XRP koers kan $3,21 testen volgens analist CasiTrades

De XRP koers handelt rond $3,00. Analisten zien $3,21 als weerstand, terwijl een inverse head-and-shoulders patroon herstel kan aanduiden.

Auteur Dirk van Haaster Auteur Dirk van Haaster Over de schrijver Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 23, 2025

De XRP koers handelt rond $3,00 na een stijging van ongeveer 5% in de afgelopen 24 uur. Analisten kijken of de munt genoeg kracht heeft om richting $3,21 te gaan of dat juist een terugval richting $2,85 dreigt.

XRP koers kan richting $3,21 volgens CasiTrades

Volgens crypto analist CasiTrades is $3,21 de eerstvolgende belangrijke weerstand. Na een korte daling onder het consolidatiepatroon herstelde de XRP koers snel. Dat herstel wijst volgens haar op afnemende verkoopdruk.

CasiTrades wees erop dat terugvallen waarschijnlijk beperkt blijven tot de Fibonacci niveaus van 0,118 en 0,236. Binnen die marges zou de koers kracht kunnen opbouwen om $3,21 opnieuw te testen en mogelijk om te zetten in steun.

🚀XRP Dips Below Consolidation, But Buyers Step In. Next Stop $3.21 🚀



Overnight $XRP dipped below the consolidation pattern. I was almost certain we’d see $2.77 tested, but momentum came across the market almost instantly! ⚡ Even with this new low, bullish divergences remained… pic.twitter.com/aeEBlof2Hl — CasiTrades 🔥 (@CasiTrades) August 22, 2025

XRP koers toont omgekeerd patroon

Een ander scenario komt van analist BitGuru. Hij ziet dat de XRP koers rond $2,85 steun vond in een sterke demand zone. Daar ontstond een zogenoemd inverse head-and-shoulders patroon. Dit patroon is in de technische analyse vaak een aanwijzing voor een ommekeer omhoog.

BitGuru zegt dat bevestiging nodig is voordat dit patroon echt geldig is. Als de XRP koers dit niveau vasthoudt, kan dat duiden op een sterkere fase.

$XRP Setting Up for a Potential Reversal Move



Price is currently holding around $2.85, reacting from a key demand area.



After forming an Inverse Head & Shoulders structure earlier, XRP showed signs of bullish strength. pic.twitter.com/lHhFfdxaLc — BitGuru 🔶 (@bitgu_ru) August 22, 2025

Registratie van XRP ETF in Delaware

Naast de technische signalen speelt ook fundamenteel nieuws een rol. In Delaware is officieel de 21Shares XRP ETF geregistreerd. De juridische structuur is afgerond en de basis ligt klaar om meer investeerders toegang te geven tot XRP via gereguleerde markten.

ETF’s maken het eenvoudiger voor institutionele partijen om exposure te krijgen zonder direct tokens te holden. Dit kan de vraag naar XRP op termijn vergroten en de liquiditeit versterken.

JUST IN 🚨 21Shares $XRP ETF is now officially registered in Delaware.



The legal structure is done. The rails are being laid. They’re moving before the crowd even notices.



Will you still be waiting when XRP isn’t cheap anymore? 👇👇👇



LFG! FULL SEND $XRP 🚀 pic.twitter.com/XHXWDc9onI — X Finance Bull (@Xfinancebull) August 22, 2025

Meme coins als goed alternatief voor XRP

Voor investeerders die op zoek zijn naar meer volatiliteit en potentieel hoge winsten, bieden meme coins een interessant alternatief. Binnenkort wordt deze sector uitgebreid met een nieuwe veelbelovende crypto: Maxi Doge ($MAXI). Deze opkomende meme coin is sinds kort beschikbaar via een crypto presale, waarmee al bijna $200.000 is opgehaald in slechts enkele dagen. De interesse van particuliere beleggers lijkt snel toe te nemen.

Maxi Doge richt zich op de echte risiconemers, traders die houden van powerliften én handelen met extreme leverage tot wel 1000x. Investeer vandaag nog in $MAXI om te profiteren van een voordelige instapprijs vóór de verwachte prijsverhoging op dinsdag. Extra rendement behalen? Zet je tokens vast en ontvang een jaarlijkse opbrengst (APY) van maar liefst 1420%.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $MAXI vandaag!