Waarom daalt crypto vandaag – het perfecte instap moment voorspeld

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Crypto is veel bullish momentum en liquiditeit verloren na de flash crash van vorige week. En hoewel de zorgen rondom nieuwe handelstarieven voor China zijn weggenomen, hebben veel cryptomunten nog het een en ander in te halen. Waarom daalt crypto en hoelang kan het nog duren voordat de markt herstelt?

In het nieuws van vandaag kijken we waarom er veel bearish druk blijft heersen op crypto. Ook kijken we of crypto kopen vandaag een goed idee is voor de lange termijn. Aan de hand van een korte analyse kijken we wat we kunnen verwachten voor Bitcoin en bekende altcoins. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Crypto sentiment blijft bearish na flash crash

Na de crash van vorige week, nam de koopdruk sterk toe. Investeerders kochten massaal tijdens de dip. Maar deze week zien we dat de markt moeite heeft om verder omhoog te gaan. Zo opende een grote whale een $243 miljoen short voor Bitcoin.

Afgelopen vrijdag was een demonstratie van hoe volatiel crypto kan zijn. Bitcoin zakte richting $100k, maar veel altcoins stortten voor een korte tijd richting het nulpunt. De liquiditeit van Bitcoin is sterker dan de geconcentreerde liquiditeit van altcoins, die alleen werkt tussen bepaalde prijslevels.

Voor degenen die altcoins in bezit hadden was dit geen gigantisch probleem, gezien de koersen snel herstelden. Maar degenen met leverage op long-posities verloren alles.

🚨 Crypto Flash Crash: $1 Trillion Wiped Out



October 10 was a wild ride for crypto. In just 12 hours, , the market experienced the largest liquidation event in history: nearly $1 trillion wiped out, and over $19B in leveraged positions liquidated.



The trigger? Trump announced… pic.twitter.com/wOWhgERh3S — Asva Capital (@asvacapital) October 14, 2025

Het vertrouwen in crypto is echter niet verloren gegaan, zo zagen we gisteren opnieuw inflows voor de spot Bitcoin ETF’s, in totaal meer dan $100 miljoen. Na deze crash is het wellicht een van de beste momenten om te kopen. Crypto vertoont vandaag weer bullish signalen, met tot zover een 2% stijging in marktkapitalisatie.

Hoewel het geen garantie is dat we het ergste nu achter de rug hebben, laat de flash crash iets belangrijks zien. De manier waarop retail en institutionele investeerders de vallende koersen snel overeind hebben getrokken, is een teken dat het vertrouwen in de markt hoog blijft. De verwachting blijft dan ook dat crypto gaat stijgen aan het eind van 2025.

Crypto koers verwachting

Bitcoin probeert vandaag boven $113k te blijven, mogelijk in een poging om terug te klimmen naar de psychologische weerstand bij $115k. Na een herstel boven dit niveau, kan de grootste cryptomunt verder klimmen richting de 30-daagse moving average (geel) bij $116,1k, gevolgd door $118k en $120k.

Als bearish druk in de loop van de dag toeneemt, kan de crypto weer dalen richting $112k en $110k. Als dit gebeurt, is $110k een cruciale ondersteuning om in de gaten te houden. Want als de Bitcoin koers hierboven weet te blijven, is het vooruitzicht bullish voor het eind van oktober.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

Grote altcoins zoals Ethereum laten vandaag ook een sterk herstel zien. ETH ligt op het moment van schrijven op $4180 na een 4,2% stijging in de afgelopen 24 uur. Altcoins zijn het zwaarst getroffen door de crash en zijn dan wellicht ook het beste koopje. Als er echter nog een crash komt, is het belangrijk om te beseffen dat alts opnieuw sterk omlaag kunnen gaan.

Met positieve verwachtingen voor crypto aan het eind van dit jaar, is vandaag wellicht een goed moment om te kopen. Degenen die spot crypto kopen, hebben minder risico dan degenen die traden met leverage en geliquideerd kunnen worden bij sterke volatiliteit.