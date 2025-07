Ethereum overtreft Bitcoin met 5x rendement – houdt ETH de rally vast?

Auteur Rutger Kant



Ethereum ($ETH) presteerde in juli opvallend sterk met een rendement dat vijf keer zo hoog lag als dat van Bitcoin ($BTC). Dankzij een combinatie van recordinstroom in ETF’s, sterke on-chain metrics en groeiende institutionele interesse stijgt de koers richting de $4000. Maar de vraag blijft: weet Ethereum deze indrukwekkende rally vast te houden?

Ethereum overtreft Bitcoin met 5x rendement

Ethereum sluit de eerste maand van Q3 af met rendementen die bijna vijf keer zo hoog zijn als die van Bitcoin. Deze prestatie benadrukt duidelijk de rol van $ETH als het dominante high-beta asset van deze cyclus.

Die outperformance is niet onopgemerkt gebleven. Voor het eerst sinds de bodem van de cyclus in 2022 is de 7-daagse Exponential Moving Average (EMA) van Ethereum’s Perpetual Volume Dominance overtuigend boven dat van Bitcoin uitgekomen.

Ethereum perpetual volume. Bron: Glassnode

Ter context: Perpetual Volume Dominance laat zien waar handelaren hun hefboomposities inzetten. Eind juli 2025 is Ethereum’s 7-daags EMA van deze metric gestegen tot boven de 60,4%, terwijl Bitcoin onder de 36% is gezakt, de grootste kloof in meer dan drie jaar.

Waarom draait de markt zich richting Ethereum?

Een van de belangrijkste redenen voor de sterkte van Ethereum ten opzichte van Bitcoin is de toenemende institutionele accumulatie. Bedrijven breiden hun Ethereum-bezit uit; inmiddels houden corporate treasuries gezamenlijk meer dan $5 miljard aan ETH aan. Ook Ethereum-ETF’s kennen enorme instroom: vorige week meer dan $900 miljoen, en deze week nadert dat bedrag zelfs de $1 miljard.

Het $ETH/$BTC-paar is deze maand met 40% gestegen en heeft meerdere belangrijke weerstandsniveaus doorbroken. Ook de transactiekosten op het Ethereum-netwerk zijn toegenomen, en de hogere $ETH-burnrate zorgt voor een afname van het circulerende aanbod, een belangrijk verschil ten opzichte van Bitcoin, dat zijn laatste halving al in 2024 kende. Ondertussen staat het aantal gestakete $ETH op een recordhoogte: 26% van het totale aanbod is gestaked, wat de schaarste verder vergroot. Deze on-chain metrics versterken de verhouding tussen vraag en aanbod en vormen daarmee een stevige basis voor Ethereum’s prijsstijging ten opzichte van Bitcoin.

Tot slot kunnen recente wetgevende ontwikkelingen, zoals de GENUIS-wetgeving die van invloed is op stablecoins, indirect in het voordeel van Ethereum werken. Zulke regels kunnen meer activiteit richting het Ethereum-netwerk duwen. Dit leidt tot een kapitaalrotatie van Bitcoin naar alternatieve crypto’s zoals Ethereum, een verschuiving die $ETH’s relatieve prestaties in deze cyclus verder versterkt. Laten we de koers van $ETH beter bekijken om zo een beter beeld te krijgen over de koersverwachting.

Ethereum klaar voor nieuwe doorbraak?

Op dit moment handelt Ethereum net onder de psychologische grens van $4000. $ETH staat nog maar één candle verwijderd van de test van een historische weerstand op $3815, een niveau dat eerder functioneerde als zowel een ‘muur’ als een magneet voor de prijs.

De opwaartse trend is duidelijk zichtbaar op de daily: hogere toppen en hogere bodems, zonder tekenen van zwakte. De MA’s zijn inmiddels in een klassieke bullish formatie terechtgekomen. De 21-daagse EMA fungeert als dynamische support en helpt de prijs langzaam verder omhoog. Ondanks een lichte afname blijft het handelsvolume vooralsnog stabiel.

Ethereum koers. Bron: TradingView

Toch is $4000 geen eenvoudig obstakel. Dit prijsniveau vormt een zware weerstand en is in eerdere cycli herhaaldelijk het toppunt van distributie geweest. Een directe doorbraak zonder fakeout of retest is statistisch gezien onwaarschijnlijk. Hooguit kunnen de bulls er kortstondig doorheen prikken, maar om erboven te blijven is er aanzienlijke koopdruk nodig, ondersteund door momentumhandelaren.

Als Ethereum erin slaagt om stand te houden boven $3750 en winstnemingen te weerstaan, kan een doorslaggevende doorbraak boven $4000 volgen. Een terugval richting $3400 of zelfs $3200 zou de opwaartse structuur echter niet breken, maar eerder fungeren als een gezonde reset voor een krachtigere uitbraak later.