Twee renteverlagingen in 2025 voorspeld door grote banken – bullish signaal voor crypto

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De toon op Wall Street is verschoven. Na maanden van speculatie verwachten meerdere grote banken dat de Federal Reserve in 2025 twee renteverlagingen doorvoert.

BREAKING: There is now a 99% chance of a rate cut of at least 25 basis points on September 17th.



Odds of a 50 basis point rate cut are rising to 12% after another weak jobs report, per Kalshi. pic.twitter.com/lWeOs5WE6n — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) September 5, 2025

Deze ommekeer in monetair beleid wordt door beleggers gezien als een cruciaal signaal. Terwijl traditionele markten zich voorbereiden op lagere leenlasten en hogere liquiditeit, kijken crypto-investeerders vooral naar de vraag: wat betekent dit voor de koers van digitale assets?

Grote banken voorspellen versoepeling

Na jaren waarin de rente op een historisch hoog niveau stond om inflatie te beteugelen, ontstaat nu ruimte voor een zachter beleid. Banken zoals JPMorgan, Goldman Sachs en Citigroup rekenen op minimaal twee verlagingen dit jaar. De reden is duidelijk: inflatiecijfers bewegen richting de doelstelling en de Amerikaanse economie toont voldoende veerkracht.

Een lagere rente maakt kapitaal goedkoper. Bedrijven kunnen eenvoudiger investeren en consumenten krijgen meer ruimte om te besteden. Voor risicovolle markten zoals aandelen en crypto betekent dit dat er opnieuw meer geld de markt in stroomt.

Wat betekent dit voor bitcoin en ethereum?

Bitcoin heeft zich de afgelopen jaren bewezen als digitale hedge tegen inflatie en monetaire onzekerheid. Renteverlagingen vergroten doorgaans de interesse van institutionele partijen, omdat alternatieven zoals staatsobligaties minder aantrekkelijk rendement bieden. Historisch gezien heeft bitcoin sterke periodes doorgemaakt in jaren waarin de liquiditeit ruim was.

Ethereum profiteert op een andere manier. Als infrastructuur voor DeFi, NFT’s en tokenisatie van real-world assets neemt de vraag naar gebruik van het netwerk toe zodra beleggers meer risico durven nemen. Een ruimere geldstroom richting crypto vertaalt zich vaak in hogere activiteit en stijgende transactiewaarden, iets waar ethereum direct van profiteert.

Altcoins en bredere marktverwachtingen

Naast de gevestigde namen richten veel beleggers zich op altcoins die potentie hebben om sneller te stijgen in een bullmarkt. Een klimaat met lagere rentes versterkt de kans op een altseason, waarin kleinere projecten relatief meer rendement opleveren. Deze dynamiek zagen we ook in eerdere cycli: zodra de grote munten hun stabiliteit laten zien, stroomt kapitaal door naar de bredere markt.

Voor traders betekent dit dat timing opnieuw centraal staat. Lagere rentes stimuleren volatiliteit én groei, wat zowel kansen als risico’s oplevert. De algemene consensus onder analisten is echter duidelijk: twee renteverlagingen in 2025 vormen een bullish signaal voor de hele cryptomarkt.

Nieuwe kansen voor vroege investeerders

In een omgeving waarin liquiditeit toeneemt, groeit de interesse in projecten die nog in de startfase zitten. Presales trekken vaak de aandacht omdat ze een combinatie bieden van lage instapprijzen en hoog groeipotentieel.

Bitcoin Hyper presale-pagina. Bron: Bitcoin Hyper

Een project dat de laatste weken steeds vaker genoemd wordt, is Bitcoin Hyper. Deze nieuwe presale speelt in op de vraag naar snelheid, eenvoud en een sterke community. Waar bitcoin zelf inmiddels een gevestigde naam is met relatief beperkte volatiliteit, profileert Bitcoin Hyper zich als de gedurfde nieuwkomer die inspeelt op de energie van een vroege markt.

Voor beleggers die naast posities in bitcoin en ethereum ook exposure zoeken naar jongere projecten, vormt dit een interessante aanvulling. Vooral in een jaar waarin grote banken meer liquiditeit verwachten, groeit de kans dat kleinere tokens sneller tractie krijgen.

2025 belooft dynamisch te worden

De vooruitzichten voor de financiële markten veranderen razendsnel. Twee renteverlagingen in 2025 worden door grote banken als realistisch scenario geschetst. Voor crypto betekent dit meer liquiditeit, grotere instroom vanuit institutionele hoek en een bredere basis voor groei.

Bitcoin en ethereum profiteren van hun gevestigde positie, terwijl altcoins en nieuwe initiatieven zoals Bitcoin Hyper extra kansen creëren voor beleggers die verder vooruit durven te kijken. Het signaal van de banken is duidelijk: de markt staat aan de vooravond van een periode waarin risico’s weer beloond worden, en crypto hoort daarbij in de frontlinie.