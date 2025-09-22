XRP EU stablecoin – Ripple gekozen voor officiële Europese Unie coin

Auteur Robert Bemelmans Auteur Robert Bemelmans Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: September 22, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Europa heeft een historische mijlpaal bereikt door akkoord te gaan over de eerste regels voor de digitale euro. Ripple’s Managing Director voor het VK en Europa, Cassie Craddock, heeft bevestigd dat een euro-backed stablecoin gelanceerd wordt op het XRP Ledger, waarmee XRP officieel partner wordt van de Europese Unie.

Europa stemt in met digitale euro regels

De Europese financiële ministers hebben een roadmap goedgekeurd voor de digitale euro volgens het officiële beleidskader. Deze beslissing markeert een nieuwe fase in de adoptie van digitale valuta binnen de Europese Unie. De keuze voor XRP als technologische basis toont het vertrouwen in Ripple’s blockchain infrastructuur.

⚠️ BREAKING:



Europe has agreed on first rules for the digital euro! 🇪🇺



Cassie Craddock, Ripple’s Managing Director for the UK & Europe, has recently confirmed the launch of a euro-backed stablecoin on the #XRP Ledger! 💶



XRP 🤝🏼 EUROhttps://t.co/Kk8TPmbrV0 pic.twitter.com/IED7hG3uE6 — 𝓐𝓶𝓮𝓵𝓲𝓮 (@_Crypto_Barbie) September 21, 2025

De samenwerking tussen Europa en Ripple creëert nieuwe mogelijkheden voor gratis crypto verdienen door vroege adoptie van de euro-backed stablecoin. Deze ontwikkeling kan leiden tot bredere acceptatie van XRP in Europa.

Ripple bevestigt euro stablecoin lancering

Cassie Craddock van Ripple heeft officieel de lancering van een euro-backed stablecoin op het XRP Ledger aangekondigd. Deze stablecoin zal volledig gedekt zijn door euro reserves en gebruikmaken van de snelheid en efficiëntie van het XRP netwerk.

De technische voordelen van XRP maken het een ideale keuze voor Europese betalingen. Het netwerk kan transacties afhandelen binnen 3-5 seconden tegen minimale kosten, wat essentieel is voor dagelijkse betalingen.

Voor investeerders die zoeken naar nieuwe cryptomunten biedt deze ontwikkeling nieuwe perspectieven voor XRP adoptie in Europa.

Technische analyse toont bullish signalen

Crypto analist EGRAG CRYPTO heeft een bullish rectangular formatie geïdentificeerd die momentum toont voor de XRP koers. Deze technische patronen suggereren dat XRP zich voorbereidt op een significante koersbeweging.

#XRP – The #Bullish Rectangular formation is Loading🔥:#XRPFamily STAY STEADY and STRONG 💪, Together We Rise 🌄and Soon We Shall Fly SO High 🦅 pic.twitter.com/jSJBMt6xx6 — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) September 21, 2025

De combinatie van fundamentele ontwikkelingen en technische signalen creëert een gunstige omgeving voor XRP groei. De rectangular formatie duidt op consolidatie voordat een breakout plaatsvindt.

Impact op XRP adoptie en koers

De officiële erkenning van XRP door de Europese Unie kan de adoptie drastisch versnellen. Europese banken en financiële instellingen krijgen nu een gereguleerd pad om XRP te gebruiken voor grensoverschrijdende betalingen.

Deze ontwikkeling positioneert XRP wederom als een van de sterkste cryptocurrencies met explosief potentieel voor 2025. De combinatie van institutionele adoptie en technische voordelen kan leiden tot significante koersstijgingen.

De euro backed stablecoin op XRP Ledger zal concurreren met andere digitale valuta’s, maar profiteert van Ripple’s bewezen track record in internationale betalingen. Het netwerk verwerkt al miljoenen transacties voor grote financiële instellingen wereldwijd.

Toekomst van digitale betalingen in Europa

De keuze voor XRP als basis voor de Europese digitale euro toont de verschuiving naar efficiëntere betalingssystemen. Traditionele bankoverschrijvingen kunnen dagen duren, terwijl XRP transacties binnen seconden worden afgehandeld.

Voor gebruikers die willen profiteren van deze ontwikkelingen, biedt Best Wallet een veilige en gebruiksvriendelijke manier om XRP en andere crypto assets te beheren. Het platform combineert geavanceerde beveiligingsfeatures met eenvoudige toegang tot de groeiende wereld van digitale valuta’s, perfect voor zowel beginners als ervaren traders die willen profiteren van de Europese crypto revolutie.