door een sterke correctie van ruim 22% de afgelopen maand. De marktstructuur op hogere timeframes blijft voorlopig positief, maar de lokale trend is duidelijk bearish.

De doorbraak onder $2,70 heeft een leegte in het koersverloop achtergelaten, een zogenaamde ‘imbalance zone’, tussen $2,50 en $2,77. In deze prijszone liggen veel verkooporders, wat betekent dat de bulls hier opnieuw weerstand kunnen tegenkomen.

De Moving Averages tonen een dalende lijn, wat op een neerwaartse trend duidt. De Awesome Oscillator bevestigt dit beeld met rode candles die de afnemende koopkracht weergeven. Alleen de Chaikin Money Flow (CMF) laat rond +0,05 een kleine opleving zien, wat betekent dat er nog een beperkte instroom van kapitaal plaatsvindt. Deze instroom lijkt echter niet sterk genoeg om de XRP koers terug boven $2,80 te brengen.

Liquidatiezones beïnvloeden XRP koers

Data van de liquidatie heatmap laat zien dat veel shortposities rond $2,67 geconcentreerd zijn. Zulke clusters werken als een magneet voor de XRP koers, waardoor een korte opleving naar dat niveau mogelijk blijft voordat de bears opnieuw actief worden.

De prijszone onder $2,80 blijft daardoor belangrijk. Dit prijsgebied bevat een groot onevenwicht tussen vraag en aanbod, wat meestal opnieuw wordt getest voordat de trend zich voortzet. Als de XRP koers erin slaagt om tijdelijk te stijgen richting $2,70, ligt het risico op een afwijzing hoog.

De correlatie met Bitcoin blijft bepalend

Hoewel XRP technisch verzwakt lijkt, wordt een groot deel van de koersontwikkeling nog steeds bepaald door Bitcoin. Als de BTC koers door de grens van ongeveer $117000 breekt, dan kan dit tijdelijk koopinteresse aanwakkeren in altcoins zoals XRP.

Blijft Bitcoin echter onder druk staan, dan is het waarschijnlijk dat de XRP koers ook verder afglijdt naar lagere prijszones rond $1,90 of $1,60. Die niveaus vormden eerder sterke steun tijdens de XRP rally van begin dit jaar.

