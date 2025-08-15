Turkse crypto exchange verliest $49 miljoen door hack – grote waarschuwing voor traders

Auteur Rutger Kant
Laatst bijgewerkt: Augustus 15, 2025

De Turkse crypto-exchange BTCTurk is getroffen door een grootschalige multi-chain hack, waarbij naar schatting $49 miljoen is buitgemaakt in onder meer Ethereum ($ETH), Solana en verschillende Solana meme coins. De aanval, die vermoedelijk nog gaande is, vormt een grote waarschuwing voor traders: hot wallets blijven kwetsbaar, vooral tijdens piekvolumes en strengere exchange-beveiliging is cruciaal. In dit artikel gaan we hier dieper op in en wat dit betekent voor jou als trader.

Turkse crypto exchange verliest $49 miljoen door hack

De centrale exchange BTCTurk werd aangevallen via een multi-chain hack. Volgens de eerste inschatting bedraagt het verlies zo’n $48 miljoen aan verschillende munten en tokens. Cyvers Alert ontdekte de aanval na een reeks verdachte opnames uit de hot wallet van de beurs, waarbij Ethereum, Avalanche, Arbitrum, Base, Optimism, Mantle en Polygon zijn getroffen.

🚨ALERT🚨$48M worth of digital assets have been detected in unusual activity across multiple chains involving Turkish exchange @btcturk



About 30 minutes ago, our system detected multiple alerts across $ETH, $AVAX, $ARB, $BASE, $OP, $MANTLE, and $MATIC networks. Most funds were… pic.twitter.com/ss4a7O2hUd — 🚨 Cyvers Alerts 🚨 (@CyversAlerts) August 14, 2025

De hack lijkt nog gaande, waarbij andere bronnen het verlies inmiddels op zo’n $50 miljoen schatten. De aanvaller ontvangt nog steeds iedere minuut nieuwe tokens. Na de eerste aanval op Ethereum en Solana ($SOL) werden ook assets op BNB Chain buitgemaakt en via PancakeSwap verhandeld. Eén van de wallets van de hacker gebruikt bovendien de dure maar snelle MetaMask-swaps om meer fondsen naar Ether om te zetten.

Ondanks dat BTCTurk stortingen en opnames voor klanten heeft stopgezet, blijft de gecompromitteerde wallet tokens naar de adressen van de aanvaller sturen. Mogelijk heeft de hacker volledige controle over de hot wallet en dus directe toegang tot de assets.

BTCTurk geldt als een beurs met lage veiligheidsstandaarden en beperkte beveiligingsfuncties. Het handelsvolume ligt rond de $300 miljoen, waarvan zo’n 75% in Turkse lira-paren.

Wat heeft de hacker buitgemaakt?

De buitgemaakte fondsen zijn verstuurd naar twee wallets in het Ethereum-ecosysteem en één wallet op Solana. De Solana-wallet werd 56 dagen geleden aangemaakt en is sinds juni actief.

Na de hack voerde de Solana-wallet opmerkelijke transacties uit, waaronder het doorsturen van fondsen naar een wallet met het label “’NUT Whale’. De eerste aanvalswallet ontving onder meer de meme coins van Melania en Trump maar ook Pengu en Dogwifhat. Vervolgens werden de tokens via de PNUT Whale-wallet naar een andere wallet gestuurd.

Uiteindelijk werden de Solana-assets geparkeerd op het laatst bekende adres, met een totale waarde van $6,09 miljoen. De hacker bezit nu vooral liquide meme coins, $SOL en stablecoins, die op DEX’s kunnen worden omgewisseld maar niet volledig anoniem gemixt kunnen worden.

De drie meest recente transacties vanuit de hacker. Bron: Etherscan

$ETH maakt het grootste deel van de hack uit, met meer dan $34 miljoen verspreid over twee Ethereum-wallets. De eerste wallet bevatte ruim $17,5 miljoen aan $ETH, plus kleinere bedragen van diverse layer 2 netwerken.

De tweede wallet had zo’n $16,8 miljoen aan $ETH, L2-tokens en kleinere chains zoals Mantle en Moonbeam. Omdat BTCTurk veel kleine tokens verhandelt, goed voor meer dan 70% van het volume, heeft de hacker vrijwel alle minder liquide assets direct omgezet in $ETH. Maar wat betekent dit voor jou als trader?

Grote waarschuwing voor traders

De BTCTurk-hack toont dat ook middelgrote beurzen in opkomende markten doelwit zijn, juist tijdens de huidige koerspieken van Bitcoin en $ETH. Aanvallers profiteren van verhoogde liquiditeit en trading-activiteit. Voor traders betekent dit dat hot wallets extra risico lopen bij marktvolumes als nu; dat zelfbewaring of crypto wallets met bewezen beveiliging belangrijker zijn dan ooit.