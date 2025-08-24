XRP koers analyse: bullish target $50 vs bearish risico $1

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Volgens analisten kan de XRP koers twee heel verschillende kanten op gaan. Zo waarschuwt de een dat de crypto gaat crashen naar $1, terwijl de ander denkt dat Ripple $50 per muntje waard kan worden. Wat betekenen deze voorspellingen voor Ripple en welke zijn betrouwbaar?

In de XRP koers analyse van vandaag kijken we naar de verschillende verwachtingen van analisten en welke kant Ripple op zou kunnen gaan aan het einde van 2025.

Ripple koers van $50 of crash naar $1?

Kan XRP naar $1 crashen? Dat was de verwachting van sommigen na de daling van afgelopen week. Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat de XRP koers vlak onder zijn all-time high ligt.

BIGGEST CRASH FOR $XRP HAS BEGUN pic.twitter.com/1Y8b4w2hxT — 𝐃𝐎𝐌𝐈𝐍𝐔𝐒 ⚡ XRP Syndicate (@BaronDominus) August 19, 2025

Maar na de sterke reversal op vrijdag, is de XRP koers opnieuw boven $3 gestegen, wat een mogelijke crash op korte termijn invalideert. Toen Ripple zijn all-time high bereikte in de bull run van 2017-2018, eindigde de altcoin met een 70% crash naar $0,30.

Volgens analisten kwam dit doordat de XRP koers was opgeblazen door hype en speculatie. Dit jaar is het echter anders, dankzij de vele partnerschappen en uitbreidingen die Ripple heeft gedaan. En met een opkomende XRP ETF en mogelijke integratie van SWIFT, kan XRP daadwerkelijk wereldwijde adoptie ondergaan.

🚨 Many compare XRP’s future rally to 2017 with a -70% crash after.

But here’s the difference 👇



In 2017 XRP was 100% speculation.



In 2025–2026 a $40 XRP would be backed by:



📈 ETF demand



🏦 Banking licenses



🌐 SWIFT integration



💵 Real payment flows (RLUSD corridors)… — Investor (@investorie) August 22, 2025

Terwijl Ripple in de 2017-2018 bull run sterk omhoog schoot, weet XRP sinds eind vorig jaar stabiel rond de $3 te blijven. Dat maakt een crash naar $1 onwaarschijnlijk op korte termijn. Zo’n crash zou echter wel mogelijk zijn als Ripple zwaar overgewaardeerd wordt aan het einde van de bull run.

Kan Ripple $50 waard worden?

Crypto experts zoals Jack Claver voorspellen de mogelijke XRP koers op basis van liquiditeit. Hoe hoger de XRP koers kan gaan, hoe meer liquiditeit Ripple heeft om wereldwijd transacties te verwerken. Volgens Claver moet de XRP koers naar $50-100 stijgen om voldoende liquiditeit te krijgen voor massale adoptie.

Een koers van $10 zou mooi zijn voor investeerders, maar voorziet Ripple niet van voldoende liquiditeit. Verdere koersstijgingen moeten dan komen uit pure speculatie. Pas bij hogere koersniveaus kan Ripple dagelijks biljoenen dollars aan transacties verwerken.

Het is dus cruciaal voor de toekomst van Ripple dat XRP stijgt in waarde. Daarmee kan Ripple wereldwijd transacties verwerken en zelfs gebruikt worden bij SWIFT.

Deze hoge koersstijgingen lijken voor nu nog onrealistisch, dankzij de hoge market cap van $181 miljard die Ripple vandaag heeft. Maar de lancering van een XRP ETF kan zorgen voor grote kapitaalinjecties vanuit institutionele investeerders.

Met de volgende SEC deadline in oktober, is de XRP ETF-goedkeuring waar de community vol verwachting naar uitkijkt. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Wat gaat Ripple doen?

Een hoge XRP koers is dus niet alleen positief voor investeerders, maar ook belangrijk in Ripple’s plan voor wereldwijde adoptie. Maar voordat we zover zijn, verwachten we dat de XRP koers in een range tussen $3 en $3,50 blijft in de komende periode.

Een nieuwe all-time high boven $3,84 is ook mogelijk, maar vóór de lancering van de XRP ETF is Ripple mogelijk beperkt tot een maximale koers van $5, wegens een gebrek aan liquiditeit. Alleen een succesvolle XRP ETF of een golf van retail investeerders kan de XRP koers boven $5 duwen vanuit dit punt.

XRP koers grafiek – Bron: TradingView

De komende periode is dus geen moment om XRP uit te cashen, maar nog een kans om de altcoin in te slaan voor op langere termijn. En omdat hoge liquiditeit cruciaal is voor de toekomst van Ripple, verwachten we dat het bedrijf plannen heeft om deze liquiditeit aan te trekken. Maar voorlopig is XRP dus geen hot commodity voor snelle winst.

