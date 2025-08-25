Whales kopen $1 miljard aan ETH: Ethereum koers dichtbij all-time high

Ethereum koers blijft vlakbij het all-time high. Whales kochten $1 miljard aan ETH terwijl de liveliness indicator winstnemingen laat zien.

De Ethereum koers staat begin deze week dicht bij het all-time high. ETH staat op weekbasis bijna 5% hoger, terwijl de maandwinst uitkomt op circa 27%. Het all-time high ligt op $4953. De grote beleggers blijven kopen, terwijl on-chain data ook tekenen van winstnemingen laat zien. Kan de Ethereum koers binnenkort nog verder stijgen?

Ethereum koers krijgt steun door grote ETH aankopen whales

Ondanks de stevige Ethereum koers blijven de whales grote hoeveelheden tokens toevoegen. Wallets met een waarde tussen de $10 miljoen en $100 miljoen aan ETH hebben recentelijk hun bezit vergroot met 280.000 ETH. Dat vertegenwoordigt een waarde van ongeveer $1,3 miljard.

De bredere groep daaronder, bestaande uit wallets met holdings tussen de 1.000 en 100.000 ETH, kocht in dezelfde periode ruim 1,5 miljoen extra aan Ethereum, goed voor een geschatte waarde van $7,3 miljard.

Deze aankopen laten zien dat whales vertrouwen hebben, zelfs dicht bij het all-time high. Toch is er ook beweging aan de verkoopkant te zien.

De liveliness indicator wijst op winstnemingen

De zogenoemde liveliness indicator meet of tokens worden gehold of verplaatst. Zo’n stijging betekent dat oude coins weer in beweging komen, meestal voor verkoop.

De waarde liep in augustus op tot boven 0,70, het hoogste niveau van de maand. Begin augustus zorgde een vergelijkbare piek nog voor een terugval van de Ethereum koers, van ongeveer $4750 naar circa $4070 binnen enkele dagen.

Een herhaling kan opnieuw voor neerwaartse druk zorgen, al zijn er sterke vraagzones zichtbaar die dit effect kunnen beperken.

ETH koers stabiliseert binnen koopzones

Uit de cost basis heatmap blijkt waar veel ETH voor het laatst zijn gekocht. Drie duidelijke clusters zijn hierbij zichtbaar, namelijk $4592 tot $4648 met circa 866.000 ETH, $4648 tot $4704 met circa 700.000 ETH en $4704 tot $4761 met circa 545.000 ETH.

Deze koopzones vormen samen een stevige vraagzone tussen $4590 en $4760. Mocht de Ethereum koers terugvallen naar dit gebied, dan ligt het voor de hand dat nieuwe kopers de koopdruk snel opvangen.

