XRP en UC Berkeley – gigantische samenwerking, enorme Ripple koers pump op de loer

Auteur Robert Bemelmans Auteur Robert Bemelmans Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Oktober 3, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Ripple heeft een strategische samenwerking aangekondigd met de University of California, Berkeley voor het nieuwe Center for Digital Assets. Deze academische partnership richt zich op blockchain research met nadruk op digital twin technologie, tokenisatie en real-world assets. Tegelijkertijd tonen technische analyses dat de XRP koers zich in een sterke positie bevindt voor verdere stijging richting $5 of hoger.

Ripple financiert baanbrekend blockchain onderzoekscentrum

De samenwerking tussen Ripple en UC Berkeley markeert een nieuwe fase in blockchain onderzoek. Het Center for Digital Assets bouwt voort op jarenlange ervaring via de University Blockchain Research Initiative (UBRI) van Ripple. Crypto expert Pumpius noemt deze ontwikkeling een game changer voor de sector.

🚨 Ripple x UC Berkeley 🚨



Ripple is partnering with UC Berkeley on the launch of its new Center for Digital Assets taking blockchain research from classrooms straight into real-world impact.



This builds on years of Ripple’s University Blockchain Research Initiative (UBRI) and… pic.twitter.com/blCIRm97PV — Pumpius (@pumpius) October 2, 2025

Volgens de analist neemt blockchain research hierdoor een belangrijke stap van theorie naar praktische toepassing. Bovendien breidt het centrum zich uit naar digital twin onderzoek, wat essentieel blijkt voor de volgende generatie tokenisatie en digitale identiteit oplossingen. Deze focus op real world assets past perfect bij de groeiende vraag naar praktische blockchain toepassingen.

De combinatie van academische expertise en XRPL technologie kan leiden tot doorbraken op meerdere vlakken. Daarom verwachten experts dat deze partnership de XRP koers positief zal beïnvloeden op lange termijn.

XRP koers verwachting oktober 2025

Terwijl fundamentele ontwikkelingen positief zijn, laten ook technische indicatoren een gunstig beeld zien. De Ripple koers analyse van vandaag laat zien dat de XRP koers zich in een duidelijke macro uptrend bevindt. De correctie in juli blijkt volgens hem slechts een mid cycle pauze te zijn geweest.

XRP koers analyse 3 oktober 2025 – Bron: TradingView

Het cruciale steunniveau van $2,65 heeft standgehouden tijdens recente marktvolatiliteit. Bovendien vormt de prijs momenteel een falling wedge pattern, wat historisch vaak uitbreekt naar boven. Dit technische patroon suggereert accumulatie voordat de volgende stijgingsfase begint.

De belangrijkste weerstand ligt bij $3,40 volgens onze analyse. Een doorbraak boven dit niveau kan XRP richting $5 of hoger stuwen deze cyclus. Deze XRP koers verwachting krijgt steun van zowel technische patronen als groeiende institutionele interesse in Ripple’s technologie.

Enterprise adoptie versterkt fundamentele Ripple waarde

De academische samenwerking met UC Berkeley past in een bredere trend van enterprise adoptie. Ripple heeft partnerships met meer dan 200 financiële instellingen wereldwijd, wat de praktische waarde van XRPL onderstreept. Daarnaast groeit de interesse in ISO 20022-compliant betalingsoplossingen, waarbij XRP een vooraanstaande rol speelt.

Beleggers zoeken immers steeds vaker naar projecten met reële use cases en sterke partnerships. De combinatie van technische breakout patronen en fundamentele versterking maakt XRP interessant voor diverse investeerders.

Bovendien kan de verwachte lancering van een XRP ETF in 2025 extra instroom van institutioneel kapitaal genereren. Dit zou de Ripple koers verder kunnen ondersteunen richting hogere waarderingen in de komende maanden.

Pepenode introduceert gamified crypto mining

Terwijl XRP zich positioneert voor groei, zoeken investeerders ook naar innovatieve projecten met toegankelijke entry points. Pepenode ontwikkelt een gloednieuwe AI crypto app waarbij gebruikers op gemakkelijke wijze crypto kunnen minen via hun telefoon.

De app wordt gemaakt in de vorm van een spel, waarbij gebruikers op een leerzame en beginnersvriendelijke manier leren hoe ze crypto kunnen minen. Hierdoor kunnen ook startende crypto investeerders ontdekken wat crypto mining inhoudt, terwijl je extra passief inkomen ermee kan verdienen.