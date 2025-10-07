XRP DeFi krijgt enorme upgrade – MPTs voor Ripple koers explosie

XRP Ledger lanceert Multi Purpose Tokens zonder trustlines, terwijl onze Ripple koers analyse van vandaag een bullish pennant formatie bespreekt. Daarbij wijst consolidatie tussen $2,50-$3,60 op een altseason XRP koers verwachting richting $6,50-$7

XRP nieuws: Multi Purpose Tokens revolutioneren DeFi

Crypto expert X Finance Bull onthult dat XRP niet langer alleen een betalings coin is. Bovendien gaan Multi Purpose Tokens (MPTs) nu live op XRPL zonder trustlines of wrijving. Deze upgrade biedt volledige controle, slimme compliance en echte institutionele bruikbaarheid.

DeFi op XRPL is dus al gearriveerd. Verder gelden de oude regels niet meer voor XRP nieuws, omdat MPTs nieuwe mogelijkheden creëren voor ontwikkelaars. Deze doorbraak kan miljoenen aan liquiditeit aantrekken naar het ecosysteem.

Still think $XRP is just a payments coin? XRP just leveled up! 🚨



Multi-Purpose Tokens (MPTs) are live on the XRPL



No trustlines, no friction. Full control, smart compliance, real institutional utility.



DeFi on XRPL already arrived.

The old rules no longer apply. pic.twitter.com/bElYXergVz — X Finance Bull (@Xfinancebull) October 6, 2025

Ripple koers analyse toont bullish pennant formatie

Onze XRP koers analyse voor vandaag identificeert een sterke bullish pennant op XRP’s 2-weekse chart. Daarnaast consolideerde de token wekenlang tussen $2,50 en $3,60, wat typisch wijst op voortzetting in plaats van omkering. Dit patroon vormt een adempauze voor de volgende stijging.

De flagpole toont een indrukwekkende beweging van $0,48 naar $3,66, wat +560% groei vertegenwoordigt. Verder bevinden we ons nu in de vernauwende fase met laag volume en dalende RSI. Traders willen dit juist zien voordat expansie begint.

Onze Ripple koers analyse suggereert dat apex convergence eind november 2025 plaatsvindt. Echter breekt XRP historisch uit vóór volledige apex voltooiing. Daarom verwachten wij volatiliteit tussen november 2025 en Q1 2026.

XRP koers analyse 7 oktober – Bron: Tradingview

XRP koers verwachting – bevestigingssignalen en prijsdoelen

Voordat de explosie begint, moeten bepaalde signalen verschijnen. Ten eerste moet de weekly close boven $3,70-$3,80 sluiten. Daarnaast moet RSI boven 60 kruisen, terwijl volume 2x het 20 week gemiddelde moet bereiken.

De wiskunde achter het prijsdoel is simpel. Bovendien bedraagt de flagpole hoogte $3,18 vanaf breakout punt $3,60. Dit geeft een geprojecteerde target van $6,78, wat neerkomt op een range van $6,50-$7,00. Deze levels komen overeen met XRP’s lange termijn weerstand uit 2021 highs.

Verder lanceren CME XRP opties in oktober 2025, terwijl er meer XRP ETF goedkeuringen verwacht zijn voor de komende tijd. Bovendien komen XRPL ZK-privacy upgrades eraan, een enorme upgrade voor de XRP Ledger.

Institutioneel momentum bouwt op

De setup gebeurt niet in een vacuüm. Integendeel align technische structuur perfect met echte katalysatoren die markten verticaal kunnen sturen. Daarom zien analisten XRP als kandidaat voor explosieve groei.

We hebben deze film eerder gezien bij XRP. Ten eerste toonde 2017 compressie, breakout en parabola. Daarna volgde 2021 dezelfde structuur op kleinere schaal. Nu kan 2025-26 de macro versie worden volgens historische patronen.

De pennant vormt de lont, waarbij de breakout de detonatie wordt. Verder moeten beleggers letten op XRP koers ontwikkelingen rond cruciale weerstandsniveaus. Wanneer technische structuur samenvalt met institutioneel momentum, gaan markten vaak snel omhoog.

