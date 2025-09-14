XRP expert voorspelt $17 Ripple eind 2025 – wat is het geheim hierachter?

De XRP koers stijgt vandaag richting $3,15 terwijl het optimisme rondom crypto toeneemt. Nu wordt er gespeculeerd over hoeveel XRP waard kan worden in de bull run. Een XRP expert voorspelt dat de altcoin zo hoog als $17 zou kunnen gaan, op basis van een technische analyse. Andere voorspellingen voor XRP variëren tussen een koersdoel van $5-10 in de komende maanden.

In het XRP nieuws van vandaag kijken we naar de optimistische voorspelling van een XRP expert. Ook kijken we waarom XRP juist kan stijgen in de komende maanden en wat we kunnen verwachten.

XRP koers klaar voor stijging richting $17

Crypto analist EGRAG CRYPTO deelde afgelopen week een technische analyse, met een mogelijke piek van $17 in de XRP koers grafiek. Ripple zou deze piek kunnen bereiken in 2026, mits de bull run door blijft gaan.

Volgens de analist is $3,50 een sterke weerstand die XRP op lange termijn moet breken. Dat zou de weg openen naar zijn ‘Valhalla’ target bij $17 op langere termijn.

EGRAG deelde afgelopen vrijdag zijn recente analyse voor kortere termijn. De XRP koers probeerde toen boven $3,07 te stijgen, wat in het weekend uiteindelijk is gelukt. De weerstand bij $3,07 loopt gelijk met Ripple’s 21 Simple Moving Average (SMA)

#XRP – The Retest of $3.07 Near the 21 SMA is Completed:



We’re currently observing a retest of the $3.07 level, which is crucial as it aligns with the 21 SMA (Simple Moving Average).



For a #Bullish signal, we need a clear close above $3.07 to confirm the break-out from the… pic.twitter.com/XNdCrgK4Fe — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) September 12, 2025

Na een duidelijke breuk boven $3,07 kan XRP richting $4,20 stijgen in de komende maanden. Deze voorspelling schetst een positief beeld voor XRP, zonder een onrealistisch doel van bijvoorbeeld $100 of $1000 per XRP te stellen. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Waarom XRP stijgt

XRP profiteert niet alleen van de groeiende interesse in crypto die we zien aan het einde van de week, maar ook van positieve ontwikkelingen voor Ripple zelf. Het feit dat de SEC vs. Ripple rechtszaak is afgelopen versterkt ook het optimisme rondom XRP.

De crypto markt wacht op de goedkeuring van de eerste spot XRP ETF in oktober. In oktober staan er meerdere deadlines voor de SEC, waarvan sommigen de allerlaatste deadlines zijn. Op 17 oktober is de deadline voor meerdere XRP ETF’s, van onder andere Grayscale, 21Shares en Franklin Templeton.

Just 32 days left until the SEC’s final deadline on #Solana $SOL Spot ETF applications.



Ruling date: October 10th. pic.twitter.com/HzJfpcLXSX — CryptoPotato Official (@Crypto_Potato) September 8, 2025

Crypto investeerders voorspellen een kans van maar liefst 96% dat de XRP ETF’s worden goedgekeurd. En na lancering van deze crypto producten, kan XRP profiteren van extra liquiditeit vanuit institutionele investeerders.

Dit maakt onze Ripple koersverwachting voor het einde van 2025 positief, vooral met tekenen dat de bull run zo vroeg als september van start kan gaan.

Analyse XRP koers

De XRP koers is in de afgelopen maanden tot wel 83% gestegen in waarde, richting de piek van $3,66 in juli. Dit niveau dient dan mogelijk ook als sterke weerstand voor verdere stijgingen. Op hetzelfde moment profiteert XRP nu van ondersteuning bij de psychologische $3 en ligt de 30-wekelijkse moving average (geel) bij $2,52. Dit maakt het lastig voor XRP om flink te dalen op korte termijn en beperkt het risico voor investeerders.

Maar het optimisme rondom Ripple kan sterk toenemen na de komende woensdag. Op die dag bepaalt de Federal Reserve of de rente in de VS omlaag kan gaan. Dat is mogelijk waarbij investeerders zich nu alvast op voorbereiden. Wat kan volgen, is een parabolische bull run, waar we al jaren op gewacht hebben, met meerdere bull traps in 2024.

Ripple koers grafiek – Bron: TradingView

De Relative Strength Index (RSI) van Ripple ligt op 60 en geeft aan dat de altcoin nog ruimte heeft om verder te stijgen voordat het risico op een technische correctie toeneemt.

Wat ook in het voordeel van XRP werkt, is het feit dat de Altcoin Season Index dit weekend naar 80 is gestegen. Vanaf 75+ is het officieel altcoin season en dat gebeurde deze week voor het eerst sinds eind 2024. Tijdens een altseason presteren altcoins sterker dan Bitcoin en dat heeft ook een psychologisch effect op investeerders.

Maar XRP is uiteraard niet de enige altcoin die hiervan kan profiteren. Sterker nog, er zijn veel altcoins die Ripple in de komende periode sterk kunnen overtreffen qua prestatie. Met veel kleine altcoins die x10 of zelfs x100 kunnen gaan, kijken traders naar alternatieven voor XRP met potentie voor hogere winst.

Kleine crypto met potentie

Traders kijken naar de nieuwe meme coin, PEPENODE ($PEPENODE), die bezig is met het bouwen van een interessant ecosysteem. Met PEPENODE is het namelijk mogelijk om virtueel meme coins te minen, zoals je met Bitcoin zou doen, maar dan zonder dat je daar hardware voor nodig hebt. Met virtuele nodes verzamel je passief meme coins, zoals Dogecoin en Pepe.

PEPENODE kan gebruikt worden voor de aanschaf van nodes en voor upgrades. 70% van de kosten hiervan worden geburnd, wat helpt om de supply in te krimpen en de token meer waard te maken. De nieuwe coin is tijdelijk verkrijgbaar in een presale, waar je profiteert van exclusieve voordelen. Zo heb je een vaste lage prijs, staking beloningen tot wel 1287% APY en exclusieve krachtige nodes om mee te minen.