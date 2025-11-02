Kan de XRP koers naar $3,00 stijgen door 89-dagen patroon van crypto-analist EGRAG?

Technische crypto-analist EGRAG CRYPTO ziet dat XRP nog steeds een herkenbaar patroon volgt. Volgens hem beweegt het token in cycli van 89 dagen, waarin de koers zich op een grotere beweging voorbereidt. De XRP prijs blijft nu stabiel rond $2,50, ondanks een daling van circa 17% in de afgelopen maand. Ondanks deze terugval noemt EGRAG het patroon onveranderd en consistent. Zal de XRP koers binnenkort weer stijgen?

XRP koers consolideert terwijl het handelsvolume afneemt

Volgens CoinMarketCap is het dagelijkse handelsvolume van XRP met 57% gedaald tot ongeveer $2,1 miljard. Deze daling volgt na een periode van sterke activiteit. EGRAG ziet deze afkoeling niet als een teken van zwakte, maar als onderdeel van het patroon waarin de XRP markt zich tijdelijk stabiliseert voordat er een nieuwe fase begint.

Hij omschrijft de situatie als een oefening in geduld en timing, en benadrukt dat de prijsbewegingen niet altijd direct zichtbaar zijn. Of in zijn eigen woorden: “Geduld is geen wachten, het is afstemmen op het juiste moment”.

Cruciale zones voor de XRP koers in de komende weken

Traders volgen momenteel vooral de prijszone tussen $2,30 en $2,40, die volgens eerdere cycli vaak als bodem fungeerde voordat de XRP koers herstelde. Als dit patroon zich herhaalt, kan dit een nieuw uitgangspunt vormen richting hogere prijsniveaus.

EGRAG verwijst daarbij naar eerdere 89-daagse fases waarin XRP eerst consolideerde en daarna een snelle koersstijging liet zien. Op basis daarvan denken sommige technische crypto-analisten dat het XRP token mogelijk nog voor het einde van het jaar een duidelijke richting kiest.

De XRP prijs blijft opvallend stabiel binnen het herhalende 89-dagen patroon dat door crypto-analist EGRAG wordt gevolgd. Ondanks een afname van het handelsvolume blijft de structuur van XRP intact. De komende weken kan een bevestiging laten zien of deze XRP cyclus opnieuw standhoudt of doorbroken wordt.

#XRP – As Above, So Below ⚖️(UPATED CHART):



Just 4 days ago (October 27), I shared a post showing an 80% chance of rejection and only a 20% chance of penetration… and guess what? Nothing has changed. 📉📈



👉It’s still the same universal rhythm , “As Above, So Below.” 🌌… https://t.co/vZ1EGPbeIw pic.twitter.com/CzF717OPbG — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) November 1, 2025

Meme coins als goed alternatief voor XRP

