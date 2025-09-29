XRP DeFi coin explodeert met NASDAQ investering – Ripple koers bull run timing onthuld

Het XRP ecosysteem beleeft een explosieve groei in de DeFi sector, met Doppler Finance dat meer dan $85 miljoen aan waarde heeft aangetrokken. Tegelijkertijd wijzen crypto experts op cruciale bull run timing voor de Ripple koers, terwijl meerdere spot XRP ETF’s dichterbij komen.

Doppler Finance bereikt $85M+ milestone in XRP DeFi

Crypto expert Amelie toont enthousiasme over de snelle groei van Doppler Finance, dat het XRPfi landschap volledig domineert. Het platform stelt investeerders in staat om XRP te depositen in speciale vaults en vervolgens rendement te verdienen op hun holdings. Deze ontwikkeling markeert een belangrijke stap voor XRP, dat traditioneel vooral bekend stond als betalings token, maar nu steeds meer utility krijgt in decentralized finance toepassingen.

De Total Value Locked (TVL) van meer dan $85 miljoen toont aan dat institutionele en retail investeerders vertrouwen hebben in het XRP ecosysteem. Voor crypto investeerders die zoeken naar welke altcoins gaan stijgen, biedt deze ontwikkeling inzicht in de groeiende DeFi adoptie binnen het Ripple netwerk.

Historisch altseason voorspeld in oktober 2025

We hebben voor deze week een technische analyse die wijst op optimale timing voor een XRP bull run. De grafiek suggerereert dat de Bitcoin koers zich in een cruciaal fase bevindt, waarbij verschillende technische indicatoren samenkomen voor potentiële opwaartse beweging. Deze timing correleert met de bredere altcoin markt ontwikkelingen en institutionele interesse in XRP.

XRP koers bull run voorspelling oktboer – Bron: Tradingview

De grafiek liegt er niet om, de voorgaande altseasons werden rond deze tijd van het jaar afgetrapt. Zo hebben we vorig jaar al een mini bull run mogen ervaren richting het eind van 2024. De echte bull run? Dit jaar.

De XRP koers profiteert momenteel van meerdere katalysatoren die samen een sterke basis vormen voor explosieve groei tijdens altseason 2025. Crypto experts benadrukken dat de combinatie van XRP DeFi adoptie, XRP ETF verwachtingen en de Ripple koers technische setup een unieke kans creëert voor XRP holders in oktober.

Meerdere spot XRP ETF’s liggen rond de hoek

Volgens financieel nieuwsplatform Motley Fool liggen meerdere spot XRP ETF aanvragen rond de hoek. Deze institutionele producten kunnen zorgen voor enorme kapitaalinstroom in de Ripple koers, vergelijkbaar met het effect dat Bitcoin en Ethereum ETF’s hadden op hun respectievelijke markten.

De ETF goedkeuringen zouden XRP toegankelijk maken voor traditionele beleggers die via hun reguliere broker willen investeren. Voor traders die zich voorbereiden op de volgende crypto bull run, vormt XRP enorm potentieel omtrent de huidige ontwikkelingen.

Oktober wordt cruciaal voor de XRP koers

Crypto expert Amelie benadrukt waarom oktober bijzonder wordt voor XRP houders. De term “UPTOBER” refereert aan de historisch sterke prestaties van crypto in oktober, gecombineerd met de verwachte katalysatoren voor XRP specifiek.

De Ripple koers staat voor een cruciale periode waarin verschillende factoren samenkomen. Het momentum van Doppler Finance toont aan dat DeFi toepassingen op XRP Ledger succesvol kunnen zijn, terwijl XRP ETF verwachtingen institutionele interesse verder aanwakkeren. Deze ontwikkelingen maken XRP tot een van de meest besproken altcoins in de huidige marktcyclus.

