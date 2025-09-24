XRP Burn Rate Crasht - Impact Op Koers En Tokenomics

XRP burn rate richting nul – enorme waarschuwing voor Ripple investeerders

XRP bevindt zich op een cruciaal keerpunt: de koers schommelt rond $2,82, terwijl de burn rate richting nul zakt, een enorme waarschuwing voor Ripple-investeerders. Met slechts 400–750 geburnde tokens per dag wijst dit op afnemende on-chain activiteit. In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de koersverwachting van Ripple.

Koersanalyse XRP

XRP wist vrijdag geen support te vinden rond het 61,8% Fibonacci-retracementniveau op $2,99 en daalde tegen dinsdag met 6,62%. Op het moment van schrijven, woensdag, schommelt de koers rond $2,82.

XRP koers. Bron: TradingView

Als XRP de correctie voortzet en onder de support op $2,72 sluit, kan de daling zich uitbreiden richting de volgende supportzone op $2,35.

Net als bij Bitcoin en Ethereum wijzen ook de momentumindicatoren van XRP op een bearish scenario, wat duidt op een mogelijk diepere correctie. Mocht XRP zich echter herstellen, dan kan de koers opnieuw richting de weerstand op $2,99 bewegen. De burn rate van XRP schetst echter een bearish plaatje.

XRP burn rate richting nul

XRP-burns zijn de afgelopen maanden sterk gedaald en waren in augustus en september vrijwel afwezig. Dat blijkt uit een grafiek van CryptoQuant, die de historische ontwikkeling van XRP-burnactiviteit laat zien en de veranderingen sinds begin dit jaar volgt.

XRP-burnactiviteit. Bron: CryptoQuant

In december 2024 was er kortstondig een piek van meer dan 15.000 XRP op één dag tijdens een periode van hoge netwerkactiviteit. Dat momentum zette zich door in de eerste maanden van 2025, waarbij het aantal burns stabiliseerde op een gematigd maar stabiel niveau van 2500 tot 7500 XRP per dag.

Tegen eind augustus zakte de activiteit echter naar historisch lage niveaus, onder de 1000 tokens per dag, en bleef die hele maand september op dat lage peil. De meest recente cijfers laten slechts 400 tot 750 XRP per dag zien, een hoeveelheid die verwaarloosbaar is in vergelijking met de enorme voorraad van meer dan 60 miljard tokens.

Het burn-mechanisme van XRP verschilt van populaire burn-acties zoals bij Shiba Inu. In plaats van grote, periodieke burns is er een constant, kleinschalig mechanisme. Elke keer dat een transactie op de XRP Ledger wordt verwerkt, wordt een kleine fee (met een minimum van 0,00001 XRP) permanent vernietigd. Dat betekent dat elke transactie bijdraagt aan het verkleinen van het aanbod, maar het effect is pas betekenisvol wanneer het transactievolume consequent hoog is.

De sterke daling in XRP-burns weerspiegelt daarom niet alleen minder burns, maar ook lagere transactieniveaus op de XRP Ledger zelf, in ieder geval vergeleken met Q4 2024. De burn-statistieken fungeren daarmee als een spiegel van de huidige on-chain activiteit.

Wat gaat XRP doen?

Volgens analist Ali Martinez heeft XRP een sterke supportzone gevormd op $2,78, een cruciaal niveau dat de kortetermijnkoers kan bepalen. Deze support is een focuspunt voor traders en investeerders, omdat het zowel veerkracht in de prijs laat zien als een mogelijk lanceerplatform voor verdere stijgingen.

Opvallend is dat XRP de afgelopen maanden volatiel bewoog, maar $2,78 zich als sleutelsupport heeft bewezen. Volgens Martinez wordt verkoopdruk hier consequent opgevangen door koopinteresse, waardoor dit niveau fungeert als draaipunt. Zolang XRP boven $2,78 blijft, kan dat de basis leggen voor een volgende opwaartse beweging.

XRP koers. Bron: Ali Martinez/X

Voor XRP is $2,78 daarmee een belangrijke graadmeter. Boven dit niveau blijven versterkt het vertrouwen en dempt ‘panic selling’; een doorbraak omlaag kan juist scherpere dalingen uitlokken, lagere supportzones testen en het bullish momentum ondermijnen.

