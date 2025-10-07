Trump crypto kiest Aptos voor stablecoin – APT koers altseason target x20

World Financial Liberty kiest de Aptos blockchain om als volgende zijn USD1 stablecoin op te lanceren. Trump’s crypto bedrijf kiest juist deze blockchain omdat het een topspeler is op gebied van snelheid en lage transactiekosten. Is deze zet van WLFI positief voor de Aptos koers en kan APT stijgen naar $10 in oktober?

In het nieuws van vandaag kijken we hoe de populaire crypto kan profiteren van Trump’s stablecoin die gelanceerd wordt op de Aptos blockchain. Ook kijken we hoe hoog de Aptos koers kan gaan als gevolg hiervan, in combinatie met de crypto verwachtingen in Uptober. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Trump’s crypto bedrijf kiest voor de Aptos blockchain

Het optimisme rondom crypto is sterk gegroeid nadat Bitcoin op een zondag zijn all-time high van augustus brak. Dit is duidelijk het effect van Uptober, een maand waarin crypto vaak een sterke comeback maakt van een bearish september, ook wel ‘Rektember’ genoemd. De Bitcoin koers stijgt bijna altijd in oktober en dat heeft ook positieve implicaties voor altcoins zoals Aptos (APT).

Bovendien wordt USD1 als volgende op de Aptos de blockchain gelanceerd. De stablecoin van WLFI kan hiermee verhandeld worden aan de hand van de snelste en goedkoopste transacties. Dat vormt een sterke basis voor de opkomende crypto, wat verder kan helpen met de adoptie van crypto in de VS.

There is no better day than today. There is no better time than now.



Welcome to the future of finance with @worldlibertyfi's USD1 now on the high-speed rails of Aptos, here to deliver a stable, transparent, and accessible foundation for the digital economy to all.



Accelerate 🦅 pic.twitter.com/ayCxTexMlY — Aptos (@Aptos) October 6, 2025

En meer interesse in de Aptos blockchain is daarnaast goed voor de APT koers. Volgens een analist is de altcoin dan ook klaar voor een grote breakout. Een belangrijke technische weerstand hierbij is $5,47. Na een breuk hierboven kan de altcoin verder klimmen richting $6,18.

Maar ook is het belangrijk om de ondersteuning bij $5 in de gaten te houden. Een breuk onder dit psychologische niveau wordt gezien als bearish en volgt met verdere dalingen.

$APT holding strong after the breakout.



Price is pushing against $5.47 resistance, also our 2nd target for long TPs.



Gaining $5.47 brings us to $6.18 resistance and triggers longs.



A pullback to ~$5.00 support is interesting for confirmation longs.



Eyes on @Aptos. 👀 pic.twitter.com/zLVWeRMhor — Lennaert Snyder (@LennaertSnyder) October 7, 2025

Wat gaat Aptos doen in altseason?

Aptos is de afgelopen week met zo’n 27% gestegen naar $5,41 en lijkt nu langzamerhand te consolideren. Dit blijkt uit de koersactiviteit van de recente dagen. De altcoin ligt nu sterk boven zijn 30-daagse (geel) en 200-daagse (blauw) moving averages. Aan de ene kant is dat positief, maar aan de andere kant maakt dat het lastig voor APT om ondersteuning te vinden als de verkoopdruk te hoog wordt.

Analisten kijken dan naar het psychologische niveau van $5, die cruciaal is om de pump van Uptober in stand te houden. Een voordeel is het feit dat de interesse in altcoins groeit en dat een altcoin season nabij lijkt.

Aptos koers grafiek – Bron: TradingView

APT heeft nog een redelijk hoge Relative Strength Index (RSI) op 66. Vanaf de 70 is Aptos technisch ‘overbought’ en groeit de kans op een correctie. Maar op 66 geeft de RSI aan dat de altcoin veel bullish momentum heeft, wat kan helpen met verdere stijgingen richting $6, $8 en $10 in de komende weken en maanden.

Al met al lijkt Aptos nog ruimte te hebben om veel verder te stijgen. De altcoin ligt nog bijna 73% onder zijn all-time high van $19,90, terwijl andere altcoins zoals BNB constant hun all-time high omhoog duwen. Als APT zulk succes ook kan herhalen, is het wellicht een van de beste altcoins om in de gaten te houden aan het eind van dit jaar.