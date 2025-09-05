VS werkloosheidscijfers slechter dan verwacht – zorgt dit voor Fed renteverlaging?

De Amerikaanse werkloosheidscijfers vallen slechter uit dan verwacht: het aantal nieuwe aanvragen voor een uitkering stijgt en de banengroei stagneert. Deze ontwikkeling vergroot de kans dat de Federal Reserve binnenkort de rente verlaagt. Een mogelijke renteverlaging kan risicovolle beleggingen, waaronder crypto, aantrekkelijker maken dankzij meer liquiditeit en minder focus op veilige staatsobligaties. In dit artikel gaan we hier dieper op in en wat dit betekent voor de koersverwachting van crypto.

VS werkloosheidscijfers slechter dan verwacht

Het aantal Amerikanen dat nieuwe aanvragen indiende voor een werkloosheidsuitkering is vorige week sterker gestegen dan verwacht, terwijl de werving door particuliere werkgevers in augustus vertraagde. Dit biedt opnieuw bewijs dat de omstandigheden op de arbeidsmarkt verzwakken.

De rapporten werden gepubliceerd een dag nadat overheidsgegevens lieten zien dat er in juli voor het eerst sinds de COVID-19-pandemie meer werklozen waren dan beschikbare vacatures. De banengroei lijkt te zijn teruggevallen naar een stilstand, waarbij economen de schuld geven aan de omvangrijke invoertarieven van president Donald Trump en een immigratiecrackdown die de werving op bouwplaatsen en in restaurants bemoeilijkt.

Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering steeg met 8.000 naar een voor seizoensinvloeden gecorrigeerd totaal van 237.000 in de week die eindigde op 30 augustus, meldde het Amerikaanse ministerie van Arbeid. Economen hadden gerekend op 230.000 aanvragen.

Zorgt dit voor Fed renteverlaging?

De verzwakkende arbeidsmarkt zou de Federal Reserve waarschijnlijk ruimte geven om later deze maand de rente opnieuw te verlagen, al zal veel afhangen van het banenrapport van augustus dat vrijdag verschijnt en de inflatiecijfers die volgende week bekend worden.

“Wij blijven een toenemende zwakte in de arbeidsmarkt zien, nu de onzekerheid over het handelstariefbeleid aanhoudt, immigratiewijzigingen effect krijgen en AI-gebruik toeneemt,” zei Eric Teal, chief investment officer bij Comerica Wealth Management. “Het positieve is dat hoe zwakker de arbeidsmarktdata zijn, hoe meer ruimte er is voor stimulerende renteverlagingen die eraan komen.”

Fed-voorzitter Jerome Powell gaf vorige maand al aan dat een mogelijke renteverlaging besproken zal worden tijdens de beleidsvergadering van 16–17 september, waarbij hij de toenemende risico’s voor de arbeidsmarkt erkende, maar ook benadrukte dat inflatie een bedreiging blijft. De Fed houdt de beleidsrente sinds december in een bandbreedte van 4,25%–4,50%.

Wat betekent dit voor de cryptomarkt?

Wanneer de Fed het monetaire beleid versoepelt, is het doel om de algehele financiële omstandigheden te verruimen door de kortetermijnrente te verlagen en invloed uit te oefenen op de staatsobligatiecurve die het rendement van risicovollere activa verankert. Simpel gezegd: goedkoper geld maakt risicovolle beleggingen aantrekkelijker en veilige activa minder interessant, omdat het rendement op de veiligste activa, namelijk Amerikaanse staatsobligaties, lager komt te liggen.

Waarom is dit relevant voor crypto markt? Omdat, zoals eerder genoemd, lagere beleidsrentes de aantrekkelijkheid van laag renderende veilige activa verminderen en de risicobereidheid van beleggers vergroten, waarbij crypto gezien wordt als risicovolle activa.

Alles bij elkaar genomen zorgt een renteverlaging niet per se voor een explosieve groei van crypto. Maar het verschuift het speelveld wel in de richting van activa die profiteren van verse liquiditeit en een zoektocht naar rendement. Kortom, hoewel de VS werkloosheidcijfers slechter zijn dan verwacht, kan dit wel een positief effect hebben op Bitcoin en de beste altcoins.