Ripple nieuws: XRP crasht vandaag – wanneer begint het herstel?

Auteur Jan Jaap Bolkesteijn Auteur Jan Jaap Bolkesteijn Over de schrijver Jan Jaap is een ervaren belegger die zijn kennis graag deelt. Hij schrijft handleidingen en analyses en weet lastige onderwerpen op een simpele manier uit te leggen. Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: November 1, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Ripple (XRP) koers staat de afgelopen weken zwaar onder druk. XRP is in een maand tijd met 16% gedaald naar een huidige waarde van $2,51. Dit heeft te maken met de crypto crash in de gehele sector, maar ook doordat investeerders vaak al van tevoren instapten in afwachting van goed nieuws over de rentes in Amerika en de spot XRP ETF’s. Daarom is de reactie op de renteverlaging van deze week vrij zwak. Wat gaat de Ripple koers nu doen? Wanneer kunnen investeerders herstel verwachten?

Ripple nieuws: Crypto crash blijft druk uitoefenen op de Ripple koers

De Ripple koers handelt momenteel op $2,51. De altcoin is daarmee sinds de piek van juli dit jaar, toen XRP nog op $3,65 handelde, met maar liefst 31% gedaald. De market cap van de crypto daalde van $2,16 miljard in juli, naar $150,8 miljard op het moment van schrijven. Met name de afgelopen weken gaat het bergafwaarts en ook deze week levert de crypto weer in.

Een belangrijke reden achter de daling is de reactie op de acties van de Federal Reserve. Zo kondigde de voorzitter van de Fed, Jerome Powell, in oktober aan dat de Fed ging stoppen met quantitative tightening. Ook hintte hij erop dat de rentes verlaagd zouden worden tijdens de FOMC meetings op 28 oktober en 10 december.

Door dit statement hadden veel traders al vroegtijdig de stap gemaakt om XRP te kopen. Toen de rentes deze week inderdaad verlaagd werden, was de reactie daarom nihil. Veel investeerders hadden immers al eerder toegeslagen. Bovendien leek de Fed in de laatste statement toch niet erg optimistisch over een volgende verlaging in december.

Op de derivatenmarkt daalde de open interest van de XRP futures van $4,51 miljard op dinsdag naar $4,20 miljard vandaag. Deze traders liquideerden massaal hun short positions en lijken huiverig om nieuwe posities te openen voor november. Dit is een ontwikkeling die over de gehele sector te zien is. Volgens een crypto expert kan de bull markt wel eens volledig voorbij zijn deze cyclus.

Technische analyse – Wat gaat Ripple doen?

Met de huidige Ripple koers van $2,51 is XRP hersteld van de dip die de altcoin gisteren maakte richting de waarde van $2,37. XRP is echter nog vrij ver verwijderd van de piek uit juli. In de grafiek is te zien dat XRP in een dalend driehoekspatroon beweegt. Dit betekent dat de pieken steeds lager worden, en de dalen steeds hoger. Tegelijkertijd is de neerwaartse lijn scherper, wat een bearish sentiment illustreert.

Ook de exponential moving averages (EMA’s) geven een bearish signaal. Zo is de 20-daagse EMA onder de 200-daagse EMA gedoken en dat duidt op een death cross. Dit heeft er echter nog niet toe geleid dat XRP onder de driehoekspatroon komt en dat biedt hoop op herstel, ondanks de neerwaartse druk.

Ripple koers, bron: TradingView

Om te kunnen herstellen, is het cruciaal dat XRP boven het supportniveau van $2,37. Het liefst blijft Ripple voorlopig in de driehoek en maakt het vervolgens een doorbraak aan de bovenkant van dit patroon. Als de koers dan boven de 200-daagse EMA van $2,60 breekt, ontstaat er genoeg momentum om de doorbraak door te zetten. Met name als de 20-daagse EMA dan volgt en ook de 50-daagse en 100-daagse EMA passeert. De 100-daagse EMA zit momenteel op $2,71 en dat is een voormalig supportniveau en zal nu enige weerstand bieden. Wanneer Ripple dit niveau doorbreekt, kan de altcoin een poging doen om de psychologische grens van $3 weer op te zoeken, gevolgd door de weerstand op $3,20 en $3,50.

Gezien de huidige neerwaartse druk is er echter ook een goeie kans dat de altcoin het driehoekspatroon doorbreekt aan de onderkant. Het is dan dus belangrijk om boven de $2,37 te blijven. Mocht dit namelijk niet lukken, dan zakt Ripple door naar het volgende supportsniveau van $2,05.

Wanneer kan de XRP koers herstellen?

Historisch gezien wordt een crash vaak opgevolgd door een rally. De zwakke spelers worden er bij een crash uitgehaald en dan slaan de bulls vaak juist toe. Een rally zou de XRP koers voorbij de $3,50 kunnen stuwen en richting de $4. Daarbij zijn er nog een hoop XRP spot ETF’s die de SEC gaat beoordelen zodra de shutdown in Amerika voorbij is. Zodra deze worden goedgekeurd, kunnen de ETF’s gelanceerd worden en de verwachting is dat er daardoor veel kapitaal richting Ripple gaat.

Het is echter belangrijk om ook de risico’s goed in acht te nemen. Zoals op de grafiek hierboven te zien is, is de Ripple koers momenteel erg volatiel. Bovendien zullen de ETF’s mogelijk niet direct voor een stijging zorgen. Net als de traders die al eerder in oktober XRP kochten omdat ze al een renteverlaging verwachtten, zijn er ook een hoop investeerders die XRP al gekocht hebben in afwachting van de spot XRP ETF’s.

Daarom zullen investeerders zelf altijd op de hoogte moeten blijven van de ontwikkelingen op de markt. Door zelf onderzoek te doen, kunnen zij de risico’s zorgvuldig afwegen. Wie in deze onzekere periodes toch graag crypto koopt, kan bijvoorbeeld zijn portfolio diversifiëren om de risico’s zoveel mogelijk te spreiden. Hierbij kiezen investeerders soms juist voor alternatieve coins die bijvoorbeeld nog in presale zijn en de potentie hebben om flink te pumpen.

Een crypto met pump-potentie – Layer-2 op Bitcoin

XRP blijft een interessant project met de focus op cross-border betalingen en een groeiend aandeel in het traditionele financiële systeem. De kans dat deze coin echter ooit zo groot wordt als Bitcoin, is niet erg groot, vooral nu het nieuwe project Bitcoin Hyper ($HYPER) ervoor zorgt dat BTC nog een stuk krachtiger wordt. Bitcoin Hyper is namelijk een layer-2 solution die gebouwd werd op het oude vertrouwde netwerk van Bitcoin.

Tot nu toe was er weinig interesse onder developers om zo’n stap te maken. Bitcoin is dan wel veilig, maar het is ook een stuk trager en duurder dan sommige andere netwerken. Bitcoin Hyper integreert echter de Solana Virtual Machine (SVM) in de layer-2. Met de SVM brengt het project schaalbaarheid, snelheid en smart contracts naar het ecosysteem van Bitcoin. Om ervoor te zorgen dat $HYPER goed kan communiceren met BTC en andersom, introduceert Bitcoin Hyper ook een Canonical Bridge. BTC swappen was nog nooit zo simpel.

When Bitcoin and Hyper get together…



The true power of Bitcoin is finally unleashed 🔥https://t.co/VNG0P4FWNQ pic.twitter.com/GgyyFsVj7l — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) November 1, 2025

Het bekende Proof-of-Work protocol van Bitcoin wordt met BTC Hyper dus gecombineerd met de hoge snelheden en lage kosten van Solana. Op dit moment is de presale van dit project nog gaande en er is niet voor niks al $25,5 miljoen opgehaald. Wacht niet langer en bemachtig jouw $HYPER tokens vandaag nog voor $0,013205 per stuk.