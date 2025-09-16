XRP ETF lancering officieel – Ripple koers vormt enorme bull flag naar $20

De eerste Amerikaanse spot XRP ETF is officieel een feit geworden na maanden van speculatie. REX Shares en Osprey Funds hebben na een succesvolle 75 daagse review periode van de SEC groen licht gekregen voor de XRP ETF.

Het eerste Amerikaanse Ripple ETF zal op 18 september 2025 officieel lanceren. Deze mijlpaal markeert XRP als de derde cryptocurrency na Bitcoin en Ethereum die een gereguleerde spot ETF-structuur verkrijgt in de Verenigde Staten. ChatGPT geeft aan de hand van dit gloednieuwe Ripple ETF nieuws een aangepaste XRP koers voorspelling voor de komende 12 maanden. XRP trading experts hebben daarbij een eigen technische Ripple koers analyse gedaan voor de komende weken.

🚨 BREAKING: The First U.S. Spot $XRP ETF Is Official



Read more 👇🏼 pic.twitter.com/60tksMkgcq — Fabio Zuccara (@ZuccaraFabio) September 15, 2025

XRPR ETF biedt directe XRP-exposure voor Wall Street

De nieuwe XRPR ETF is ontworpen om investeerders echte XRP-exposure te bieden, in tegenstelling tot futures gebaseerde producten. Volgens het fonds prospectus mag tot 25% van de holdings beheerd worden via een Cayman Islands dochteronderneming. Dit is zo gestructureerd voor naleving van Amerikaanse belasting- en regelgevingskaders. XRP is hierdoor nu toegankelijk voor zowel institutionele als retail investeerders via traditionele brokerage accounts. De noodzaak voor enorme investeerders om crypto exchanges of wallets te navigeren is hierdoor compleet geëlimineerd.

The REX-Osprey™ XRP ETF, $XRPR, is coming this week!$XRPR will be the first U.S. ETF to deliver investors spot exposure to the third largest cryptocurrency by market cap, $XRP.



From REX-Osprey™, the team behind $SSK.@OspreyFunds



View Fund Prospectus:… pic.twitter.com/qMdKhfBZ0e — REX Shares (@REXShares) September 15, 2025

De ETF-structuur vermindert significante wrijving voor mainstream adoptie en versterkt het vertrouwen rondom XRP’s lange termijn rol in grensoverschrijdende betalingen. Voor de XRP koers betekent dit een nieuwe gereguleerde toegangspoort die de algehele liquiditeit in de markt kan verbeteren.

ChatGPT analyse voorspelt XRP koers door Ripple ETF nieuws

Crypto expert Rob Cunningham heeft ChatGPT gebruikt om XRP koers targets te voorspellen gebaseerd op verwachte ETF instroom. Zijn analyse toont aan dat $17 miljard aan nieuwe ETF vraag over 12 maanden kan leiden tot dramatische prijsherziening. Met slechts 5 miljard XRP beschikbaar buiten Ripple escrow en corporate treasuries.

First, I asked ChatGPT to forecast an XRP price target based solely on $17B in new ETF purchase demand (~$1B per ETF) over the next 12 mos.



Secondly, I asked ChatGPT to add a FOMO Factor that considers regulated banks, stock brokers, registered investment advisors and retail… pic.twitter.com/6l7aJmrvOf — Rob Cunningham | KUWL.show (@KuwlShow) September 14, 2025

Deze schaarste triggert herpositionering waarbij de XRP verwachting 2025 drastisch stijgt. Cunningham’s conservatieve target ligt tussen $8-$12 binnen 12 maanden, maar agressieve scenario’s wijzen naar $20-$35 als de float sticky blijkt. Met FOMO factor van banken, RIA’s en retail erbij kunnen targets zelfs $50-$150 bereiken volgens de analyse. In een bullish scenario is $20 in oktober zelfs al mogelijk indien de FED deze week de rente zal verlagen en er tevens meer XRP ETFs bekend worden gemaakt volgens ChatGPT.

XRP koers op korte termijn analyse door crypto trading experts

Crypto analist Ali Charts benadrukt $2,80 als het meest cruciale support level voor XRP, terwijl crypto expert Dark Defender’s wave analyse initiële weekly resistance doorbreking toont. Zijn Fibonacci targets liggen op $4,39 en $5,85 in september na recente technische ontwikkelingen.

$2.80 is the most important support level for $XRP! pic.twitter.com/TH5osWEl3I — Ali (@ali_charts) September 15, 2025

Crypto analist Lina heeft een breakout uit een descending wedge geanalyseerd na retest van $2,99 support zone. Volgende resistance levels liggen bij $3,4, $3,8, $4,2 en $4,6. Wedge breakouts leiden historisch tot explosieve XRP koers stijgingen, wat Ripple klaar zou kunnen maken voor $4,5+ targets voor eind september.

De combinatie van de ETF-goedkeuring, institutionele toegang en technische patronen positioneert de Ripple koers voor potentiële doorbraak naar nieuwe hoogtes.