Cryptonews Koers verwachtingen

Kan de XRP koers naar $3,00 stijgen door 89-dagen patroon van crypto-analist EGRAG?

Ripple koers xrp koers
Over de schrijver

Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te...

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.
XRP koers 89-dagen patroon crypto-analist EGRAG

Technische crypto-analist EGRAG CRYPTO ziet dat XRP nog steeds een herkenbaar patroon volgt. Volgens hem beweegt het token in cycli van 89 dagen, waarin de koers zich op een grotere beweging voorbereidt. De XRP prijs blijft nu stabiel rond $2,50, ondanks een daling van circa 17% in de afgelopen maand. Ondanks deze terugval noemt EGRAG het patroon onveranderd en consistent. Zal de XRP koers binnenkort weer stijgen?

XRP koers consolideert terwijl het handelsvolume afneemt

Volgens CoinMarketCap is het dagelijkse handelsvolume van XRP met 57% gedaald tot ongeveer $2,1 miljard. Deze daling volgt na een periode van sterke activiteit. EGRAG ziet deze afkoeling niet als een teken van zwakte, maar als onderdeel van het patroon waarin de XRP markt zich tijdelijk stabiliseert voordat er een nieuwe fase begint.

Hij omschrijft de situatie als een oefening in geduld en timing, en benadrukt dat de prijsbewegingen niet altijd direct zichtbaar zijn. Of in zijn eigen woorden: “Geduld is geen wachten, het is afstemmen op het juiste moment”.

Cruciale zones voor de XRP koers in de komende weken

Traders volgen momenteel vooral de prijszone tussen $2,30 en $2,40, die volgens eerdere cycli vaak als bodem fungeerde voordat de XRP koers herstelde. Als dit patroon zich herhaalt, kan dit een nieuw uitgangspunt vormen richting hogere prijsniveaus.

EGRAG verwijst daarbij naar eerdere 89-daagse fases waarin XRP eerst consolideerde en daarna een snelle koersstijging liet zien. Op basis daarvan denken sommige technische crypto-analisten dat het XRP token mogelijk nog voor het einde van het jaar een duidelijke richting kiest.

De XRP prijs blijft opvallend stabiel binnen het herhalende 89-dagen patroon dat door crypto-analist EGRAG wordt gevolgd. Ondanks een afname van het handelsvolume blijft de structuur van XRP intact. De komende weken kan een bevestiging laten zien of deze XRP cyclus opnieuw standhoudt of doorbroken wordt.

XRP

Dirk van Haaster
Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te schrijven.
Lees meer
