XRP ETF crash terwijl whales $2M accumuleren – volgt de Ripple koers?

De REX Osprey XRP ETF is recent gelanceerd en begon met een scherpe daling. De ETF verloor vrijwel gelijk 6%. Whales maakten gebruik van deze dip en kochten $2 miljoen terwijl XRP daalt. Wat voor invloed heeft deze ontwikkeling op de Ripple koers en wat kunnen we verwachten voor het laatste kwartaal?

In de XRP verwachting van vandaag bespreken we de recente lancering van de eerste XRP ETF in de VS. Ondanks de ongelukkige timing van deze lancering, lijkt er veel interesse in dit crypto product.

XRP ETF crasht 6% na lancering

De REX Osprey XRP ETF lanceerde op 18 september en begon slecht na de crypto crash van maandag. De ETF verloor hierdoor 6% van zijn waarde en daalde van $25,17 naar $23,57, terwijl de XRP koers zakte naar $2,80. Door de beperkte liquiditeit van de ETF, raakten investeerders in paniek, met zorgen voor verdere dalingen.

De XRP ETF opende vorige week met sterke inflows, wat vermoedelijk speculatief kapitaal was. Dit zorgde voor extra instabiliteit nadat vroege investeerders hun ETF’s dumpten. Op het moment van schrijven ligt de XRP ETF op een koers van $23,33 na een daling van 5,4% in de afgelopen 24 uur. De verkoopdruk werd opgevangen door $2 miljoen aan whale aankopen.

Terwijl XRP daalt, blijven crypto whales scherp. Zo blijkt dat de grote investeerders meer dan 30 miljoen tokens hebben gekocht in 24 uur tijd. Dit leidde tot een licht herstel in de XRP koers, die vandaag een 1,9% stijging laat zien.

30 million $XRP bought by whales in the past 24 hours! pic.twitter.com/DVWZyalNAC — Ali (@ali_charts) September 22, 2025

Crypto analist Ali Martinez is optimistisch over de nabije toekomst van XRP. Als whales blijven kopen en XRP boven $2,71 blijft, volgt er binnenkort mogelijk een herstel richting $3,60.

Op het moment van schrijven consolideert de Bitcoin koers rond $113k, terwijl altcoins herstellen. Met genoeg bullish druk kan Ripple opnieuw een push maken richting $3,60, zijn hoogste punt sinds juli.

If $XRP holds above $2.71, buying pressure could build for a rebound to $3.60. pic.twitter.com/fVY5voAuux — Ali (@ali_charts) September 22, 2025

Op langere termijn blijven XRP verwachtingen ook positief. Crypto experts voorspellen dat de altcoin $5-10 waard kan worden aan het eind van dit jaar. In oktober kunnen meerdere spot XRP ETF’s goedkeuring krijgen. De Amerikaanse SEC heeft voor meerdere XRP ETF’s zijn laatste deadline, die niet verder kan worden uitgesteld.

Daarmee kan XRP profiteren van extra institutionele inflows. Dit leidt dan tot meer liquiditeit voor de XRP koers, waardoor deze een nieuwe all-time high kan bereiken boven $3,84.

Wat gaat XRP doen?

De XRP koers consolideert onder zijn 30-daagse moving average (geel) bij $2,93. De koers moet opnieuw door dit niveau te breken om richting $3 te kunnen stijgen. Tenzij de bullish druk hoog genoeg is, dient de 30-daagse moving average als sterke weerstand voor de komende dagen. Een herstel van vertrouwen in de cryptomarkt kan nodig zijn om XRP weer te doen stijgen aan het eind van september.

Hoewel verdere dalingen mogelijk zijn, denken sommige analisten dat de daling van gisteren een ‘bear trap’ was. Zo’n bear trap volgt meestal met een scherpe stijging, waarmee shorts worden geliquideerd en verkopers uit de markt worden gegooid. In zo’n scenario kan Ripple redelijk snel herstellen naar $3 en wellicht zelfs verder stijgen richting zijn piek van juli rond $3,66.

Ripple koers grafiek – Bron: TradingView

De Relative Strength Index (RSI) van Ripple heeft nog veel herstel nodig. De RSI ligt onder 50 en geeft aan dat de bearish druk nog hoog is. Een herstel boven de 50 is nodig om duidelijk aan te geven dat bulls weer controle hebben over de koersactiviteit. Dat suggereert dat Ripple wellicht nog meer tijd nodig heeft om te herstellen boven $3.

Dat geeft investeerders de mogelijkheid om XRP in te slaan onder $3, met potentiële winst van 100% of meer als Ripple meer dan $5 waard wordt in de bull run. En omdat oktober en november twee van de beste maanden zijn voor crypto, is de recente daling wellicht een unieke kans om crypto te kopen.