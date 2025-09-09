VanEck CEO bullish op Hyperliquid bij nieuwe all-time high – beste crypto om nu te kopen?

VanEck-CEO Jan Van Eck toont zich bullish op Hyperliquid ($HYPE) nu $HYPE een nieuwe all-time high bereikt. Met de lancering van de USDH-stablecoin in aantocht, instappende whales en stevige groei lijkt de token klaar voor een volgende sprong. Hieruit rijst de vraag: is $HYPE de beste crypto om nu te kopen?

VanEck CEO bullish op Hyperliquid bij nieuwe all-time high

Hyperliquid, een gedecentraliseerde exchange (DEX), is gestart met een race voor de uitgifte van zijn USDH-stablecoin door teams van Paxos, Frax, Agora en Sky.

Jan Van Eck, CEO van het wereldwijde vermogensbeheerbedrijf Van Eck, zet zich in voor Agora door het Hyperliquid-platform te prijzen en zo de weg vrij te maken voor mogelijke toekomstige bijdragen.

Hyperliquid genereert hoge handelsvolumes, ondersteund door snelheid en transparantie. Toch zijn de cryptocurrencies die beschikbaar zijn op dit DEX gekoppeld aan Circle’s USDC voor handel, waardoor dit de grootste stablecoin op het netwerk is.

Om een alternatief te bieden met minder gebruikersfrictie, lagere taker fees, verminderde maker rebates en verhoogde liquiditeit, heeft de Hyperliquid Foundation de USDH-stablecoin aangekondigd.

Verschillende teams werken aan een ‘Hyperliquid-first,’ ‘Hyperliquid-aligned’ en USD-conforme stablecoin. De deadline voor voorstellen is woensdag om 10:00 GMT, en de geselecteerde validators zullen vóór donderdag stemmen over de uitgevers op zondag.

Van Eck hint op mogelijke $HYPE-ETF

Jan Van Eck richtte zich dinsdag in een X-post tot de Hyperliquid-gemeenschap. Hij prees het platform, de technologie, het gedecentraliseerde bestuursmodel en de uitrolmethode als een poging om via het Agora-voorstel de uitgifte van de USDH-stablecoin veilig te stellen. Van Eck profileert zich als een betrouwbare, conforme oplossing door de gratis research die aan de community wordt aangeboden te benadrukken.

Dear Hyperliquid community,



We are impressed by your product, the technology, the decentralized governance, and the method of your rollout.



And we think we can be part of a trusted, compliant solution.



We provide research to the community, for free, in an effort to be… — Jan van Eck (@JanvanEck3) September 8, 2025

Naast de voor- en nadelen van het voorstel deelde de CEO ook dat hij in contact staat met HyperEVM-bouwers en in de toekomst kansen zal blijven verkennen.

Agora heeft voorgesteld dat de uitgifte van USDH zal voldoen aan de Amerikaanse regelgeving, met een initiële liquiditeit van $10 miljoen. 100% van de netto-inkomsten uit de USDH-reserve, de opbrengst na aftrek van de bewaarvergoedingen (geschat op drie basispunten), zal worden gebruikt voor $HYPE-terugkopen en communityfondsen.

Daarnaast zullen samenwerkingen met Rain (voor wereldwijde kaarten) en LayerZero (voor cross-chain interoperabiliteit) USDH helpen zijn bereik uit te breiden. Ondertussen ziet Nate Geraci, medeoprichter van het ETF Institute, in dit voorstel aanleiding om een mogelijke HYPE Exchange Traded Fund (ETF) van VanEck te verwachten.

Beste crypto om nu te kopen?

Deze ontwikkelingen volgen op de sterke groei van Hyperliquid sinds de lancering. In augustus vestigde het platform een nieuw record voor maandelijkse inkomsten en bereikte het meer dan 106 miljoen dollar aan totale inkomsten en handelsvolume.

Met een huidige koers van rond de $54,5 is $HYPE een van de beste altcoins om in 2025 te kopen, nadat de token het afgelopen jaar al 16 keer in waarde is gestegen.

Ondertussen maakte het aan de Nasdaq genoteerde Lion Group Holding onlangs bekend dat het van plan is om zijn volledige voorraad Solana ($SOL) en Sui ($SUI) tokens om te zetten in $HYPE. Ook grote whales vergroten hun posities. Alleen al op 8 september kochten grote investeerders voor meer dan $24 miljoen aan $HYPE.

Al deze ontwikkelingen versterken het gevoel dat $HYPE binnenkort opnieuw de ‘discovery zone’ kan betreden en stevig in waarde kan stijgen.