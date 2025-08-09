Whales sturen miljarden naar Binance: druk op de Bitcoin koers

Whales verplaatsen miljarden naar Binance terwijl retail blijft kopen. Wat betekent dit voor de Bitcoin koers in de komende periode?

Sinds Bitcoin op 14 juli een all-time high bereikte rond $123.000, is de koers blijven bewegen binnen een smalle bandbreedte. Op dit moment ligt de Bitcoin koers rond $116.500, een daling van 0,29% in de afgelopen 24 uur. De afgelopen week lag de weerstand rond $117.000 en de steun rond $112.000. Dit laat zien dat bulls en bears al weken in balans zijn. Kan de Bitcoin koers hierdoor binnenkort uitbreken?

Whales verplaatsen miljarden naar Binance

Volgens data van CryptoQuant analist Arab Chain zijn Bitcoin whales sinds eind juli actief coins aan het verplaatsen naar Binance. Het gaat om een geschatte waarde tussen $4 miljard en $5 miljard. Dit patroon wordt vaak gezien in distributiefases, waarin grote spelers posities overdragen aan kleinere marktpartijen.

Grote instromen van whales naar exchanges worden in eerdere cycli vaak gevolgd door verkoopdruk. Dat kan het bullish momentum verzwakken, zeker als dit langere tijd aanhoudt. De huidige data laat zien dat deze instromen inmiddels meerdere weken doorgaan.

Retail investeerders kopen ondanks zijwaartse koers

Tegelijkertijd is de activiteit van retail investeerders de afgelopen weken toegenomen. Dit betekent dat kleinere handelaren meer coins kopen, ook al is de Bitcoin koers nauwelijks uit de huidige range gebroken.

Historisch gezien zorgt een stijging van retail activiteit vaak voor kortetermijnbewegingen, omdat deze groep sneller handelt en coins vaker verplaatst. Toch blijkt uit de marktdata dat deze koopdruk tot nu toe niet heeft geleid tot een duidelijke doorbraak van de weerstand.

Technische niveaus voor Bitcoin koers

Als de verkoopdruk toeneemt, kan de Bitcoin koers opnieuw de steun rond $112.000 testen. Aan de andere kant kan een sterke toename in koopvolume de BTC koers boven de $117.000 brengen. In dat scenario komt het eerstvolgende koersdoel rond $120.000 in beeld.

Mocht Bitcoin naar dit niveau stijgen, is dit ook goed voor andere coins, zoals Bitcoin Hyper.

