Van de Poppe hint op grote correctie voor de Ethereum koers als belangrijke steun niet houdt

De Ethereum koers test dit weekend een groene steunzone. Volume en macrodata bepalen of bulls de $3000 vasthouden of bears ruimte krijgen.

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Ethereum koers beweegt rond een steunzone die meerdere keren eerder standhield. Gister deelde Nederlandse crypto analist Michaël van de Poppe op X een analyse waarin hij deze zone aanwees als het punt waar de komende bewegingen vanaf afhangen. Hij liet daarbij een TradingView-grafiek zien waarin de zone groen is gemarkeerd. De vraag is nu of kopers opnieuw sterk genoeg zijn om deze band te verdedigen.

Ethereum koers en steunvergelijking met eerdere periodes

De steunzone waar Ethereum nu op leunt, speelde in het verleden een belangrijke rol. Bij eerdere dalingen brachten kopers hier voldoende volume om de koers te stabiliseren. Zodra dit gebeurde, volgde vaak een korte opleving richting hogere niveaus.

Het huidige prijsgebied laat opnieuw een vergelijkbaar patroon zien. Handelaren kijken vooral naar de volumes die op dit niveau worden geregistreerd. Hoge koopvolumes kunnen duiden op vertrouwen, terwijl een afname juist de kans op extra verkoopdruk vergroot.

I'm very interested to see whether $ETH is going to hold this crucial level.



If not, then we're going to see a strong correction during the coming week, resulting into tremendous opportunities. pic.twitter.com/GV06fpU2VJ — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 20, 2025

Andere factoren die invloed hebben op ETH

Volume is een van de indicatoren waar analisten nu scherp op letten. Een stijgend volume bij de steun kan aangeven dat bulls hun posities uitbreiden. Als dit uitblijft, kunnen bears juist voordeel halen en de Ethereum koers verder omlaag brengen.

Ook bredere marktfactoren spelen mee. Macro-economische signalen zoals Amerikaanse inflatiecijfers of renteaanpassingen door de Federal Reserve beïnvloeden het risicosentiment.

Een andere mogelijke impact is de Fusaka upgrade voor de Ethereum Blockchain die gepland staat op 3 december 2025. Het voorstel vergroot de blobcapaciteit en heeft goedkeuring van ontwikkelaars.

Als de wijzigingen de transactiekosten verlagen en de schaalbaarheid verbeteren, kan dat extra liquiditeit aantrekken. Dat kan bijdragen aan mogelijke groei van de Ethereum koers.

