Trump deal brengt Bitcoin koers opnieuw boven $100k – hoeveel stijgt BTC dit weekend?

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Mei 9, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Bitcoin koers klom gisteren opnieuw boven $100k, de eerste keer sinds februari. Een belangrijke bijdragende factor is de nieuwe handelsdeal tussen de VS en het VK. De Trump deal verlicht onzekerheid na de invoer van zijn wederzijdse tarieven en deze impact was te voelen voor crypto investeerders. Bitcoin ligt deze ochtend op $104k na een stijging van 4,8% in de afgelopen 24 uur.

Terwijl BTC zich richting een nieuwe all-time high beweegt, voorspellen crypto analisten dat de grootste cryptomunt binnenkort naar $130k kan gaan. Wat kunnen we de komende periode verwachten voor Bitcoin?

Trump deal voert nieuwe crypto rally aan

Laten we eerst kijken wat de nieuwe deal tussen de VS en het VK inhoudt. In deze video legt Trump uit hoe en wat. Beide landen verlagen de handelstarieven voor elkaar, met name voor rundvlees, agrarische producten en meer.

Volgens Trump is dit de eerste handelsdeal sinds Liberation Day (de invoer van wederzijdse tarieven). Als onderdeel van de deal is de president van plan om $11 miljard op te halen voor de sectoren van landbouw en export. Daarnaast wil Trump de nationale veiligheid van beide landen versterken. Hiervoor creëert Trump een gespecialiseerde handelszone voor aluminium en staal voor de VS en het VK.

ART of the DEAL: Isn't it amazing? All a president needs to do is his job to close the border and negotiate trade deals that protect our workers. Trump just announced his first major deal with the UK – more revenue for America and more jobs for American workers – all in 100 days. pic.twitter.com/WSjcJ9LsHp — @amuse (@amuse) May 8, 2025

Trump verwacht ook deals te kunnen sluiten met andere landen, waaronder China, maar ook de EU. Hiermee daalt de onzekerheid rondom Trump’s tarieven en krijgt crypto de ruimte om verder te stijgen.

Crypto analist voorspelt breakout naar $130k

Crypto analist Zeinab voorziet dat Bitcoin klaar is voor een stijging naar $118. Een breakout boven dit niveau kan de grootste cryptomunt naar $130k brengen.

$BTC after a clean and clear retest of the support range is now establishing next leg of upside.



Price is aiming for $118K next followed by $130K which are 1.272% and 1.618% Fibonacci levels. pic.twitter.com/YXViAUZdLd — Crypto Zeinab (@CryptoZeinab) May 7, 2025

Bitcoin profiteert van enorme koopdruk, wat bijvoorbeeld te zien is aan zijn Open Interest. Hierdoor is de koers in een dag tijd met ruim 4% gestegen en in een maand tijd zelfs met meer dan 33%.

Maar wat kunnen we de komende dagen verwachten? Dankzij de enorme koersstijging lijkt het risico op een correctie te groeien. Als de interesse echter hoog genoeg blijft, zijn verdere koersstijgingen niet onmogelijk.

Bitcoin koers verwachting – Hoeveel stijgt BTC dit weekend?

De Bitcoin koers ligt vandaag op zijn hoogste niveau sinds 31 januari, vlak nadat BTC daalde vanuit zijn all-time high bij $109k. Ondanks een bearish periode van zo’n 4 maanden, is Bitcoin weer hersteld. De sterke comeback is te zien aan de scherpe bocht in de 30-daagse moving average (geel). En nadat BTC gisteren boven $100k steeg, vormde er een bullish ‘Golden Cross’ op de dagelijkse grafiek.

Dit signaal vormde nadat de 30-daagse moving average boven de 200-daagse (blauw) klom. Een Golden Cross gaat vaak gepaard met stijgingen, wat we aan het eind van deze week opnieuw zien. Maar hoe groot is de kans dat Bitcoin dit weekend nog verder stijgt?

De Relative Strength Index (RSI) ligt op 76 en klimt nog steeds richting 80. Dit signaleert dat het risico op een correctie toeneemt. Echter is een correctie niet gegarandeerd, gezien de hoge interesse in Bitcoin, gemixt met Fear of Missing Out (FOMO).

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

Als BTC daalt, kan hij ondersteuning krijgen tussen $100k en $103k. Maar als de cryptomunt boven $103k weet te blijven, is een stijging boven $105k vandaag ook mogelijk. In het weekend is de activiteit onder investeerders en traders lager, waardoor we op dat moment geen grote stijgingen verwachten. Echter is een nieuwe all-time high aan het begin van volgende week mogelijk, mits de interesse zo hoog blijft.

Dat maakt onze Bitcoin koers verwachting bullish voor de komende periode. Ook geeft dit altcoins de ruimte om te herstellen. Een goed voorbeeld hiervan is Ethereum, die in een dag tijd met maar liefst 23% omhoog is geklommen.

Gaat deze opkomende crypto stijgen?

Nu Bitcoin de $100k voorbij is gegaan, kijken traders en analisten naar de volgende mijl. Ook het nieuwe project, Bitcoin Bull ($BTCBULL), kijkt uit naar de volgende mijlpalen en beloont zijn holders bij elk van deze. De token is tijdelijk verkrijgbaar in een presale en heeft hiermee ruim $5,4 miljoen opgehaald. Dat is een teken dat er veel interesse is in de opkomende cryptomunt.

Elke mijlpaal in de Bitcoin koers viert Bitcoin Bull met token burns en airdrops. Zo krimpt de circulerende supply van $BTCBULL, terwijl token holders gratis Bitcoins krijgen. Omdat dit mechanisme afhankelijk is van het succes van de grootste cryptomunt, heeft ook $BTCBULL potentie om veel waard te worden wanneer Bitcoin stijgt.