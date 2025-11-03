XRP DeFi upgrade – Teucrium vraagt Flare ETF aan, wat betekent dit voor Ripple?

Auteur Robert Bemelmans Auteur Robert Bemelmans Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: November 3, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De XRP koers krijgt mogelijk deze week een positieve groei, vanwege het Ripple nieuws van vandaag. Vermogensbeheerder Teucrium heeft officieel een ETF voor Flare Network heeft aangevraagd. Deze ontwikkeling valt samen met belangrijke groei in het DeFi ecosysteem rond XRP, waarbij de Flare XRP minting inmiddels de grens van $120 miljoen heeft overschreden. Crypto experts voorspellen dat deze week cruciaal kan worden voor de Ripple koers.

Teucrium dient XRP DeFi Flare ETF aanvraag in

Vermogensbeheerder Teucrium heeft bij de Amerikaanse toezichthouder een aanvraag ingediend voor een ETF die zich richt op het Flare Network. Dit netwerk fungeert als een DeFi laag bovenop het XRP Ledger en maakt gedecentraliseerde financiële diensten mogelijk voor Ripple gebruikers. De aanvraag komt op een moment dat institutionele belangstelling voor altcoins toeneemt.

Het Flare Network heeft recent indrukwekkende groeicijfers laten zien. De FXRP minting is gestegen tot meer dan $120 miljoen, wat aantoont dat er sterke vraag bestaat naar DeFi functionaliteit binnen het XRP ecosysteem. Deze mijlpaal onderstreept hoe XRP zich ontwikkelt van een simpele betaaltoken naar een veelzijdig platform voor financiële toepassingen.

Bullish signalen stapelen zich op

Crypto exchange Gemini deelde optimistische berichten over de aanstaande week, waarbij het platform verklaarde dat deze week “real XRP coded” wordt. Deze uitspraak suggereert dat belangrijke ontwikkelingen in het verschiet liggen die de XRP koers positief kunnen beïnvloeden.

Next week's looking real XRP coded — Gemini (@Gemini) November 2, 2025

Daarnaast merken onze crypto analisten op dat het huidige XRP koers patroon exact lijkt op vorig jaar. We spreken van een déjà vu moment, waarbij het Ripple Swell evenement ook dit jaar plaatsvindt op 4-5 november. Vorig jaar zorgde datzelfde evenement voor significante koersbewegingen bij XRP.

XRP koers analyse 3 november – Bron: Tradingview

Wat betekent de Flare ETF voor XRP DeFi?

De aanvraag van Teucrium kan het startschot betekenen voor bredere institutionele toegang tot het XRP ecosysteem via DeFi toepassingen. Een goedgekeurde Flare ETF zou professionele beleggers in staat stellen om indirect te profiteren van de groei in het XRP Ledger zonder direct tokens te moeten bezitten.

Bovendien versterkt deze ontwikkeling het verhaal rondom de veelzijdigheid van XRP. Terwijl veel discussies zich richten op betalingen en grensoverschrijdende transacties, laat Flare Network zien dat XRP ook een solide basis biedt voor gedecentraliseerde financiële diensten. Dit maakt de token aantrekkelijker voor verschillende typen investeerders.

De timing met het aankomende Swell evenement is bijzonder interessant. Historisch gezien gebruikt Ripple dit evenement om belangrijke partnerships en technologische vooruitgang aan te kondigen. De combinatie van een mogelijke XRP ETF goedkeuring, groeiende DeFi activiteit en strategische aankondigingen kan zorgen voor sterke opwaartse druk op de Ripple koers.

Passief inkomen verdienen met crypto mining

Voor beleggers die geïnteresseerd zijn in het verdienen van passief inkomen binnen de crypto wereld, biedt Pepenode een unieke mogelijkheid. Dit platform ontwikkelt momenteel een innovatieve AI crypto app waarmee gebruikers eenvoudig kunnen minen via hun telefoon.

De app van Pepenode wordt vormgegeven als een educatief spel, waarin beginnende crypto investeerders op een toegankelijke manier leren wat crypto mining inhoudt. Door deze beginner vriendelijke aanpak kunnen ook nieuwe gebruikers extra inkomsten genereren via de app. Met de groeiende interesse in DeFi en crypto adoptie biedt Pepenode een laagdrempelige manier om actief deel te nemen aan de crypto economie.