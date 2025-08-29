Trump kiest Pyth oracle – Chainlink killer 98% gestegen vandaag

Het US Department of Commerce heeft Pyth Network gekozen als officiële oracle provider voor het publiceren van economische data on-chain. Deze historische aankondiging door Secretary Howard Lutnick leidde tot een explosieve koersstijging van 98% voor de Pyth token in een dag.

De altcoin markt reageert heftig op deze ontwikkeling, waarbij Pyth wordt gezien als de definitieve Chainlink killer. Crypto analist Robert Bemelmans had dit scenario al voorspeld in een artikel van 18 augustus, waarin hij stelde dat de echte battle niet tussen Chainlink en XRP ligt, maar tussen Pyth versus Chainlink.

$PYTH started the sending!!!🚀



Watch that $0.74 level! That's our first target!🎯

🛑IF rejected this thing will go to the Goblin Town!

✅IF passed everything from $2-5 is possible!!!



Not financial advice! #PYTH #CRYPTO pic.twitter.com/eC77ayacFF — Vuori Trading (@VuoriTrading) August 28, 2025

Amerika kiest voor decentralisatie

De keuze voor Pyth Network markeert een cruciaal moment voor crypto adoptie op regeringsniveau. Na maanden van samenwerking met het Department of Commerce is Pyth nu de vertrouwde data provider voor deze historische blockchain implementatie.

Secretary Lutnick’s visie op data-innovatie positioneert Amerika als wereldleider in financiële technologie. Pyth vormt een kritiek onderdeel van deze strategie met zijn netwerk van meer dan 100 blockchains en 600+ applicaties die afhankelijk zijn van betrouwbare data.

De oracle crypto sector krijgt hiermee een enorme boost, waarbij Pyth de voorkeur krijgt boven gevestigde spelers zoals Chainlink. Dit brengt nieuwe dynamiek in de altcoins markt, waar oracle projecten steeds belangrijker worden.

Crypto-experts over de oracle battle van het jaar

De marktreactie was ongekend heftig. Leden uit de crypto twitter gemeenschap zoals Cheetah420 geven massaal hun mening over Chainlink met de opmerking “Sell chainlink and Buy $PYTH Thank me later.”

Daarbij blijkt uit crypto data dat Pyth onderweg is om LINK te overstijgen in volume. Dit terwijl de marketcap van Pyth meer dan 10x kleiner is vergeleken met Chainlink.

Nu Pyth door de Amerikaanse overheid naast Chainlink wordt geplaatst, zien we dat Pyth vrijwel gelijk is in volume tegenover Chainlink. De Pyth koers is vandaag 98% gestegen, terwijl de Chainlink koers met 2% is gestegen. Wanneer Pyth naast volume ook dezelfde market cap als Chainlink zou hebben, zou dat een 12x koers groei betekenen voor Pyth, bullish!

Technische analyse wijst op verdere stijging

Crypto quant VuoriTrading levert belangrijke technische inzichten over Pyth’s volgende bewegingen. Het eerste target ligt op $0,74, maar bij doorbraak van dit niveau voorspelt hij dat een $2 tot $5 Pyth koers mogelijk is in 2025.

Deze voorspelling wordt ondersteund door Pyth’s sterke fundamentals. Het platform biedt cryptografisch verifieerbare en onveranderlijke publicatie van officiële statistieken. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor transparantie, toegankelijkheid en samenstelling in DeFi, enterprise use cases en publieke verantwoordelijkheid.

De oracle crypto markt, ondergaat hiermee een fundamentele verschuiving. Waar Chainlink lange tijd de dominante speler was, toont Pyth nu dat partnerships met de Amerikaanse overheid een gamechanger kunnen zijn in deze sector.

Conclusie: Pyth, Solana vs Chainlink, Ethereum

Terwijl Chainlink domineert op Ethereum met hoge transactiekosten, bouwt Pyth zijn oracle netwerk op Solana’s snelle infrastructuur. Deze strategische keuze geeft Pyth een kostenvoordeel dat cruciaal kan worden voor grootschalige overheidsimplementaties.

De blockchain keuze vormt een belangrijke factor in de oracle oorlog. Ethereum’s netwerkcongestie leidt tot transactiekosten van soms tientallen dollars, terwijl Solana consistente fees van enkele centen biedt. Voor het verwerken van duizenden economische datapunten per dag maakt dit verschil enorm uit.

Pyth’s multichain aanpak verbindt meer dan 100 blockchains, maar de basis op Solana geeft het platform een technisch voordeel. Government partnerships vereisen schaalbaarheid en kostenefficiëntie – eigenschappen waar Solana excelleert en Ethereum moeite mee heeft.

