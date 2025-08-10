Wat gaat Solana doen: SOL’s $300 doel hangt af van dit weerstandsniveau

De Solana koers liet de afgelopen week een indrukwekkende opleving zien, waarbij het terugveerde van zo’n $156. Deze stijging volgt de positieve bewegingen van grote cryptomunten als Bitcoin en Ethereum. Het brengt Solana in het vizier van beleggers die hopen op een rally richting $300. Toch hangt het bereiken van dit ambitieuze koersdoel sterk af van het doorbreken van een belangrijk weerstandsniveau rond de $180 tot $200.

Maar waarom stijgt Solana als het deze weerstand doorbreekt en wat gaat Solana doen in de nabije toekomst?

Waarom stijgt Solana?

Waarom stijgt Solana is een vraag die veel investeerders zich afvragen. Het antwoord lijkt onder andere te maken te hebben met de verschillende weerstandsniveaus.

Eerder dit jaar zag Solana een duidelijk keerpunt rond de $120. Op dat niveau kwamen kopers sterk in actie, waardoor de Solana koers niet verder zakte. Dit zorgde voor een stevige basis die nu de weg vrijmaakt voor hogere waarden.

Solana koers 9 augustus – Bron: TradingView

Momenteel staat de Solana koers op $181 na een stijging van 11,26% in de afgelopen week. Het valt op dat SOL meerdere keren heeft geworsteld met het niveau rond $180. Soms diende het als steun waar de Solana koers niet verder daalde, soms als weerstand waar de koers moeilijk doorheen kwam.

Gaat de Solana koers de hindernis rond de $200 doorbreken?

Volgens experts zijn de volgende belangrijke doelen de zones tussen $260 en $290. Maar voordat Solana die niveaus bereikt, moet het eerst een lastige hindernis rond $200 zien te overwinnen. Dit wordt een echte test voor het doorzettingsvermogen van de kopers.

Hoewel de Solana koers in juli boven dit niveau kwam, zakte het daarna weer terug. Op de On-Balance Volume (OBV) is te zien dat er toch nog steeds veel koopkracht is in de markt. Deze indicator stond zelfs hoger dan de toppen in mei, wat aangeeft dat er veel vertrouwen is bij handelaren.

Solana koers – Bron: TradingView

Daarnaast vond SOL steun bij het 50-daags gemiddelde, vlak bij een ander belangrijk koersniveau rond de $150. Ook probeert de Relative Strength Index (RSI) zich te herstellen boven een neutraal punt. Dit suggereert dat de Solana koers weer kracht krijgt.

Wat gaat Solana doen in de komende weken?

De grote vraag die nu speelt, is: wat gaat SOL doen? De komende weken zijn cruciaal, want de Solana koers staat op een belangrijk keerpunt. Als SOL erin slaagt om de weerstand van $183 te doorbreken geeft dat kansen om ook de barrière van ongeveer $200 te slechten. Dat zou de deur openen naar een sterke stijging richting $300. Het bereiken van dit koersdoel zou een mooie impuls zijn voor de Solana koers en hoop geven aan investeerders op flinke winst.

Toch is het belangrijk om te beseffen dat zo’n doorbraak niet vanzelfsprekend is. Solana volgt vaak de bewegingen van de populaire cryptomunten Bitcoin en Ethereum. Als deze twee in een opwaartse trend zitten, krijgt SOL daar meestal ook voordeel van. Maar als de bredere markt onzeker is of een terugval maakt, kan dat de stijging van Solana afremmen of zelfs omkeren.

SOL koers: tijdlijn en risico’s richting het einde van het jaar

De komende weken bepalen hoe het met de Solana koers verder gaat. Lukt het om die weerstand rond $200 te passeren, dan ligt een forse koersstijging naar $300 binnen bereik. Mogelijk gebeurt dit nog voor het einde van het jaar. Dit is een mooie kans voor wie op zoek is naar sterke rendementen.

Maar er zijn ook risico’s. SOL beweegt mee met de grotere cryptomunten Bitcoin en Ethereum, dus een daling bij deze marktleiders kan ook SOL hard raken. Een plotselinge negatieve beweging in de hele cryptomarkt kan de opwaartse lijn stoppen of zelfs omkeren.

Daarom is het slim om niet alleen naar de eigen grafieken van SOL te kijken, maar ook het algemene marktsentiment te volgen. Zo kunnen beleggers beter inschatten wanneer het verstandig is om in te stappen of juist af te wachten. Wie nu instapt, doet er dus goed aan om alert te blijven en de ontwikkelingen nauwgezet te volgen.

