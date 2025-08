Bitcoin zakt onder belangrijk Fibonacci niveau na forse BTC verplaatsing door whale

Bitcoin koers daalt sterk door whale verkopen, minder ETF interesse en grote liquidaties. Kan de steun rond $115.700 een verdere prijsdaling voorkomen?

De Bitcoin koers zit momenteel in een duidelijke neerwaartse trend na een daling van meer dan 4%. Verschillende negatieve factoren zorgen ervoor dat de koers sterk onder druk staat. Vooral grote verkoopacties van whales, een dalende vraag naar Bitcoin ETF’s en veel liquidaties spelen een belangrijke rol. Wat zijn de directe gevolgen voor de Bitcoin koers?

Whales brengen Bitcoin koers onder druk

Op 25 juli gebeurde iets opvallends op de markt. Een whale, een investeerder met grote hoeveelheden Bitcoin, verplaatste ongeveer 30.000 BTC (ter waarde van ongeveer $3,5 miljard) naar handelsplatformen.

Dit soort transacties zijn vaak een teken dat de whales willen verkopen. Volgens Lookonchain, een bedrijf dat deze transacties volgt, is er in de afgelopen weken al meer dan 80.000 BTC naar exchanges gestuurd. Dit soort transacties zorgt vaak voor veel verkoopdruk op de markt. Kan de Bitcoin koers hierdoor verder zakken?

Minder vraag naar Bitcoin ETF’s

De interesse in Bitcoin ETF’s neemt duidelijk af. Een Bitcoin ETF is een beleggingsfonds waarmee investeerders gemakkelijk in Bitcoin kunnen investeren. Volgens cijfers van Global Metrics groeide het beheerde vermogen van Bitcoin ETF’s afgelopen week slechts met 1,1%. Dit vermogen ging van ongeveer $151,33 miljard naar $151,49 miljard.

Een paar weken geleden lag deze groei nog op bijna 9%. Dit toont duidelijk aan dat grote investeerders minder interesse hebben in deze producten. Zal deze trend zich verder doorzetten?

Technische indicatoren wijzen op daling Bitcoin koers

Ook op de grafiek ziet de situatie er niet goed uit voor Bitcoin. De Bitcoin koers is onder belangrijke niveaus gezakt. Zo ligt de prijs momenteel onder het 7-daagse gemiddelde van ongeveer $118.000.

Daarnaast laat de MACD, een indicator die het momentum meet, een negatieve waarde zien van -478,92. Dit betekent dat de kracht van de koersstijging flink afneemt.

Het handelsvolume neemt toe, maar dit duidt op verkoop

Opvallend is dat het handelsvolume flink is gestegen naar ongeveer $820 miljard, een stijging van 83%. Dit lijkt positief, maar analisten zeggen dat dit vooral op grote verkoopactiviteiten wijst, niet op aankopen. De whales verkopen hun BTC, waardoor de Bitcoin koers verder onder druk komt.

Op de markt was dan ook sprake van veel liquidaties. Dit gebeurt wanneer traders met geleend geld (leverage) op prijsstijgingen inzetten, maar de koers juist daalt. In slechts één dag werd er voor $530 miljoen aan long-posities geliquideerd. Hiervan was ongeveer $380 miljoen aan Bitcoin gekoppeld.

Dit geeft duidelijk aan hoe groot het risico is van handelen met leverage, zeker tijdens sterke koersbewegingen.

Voorzichtige houding bij particuliere en institutionele beleggers

Uit het kwartaalrapport van Coinbase blijkt dat de particuliere beleggers minder actief zijn. De handelsinkomsten daalden daardoor met 39% vergeleken met het vorige kwartaal. Dit betekent dat er minder geld beschikbaar is om de grote hoeveelheden Bitcoin die de whales momenteel verkopen op te vangen.

Institutionele beleggers wachten voorlopig nog af en kijken vooral naar het belangrijke niveau van $115.700. Pas als de ETF investeringen weer toenemen, kan het vertrouwen terugkeren en de Bitcoin koers stabiliseren.

