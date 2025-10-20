XRP ETF oktober uitgesteld – Ripple koers experts waarschuwen voor dit niveau

Auteur Robert Bemelmans Auteur Robert Bemelmans Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Oktober 20, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De verwachte goedkeuring van een XRP ETF laat langer op zich wachten dan gehoopt. Crypto experts waarschuwen dat de Ripple koers onder druk staat door technische signalen, terwijl de shutdown zorgt voor verdere vertraging in het goedkeuringsproces.

XRP ETF goedkeuring waarschijnlijk een maand vertraagd

Onze analyse wijst erop dat de XRP ETF goedkeuring mogelijk nog een maand op zich laat wachten. De huidige shutdown bij de SEC vormt naar verwachting het grootste obstakel voor verdere voortgang in het goedkeuringsproces. Daardoor schuift de tijdlijn verder op dan eerder gehoopt.

Een belangrijk detail betreft de eerder genoemde datum van 18 oktober. Deze werd door verschillende bronnen genoemd als mogelijke XRP ETF goedkeuring datum voor Grayscale, maar dit is niet gebeurd.

De vertraging betekent dat Ripple beleggers langer moeten wachten op duidelijkheid. Ondertussen blijft de XRP koers worstelen met technische zwakte, wat de situatie extra uitdagend maakt voor investeerders.

Ripple koers: bearish signalen eind oktober

Terwijl beleggers wachten op Ripple ETF nieuws, waarschuwt technische crypto analist Joe Swanson voor Ripple koers problemen. Zijn analyse toont aan dat de XRP koers momenteel zwakte toont gezien de recente crypto crash. De vorming van een Death Cross op de Ripple koers zorgt voor extra zorg onder traders.

I’m looking at the $XRP chart and seriously, the technicals are a mess.



That Death Cross just formed (50-day and 200-day WMAs pointing down), and we're stuck under the $2.70 descending triangle resistance.



All the "bullish catalysts" like ETF rumors and Ripple acquisitions are… pic.twitter.com/Tx8CLAiesr — Joe Swanson (@Joe_Swanson057) October 19, 2025

Deze Death Cross ontstaat wanneer het 50-daags voortschrijdend gemiddelde onder het 200-daags gemiddelde duikt. Beiden wijzen nu naar beneden, wat historisch gezien een bearish signaal vormt. Daarnaast zit de Ripple koers vast onder een belangrijke weerstand van $2,70 in een dalende driehoeksformatie.

Cruciale steunniveaus bepalen XRP koers

Ondanks positieve ontwikkelingen zoals Ripple ETF geruchten en strategische overnames, blijft de koersactie leidend. Crypto experts benadrukken dat het psychologische niveau van $2,00 cruciaal blijft. Verlies van deze steun kan leiden tot een volledige bear market voor XRP.

De huidige marktomstandigheden maken het belangrijk om altcoins met potentie zorgvuldig te analyseren. Deze situatie vraagt om een defensieve strategie waarbij kapitaalbehoud prioriteit krijgt boven agressieve posities.

Het spanningsveld tussen fundamentele ontwikkelingen en technische signalen maakt de situatie complex. Enerzijds zijn er hoopvolle tekenen op institutioneel niveau. Anderzijds tonen de grafieken duidelijke verzwakking. Deze tegenstelling zorgt voor onzekerheid bij zowel korte als lange termijn beleggers.

Markt wacht op duidelijkheid

De combinatie van regelgevende vertraging en technische zwakte creëert een uitdagende periode voor XRP investeerders. Crypto experts adviseren een afwachtende houding totdat er meer duidelijkheid komt over zowel de XRP ETF goedkeuring als de technische situatie. Het herstel van het $2,70 Ripple koers niveau zou een eerste positief signaal zijn.

De focus blijft vooral liggen op twee factoren: ontwikkelingen rondom de XRP ETF goedkeuring zodra de shutdown voorbij is, en het behoud van het kritieke steunniveau rond $2,00.

Alternatieve crypto mogelijkheden tijdens XRP onzekerheid

Terwijl de XRP ETF situatie zich ontwikkelt, richten sommige investeerders hun aandacht op nieuwe projecten met minder marktrisico. Pepenode biedt een innovatieve benadering voor crypto mining via een gebruiksvriendelijke mobiele applicatie.

Het platform maakt crypto mining toegankelijk door middel van een educatief spel. Gebruikers leren op een begrijpelijke manier hoe mining werkt, terwijl ze tegelijkertijd passief inkomen kunnen genereren. Deze aanpak is vooral interessant voor beginnende crypto investeerders zonder direct grote risico’s te nemen.

De AI gedreven app van Pepenode combineert educatie met praktische toepassing. Dit maakt het platform geschikt voor een breed publiek dat wil profiteren van crypto zonder technische complexiteit.