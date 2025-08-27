Trump Jr investeert miljoenen in crypto voorspellingsplatform Polymarket – experts waarschuwen

Auteur Rutger Kant Auteur Rutger Kant Auteursprofiel Delen Gekopieerd Laatst bijgewerkt: Augustus 27, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Donald Trump Jr. investeert miljoenen in het crypto-voorspellingsplatform Polymarket via zijn fonds 1789 Capital. Terwijl het platform groeit en mikt op een doorbraak in de Amerikaanse markt, waarschuwen experts voor een mogelijk belangenconflict.

Trump Jr. is namelijk ook strategisch adviseur bij concurrent Kalshi, waardoor zijn dubbele betrokkenheid vragen oproept over de impact op de sector. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Trump Jr investeert miljoenen in crypto voorspellingsplatform Polymarket

Donald Trump Jr. heeft via zijn durfkapitaalfonds 1789 Capital geïnvesteerd in het blockchain-gebaseerde voorspellingsplatform Polymarket. Als onderdeel van de deal treedt Trump Jr. toe tot de adviesraad van Polymarket, zo blijkt uit een persbericht.

De investering maakt deel uit van een bredere strategie van 1789 Capital om zich te richten op crypto-infrastructuur en alternatieve financiële instrumenten. Volgens Axios heeft 1789 tientallen miljoenen dollars toegezegd aan Polymarket, na een overlegperiode van anderhalf jaar met het bedrijf.

Pleased to announce that my fund @1789capital has invested in @Polymarket and that I will be joining the team as a Strategic Advisor.



Prediction markets have completely changed the way people follow the news. I'm proud to support the industry and look forward to helping… https://t.co/C3QlMEKQFe — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 26, 2025

Polymarket stelt gebruikers in staat te wedden op de uitkomst van echte gebeurtenissen, zoals verkiezingen, rechtszaken en geopolitieke conflicten. Het platform kent een sterke groei: tijdens de laatste Amerikaanse verkiezingscyclus werd er voor meer dan $8 miljard aan weddenschappen verwerkt. Daarmee laat Polymarket qua verkeer zelfs grote online gokbedrijven als FanDuel, DraftKings en Betfair achter zich.

Recent sloot Polymarket een financieringsronde van $200 miljoen, geleid door Peter Thiel’s Founders Fund, waarmee de waardering van het bedrijf opliep tot $1 miljard.

Hoewel Polymarket Amerikaanse gebruikers momenteel nog blokkeert vanwege regelgeving, kan de recente overname van derivatenbeurs QCEX daar verandering in brengen. QCEX beschikt namelijk over een licentie van de U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), wat de deur opent naar legale en compliant voorspellingsmarkten voor Amerikaanse gebruikers.

De investering sluit aan bij de missie van 1789 Capital om technologieën te ondersteunen die de ‘American dynamism’ versterken, een term die in conservatieve venture capital-kringen wordt gebruikt om te pleiten voor een heropleving van binnenlandse innovatie en zelfvoorzienendheid.

Is er een belangenconflict?

Polymarket en de Trump-familie hebben al enkele maanden een wederzijds belang, nadat het platform correct de overwinning van Trump bij de verkiezingen van 2024 had voorspeld.

Toch kan de betrokkenheid van de familie bij voorspellingsmarkten in dit geval een tweesnijdend zwaard zijn. Zo is Donald Trump Jr. namelijk al maandenlang strategisch adviseur bij Kalshi, de belangrijkste concurrent van Polymarket:

“We zijn enorm enthousiast om aan te kondigen dat Donald Trump Jr. zich bij Kalshi heeft aangesloten als Strategic Advisor. Met zijn uitgebreide zakelijke ervaring en invloed brengt Trump Jr. een frisse blik bij Kalshi, terwijl we voorspellingsmarkten verder richting de mainstream brengen,” schreef het platform in januari.

Of de investering van Donald Trump Jr. wijst op een diepere Trump-connectie met Polymarket is nog onduidelijk. Mogelijk sluit hij zich zelfs helemaal niet aan bij het team, noch in een adviserende noch in een ceremoniële rol.

Bovendien heeft Polymarket inmiddels een hoge waardering, waardoor een investering van ‘tientallen miljoenen’ voor het fonds niet per se een groot aandeel hoeft te betekenen.

Wat wel duidelijk is: Trump Jr. heeft een sterke interesse in voorspellingsmarkten. Deze connecties zouden Polymarket kunnen helpen om onder een Trump-regering belangrijke stappen te zetten op regulatoir vlak. Daarnaast kan dit ook zorgen voor een stijging onder altcoins.