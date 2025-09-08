WLFI koers crasht 40% na scam betuigingen – heeft Trump’s crypto gefaald?

De WLFI koers is afgelopen weekend tot wel 40% gezakt naar $0,17. Na een korte periode van hype na de lancering op maandag 1 september, daalde de crypto richting $0,20. Trump’s crypto project, World Liberty Financial, is gedaald in waarde na beschuldigingen van manipulatie. Ook schijnen honderden wallets te zijn geblokkeerd, deze kunnen de token niet verhandelen.

Vandaag kijken we naar de eerste week van WLFI, de recente beschuldigingen van manipulatie en hoe Trump’s crypto project ruim $100 miljoen aan tokens van een grote investeerder heeft bevroren. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

WLFI koers crasht 40% na beschuldigingen van crypto scam

Crypto investeerders zijn niet enthousiast over hoe de zaken rondom WLFI verlopen. Een groot probleem dat boven water is gekomen, is het feit dat de Trump Familie (of andere insiders) de wallet van Justin Sun hebben bevroren.

Justin Sun, oprichter van TRON, had 595 miljoen WLFI tokens met een waarde van ongeveer $107 miljoen. Al deze tokens zijn bevroren en kunnen niet verkocht worden via de wallet van Sun.

Een ander groot probleem is de enorme volatiliteit van WLFI. Dit, hoewel slechts 20% van alle presale tokens direct beschikbaar waren en insiders hun tokens niet konden verkopen. De WLFI koers bereikte een piek van $0,47 en crashte enkele uren later naar $0,20 op de dag van lancering. Crypto investeerders vergelijken dit met de OFFICIAL TRUMP pump-en-dump die in januari lanceerde.

He is taking money from the poor and filling his pockets.$TRUMP $WLFI $MELANIA



All scams. Believers are left broke. pic.twitter.com/ucrPXng42H — Potto🧲 (@pottocrypto) September 6, 2025

Niet alleen schijnt de koers ook dit keer sterk gemanipuleerd te zijn, ook heeft het team van WLFI in totaal 272 wallets op een zwarte lijst gezet. Volgens het team was het doel hiervan om investeerders te beschermen. Maar de community maakt zich zorgen over de centralisatie van het nieuwe Trump crypto project.

Nu ook het vertrouwen in deze token van Trump is geschaad, heeft de WLFI koers moeite om weer overeind te komen. Op het moment van schrijven in de ochtend, ligt de koers op $0,21 na een daling van 12% in de afgelopen 24 uur.

WLFI koers verwachting

WLFI, gelijk gelanceerd op grote exchanges, zoals Binance, Coinbase en meer, daalde in enkele dagen met 50% op de dagelijkse grafiek. Hoewel de cryptomunt in het weekend een redelijk herstel doormaakte, verliest de governance token van Trump’s crypto platform deze maandag opnieuw zijn momentum.

Met hoge verwachtingen dat ook WLFI een crypto scam is van Trump, kan de koers deze week nieuwe dieptepunten opzoeken. Investeerders kiezen ervoor om de token te verkopen en te wachten tot de prijs stabiliseert, terwijl anderen het bestaan van de token compleet negeren.

WLFI koers grafiek – Bron: TradingView

Mogelijk bereikt de nieuwe altcoin zijn bodem rond $0,15 of $0,10 op korte termijn. Vanuit dat punt is het misschien aantrekkelijk voor traders om de altcoin te flippen voor winst. Maar volgens analisten worden degenen die in het project geloven enkel opgelicht door de Trump familie.

Maar ondanks de controversie, heeft WLFI wel een kans om nog een comeback te maken. In tegenstelling tot de TRUMP meme coin van januari, is dit een utility token. Daarnaast maakt de USD1 stablecoin van World Liberty Financial deze token deflationair met token burns. Het risico is echter vooral dat WLFI op korte termijn gaat dalen dankzij het gebrek aan vertrouwen in de token.

In conclusie: WLFI is ondanks zijn market cap van $5 miljard een erg riskante investering. Grote koersstijgingen zijn in de toekomst nog mogelijk, maar we verwachten deze in ieder geval niet op korte termijn.