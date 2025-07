Weekly outlook: nieuwe regulering, BTC records en opkomst ETF’s

Auteur Tim Blok



Bitcoin heeft een nieuwe all time high (ATH) behaald, terwijl de zomer meestal juist voor consolidatie zorgt. Deze week vragen investeerders zich af of de ‘crypto week’ van wetgeving de Bitcoin koers nog verder kan laten stijgen.

Blijft Bitcoin zijn zomerrally doorzetten?

Bitcoin heeft deze cyclus laten zien dat het op een andere manier opereert dan in voorgaande jaren. Dit is onder andere te zien op de maandelijkse grafiek waar Bitcoin geen parabolische stijging maakt. In plaats daarvan beweegt het netjes lineair, met lange consolidatie periodes.

Nu laat Bitcoin zien dat het uit zijn consolidatie is gebroken en deze zomer alle ruimte heeft om verder door te zetten. De Relatieve Kracht Index (RSI) geeft nog geen oververhitting aan en een soortgelijke rally ten opzichte van vorig jaar plaatst Bitcoin rond $140.000.

Bitcoin koersgrafiek – Maandelijks

Daarbij heeft Bitcoin op de dagelijkse grafiek zijn prijsstijgingen vast kunnen houden. Dit vertelt investeerders dat er nog kracht in de koers van Bitcoin zit om verder te stijgen. Ook geven de Fibonacci extensies weer dat de volgende niveaus tussen $126.000 tot $136.000 liggen.

Bitcoin koersgrafiek – dagelijks

Al deze factoren lijken voor nu dus aan te geven dat Bitcoin over de komende dagen tot weken ruimte heeft voor een verlengde zomerrally.

Amerikaanse ‘crypto week’ gaat van start

Deze crypto week worden er drie grote voorstellen bekeken in de Amerikaanse overheid. Hierdoor is de week omgedoopt tot ‘crypto week’ en heeft grote gevolgen voor de sector, maar ook voor de zomerrally van Bitcoin.

Het ‘Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins’ (GENUS) voorstel zoekt om een referentiekader te bouwen voor uitgevers van stables. Specifiek stables die de dollarkoers nabootsen. Dit forceert uitgevers om een 1-op-1 reserve van dollars vast te houden en om maandelijkse audits af te leggen. Het doel is om hiermee meer vertrouwen te wekken in stables en crypto als een sector.

Het Digital Asset Market Clarity (CLARITY) voorstel is gebaseerd op het structuur geven aan de crypto markt. Als dit voorstel door komt, dan wordt het overzicht gedeeld tussen de Securities and Exchange Commission (SEC) en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Exchanges vallen hierdoor onder de CFTC en moeten voldoen aan hun reguleringen. Ook dit zorgt voor meer vertrouwen in grote crypto spelers zoals Coinbase.

Het derde voorstel is gelinkt aan de ontwikkeling van Central Bank Digital Currencies (CBDCs). Dit voorstel wil de VS ervan weerhouden om een CBDC aan te maken, met het doel om de integriteit van monetair beleid te beschermen.

Velen zijn enthousiast over de ontwikkeling van crypto binnen de VS, maar er zijn nog verschillende kreukels die uitgestreken moeten worden. Elisabeth Warren geeft bijvoorbeeld aan dat er nu een loophole kan ontstaan voor bedrijven als Tesla om hun aandeel te tokeniseren en zo niet meer onder de SEC zouden vallen.

Een stortvloed aan ETF’s

Een belangrijk onderdeel van de groeiende reguleringen voor de crypto sector, is dat de SEC makkelijker ETF’s goed kan keuren. Het nieuwe hoofd van de SEC, Paul Atkins, stuurt hier actief naartoe. Hij ziet graag dat de Amerikaanse finance volledig decentraal wordt.

Hierom spoor hij aan om instituten de ruimte te geven in verschillende crypto investeringen te kunnen beleggen. Deze beleggingen zorgen voor meer kapitaal en innovatie, wat de VS-dominantie in de sector kan geven. Ook blijken stables uitgevers nu een belangrijk cohort te zijn in de obligatiemarkt, wat de Amerikaanse schuld betaalbaar houdt.

Projecten zoals Solana, Ripple, Doge en mogelijk zelfs $TRUMP kunnen hierdoor over de komende maanden hun eigen spot ETFs zien ontstaan. Met voldoende interesse vanuit instituten zou dit toch nog een alt seizoen aan kunnen dragen.

Investeren in het Bitcoin netwerk

Ondanks alle ontwikkelingen in de sector, blijft Bitcoin de koploper van de cyclus. Investeerders merken dit ook op en zijn daardoor op zoek naar manier om verder in het netwerk te investeren. Dit kan onder andere via layer 2 projecten zoals Bitcoin Hyper ($HYPER).

Dit project is gebouwd op het Bitcoin netwerk en zorgt voor snellere, goedkopere transacties. Layer 2 projecten zijn een belangrijk onderdeel van de schaalbaarheid in crypto netwerken en kunnen daardoor veel investeringen aantrekken.

Bitcoin beweegt over het algemeen langzamer dan andere netwerken met innovatie, waardoor deze niche nog zeer nieuw is. Investeerders kunnen nu zelfs nog in de presale fase van dit project instappen, waardoor ze in de huidige ronde voor $0,01225 een ($HYPER) aan kunnen schaffen.