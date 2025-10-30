XRP ETF – CME Group futures ATH, Ripple koers $5 target eind 2025

CME Group registreerde op 27 oktober een recordvolume van 9900 XRP futures contracten, wat wijst op groeiende institutionele interesse. Technische analyse toont een descending channel breakout met prijsdoelen richting $3,00, $3,37, $4,00 en $5,00 voor Q4 2025.

CME Group bereikt record XRP futures volume

CME Group kondigde een historisch moment aan voor XRP futures trading. Op 27 oktober werden 9900 XRP futures contracten verhandeld, een nieuw record voor het platform. Deze mijlpaal onderstreept de groeiende institutionele belangstelling voor gereguleerde XRP exposure.

9.9K XRP futures contracts traded on October 27, a new record.💥



Explore regulated XRP futures and options ➡️https://t.co/r0fqJzPJ8O — CME Group (@CMEGroup) October 29, 2025

Het platform biedt traders capital efficiënte toegang tot de XRP koers via regulated futures en opties. Dit betekent transparantie, price discovery en risicobeheer mogelijkheden die institutionele partijen zoeken. Daarnaast kunnen traders kiezen tussen outright contracts, block trading of BTIC trading voor maximale flexibiliteit.

De stijging in handelsvolume valt samen met positieve ontwikkelingen rond XRP ETF verwachtingen. Meerdere vermogensbeheerders hebben aanvragen ingediend bij de SEC, wat de weg kan vrijmaken voor directe XRP ETF producten in de komende maanden.

Technische XRP koers analyse van de dag

Onze crypto analisten identificeren een veelbelovende technische setup voor de XRP koers voor de rest van 2025. De analyse van vandaag toont een descending channel patroon waarbij de prijs support vond aan de ondergrens en nu doorbreekt boven de midline op de 2-daagse chart.

XRP koers analyse 30 oktober – Bron: Tradingview

Deze breakout boven de descending channel midline kan fungeren als katalysator voor verdere stijging. Onze crypto analisten identificeren vier concrete prijsdoelen die binnen bereik komen bij een decisieve breakout. Ten eerste ligt $3,00 als eerste weerstandsniveau, gevolgd door $3,37 als secundair target.

Daarnaast wijzen onze experts op $4,00 als psychologisch belangrijk niveau. Het meest ambitieuze target bevindt zich bij $5,00, wat een aanzienlijke stijging zou betekenen vanaf huidige niveaus. Deze targets zijn gebaseerd op historische resistance zones en Fibonacci retracement levels.

De combinatie van technische signalen en institutioneel volume creëert een bullish setup. Traders letten nu op of de XRP koers de channel definitief kan doorbreken en momentum kan behouden richting deze targets.

XRP ETF timeline voor Q4 2025 komt dichterbij

De samenvloeiing van record futures volume en bullish technische patronen ondersteunt het XRP ETF narratief. Ripple koers bewegingen worden steeds meer gedreven door institutionele interesse en regulatory clarity. De SEC heeft tot nu toe geen definitieve beslissing genomen over de lopende XRP ETF aanvragen.

Door meer Ripple ETF goedkeuringen groeit Institutionele instroom. wat de XRP koers zou kunnen stuwen richting het $5 Ripple koers target.

De timing van deze ontwikkelingen suggereert dat Q4 2025 cruciaal wordt voor Ripple. De combinatie van potentiële Ripple ETF goedkeuringen, record trading volumes en technische breakouts creëert ideale omstandigheden voor koersgroei.

