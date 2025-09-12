XRP pad naar mega bull run onthuld – institutionele adoptie wordt de game changer voor Ripple

XRP pad naar een mega bull run lijkt steeds duidelijker. De recente uitbraak boven een langdurige trendlijn en de erkenning door de SEC als utility token hebben de weg vrijgemaakt voor grootschalige institutionele adoptie. Deze instroom van kapitaal en vertrouwen kan de game changer worden voor Ripple, waardoor XRP sterker dan ooit gepositioneerd staat voor een nieuwe bull run. In dit artikel gaan we hier dieper op in en wat dit betekent voor de koersverwachting van XRP.

XRP pad naar mega bull run onthuld

XRP is door een belangrijk weerstandsniveau gebroken op de weekly en heeft de langdurige dalende trendlijn naar boven doorbroken, aldus analist Dark Defender. Deze structuur had de koers maandenlang afgeremd. De uitbraak markeert het einde van een correctieve fase die eerder dit jaar begon en zich uitte in een vijfdelig ‘A-B-C-D-E’-patroon op de grafiek.

Deze beweging legt de basis voor een mogelijke opwaartse trend. Volgens de Elliott Wave-analyse lijkt de eerste golf voltooid, terwijl de tweede golf is teruggevallen naar een veelvoorkomende retracementzone tussen $2,65 en $2,86. Deze niveaus corresponderen met de 50% en 61,8% Fibonacci-retracements, die vaak worden gebruikt om omkeerzones te identificeren voordat een derde golfbeweging start.

Op het moment van schrijven stond XRP op $3,07, een stijging van 2% in de afgelopen 24 uur en 9% over de afgelopen week. Het handelsvolume ligt rond de $6 miljard.

Opvallend is dat de RSI een bullish divergentie heeft gevormd: de koers maakte een lagere low, terwijl de RSI juist hoger uitkwam. Zo’n patroon wijst vaak op een momentumverschuiving. Daarmee verschuift de aandacht naar het volgende belangrijke weerstandsniveau rond $3,65, gevolgd door koersdoelen bij $4,39 en $5,85 op basis van standaard Fibonacci-extensies. Daarnaast lijkt XRP op institutioneel niveau ook grote stappen te maken:

Institutionele adoptie wordt de game changer voor Ripple

De uitspraak van de SEC in augustus 2025 betekende een keerpunt. Door XRP officieel te erkennen als utility token, verdween de jarenlange onzekerheid die institutionele deelname had afgeremd.

Dit besluit bevestigde niet alleen de rol van XRP in grensoverschrijdende betalingen, maar opende ook de deur voor de goedkeuring van spot-ETF’s. De ProShares Ultra XRP ETF (UXRP), die in juli 2025 werd gelanceerd, haalde in de eerste maand al $1,2 miljard op, een krachtig signaal van institutionele vraag. Analisten verwachten dat er tegen het einde van het jaar nog eens 11 XRP-ETF’s groen licht krijgen, goed voor een potentiële instroom van $4,3 tot $8,4 miljard.

De gevolgen zijn groot. Nu XRP wordt behandeld als een digitale grondstof, kunnen financiële instellingen het opnemen in hun portefeuilles zonder angst voor juridische repercussies. Ripple’s overname van Hidden Road en de ontwikkeling van Ripple Custody sluiten bovendien aan bij internationale compliance-standaarden, wat het vertrouwen onder institutionele spelers versterkt.

Kortom, regelgevingszekerheid is de vonk geweest. Met de uitbraak van XRP op de weekly en de toenemende institutionele adoptie lijkt het pad naar een mogelijke mega bull run open te liggen.

