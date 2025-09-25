Trump crypto czar zaak – senatoren eisen onderzoek voor crypto winsten

David Sacks, de crypto czar van President Trump ligt, samen met Steve Witkoff, onder vuur door Amerikaanse senatoren. De senatoren Elizabeth Warren en Elissa Slotkin beschuldigen de topfiguren van belangenverstrengelingen in recente deals met de Verenigde Arabische Emiraten, ook wel de UAE genoemd.

Wat betekenen deze beschuldigingen en wat voor invloed kan dit hebben op de crypto regels in 2025? In het crypto nieuws van vandaag kijken we naar het lopende onderzoek tegen Davind Sacks en Steve Witkoff en de mogelijke invloed hiervan op regulering in de VS.

David Sacks heeft mogelijk nog crypto in bezit

Sacks en Witkoff worden ervan beschuldigd hun positie te hebben misbruikt om te profiteren van crypto deals met de UAE. Volgens critici en senatoren zijn deze crypto deals gunstig voor de topfiguren en ontduiken ze hiermee regels, zoals het betalen van crypto belasting.

Vertegenwoordiger van het congres, Elissa Slotkin, eist een uitgebreid onderzoek naar Sacks en Witkoff betreft hun bedrijfspraktijken naast hun positie binnen de regering. De senator wil weten of de topfiguren de wet overtreden, iets wat negatieve implicaties zou hebben voor Trump’s crypto plannen.

David Sacks, de crypto czar van Trump, werd al vaker beschuldigd over zijn vermogen om crypto regels te handhaven, terwijl hij zelf ook investeert in digitale valuta’s, zoals Bitcoin, Ethereum, Solana en meer. Als het crypto beleid negatieve gevolgen heeft voor deze assets, kan dat zijn keuzes beïnvloeden.

Maar volgens Sacks heeft hij al zijn digitale assets verkocht voordat hij officieel begon als de crypto czar van Trump. Het congres trapt er niet in en eist bewijs voor zijn beweringen. Het congres wil bewijs dat hij geen crypto meer heeft of relaties met investeerders onderhoudt die kunnen profiteren van zijn veranderingen aan de crypto regels.

Steve Witkoff onder vuur na crypto deal met UAE

Steve Witkoff, de nieuwe gezant van het Midden-Oosten, ligt ook onder vuur. Witkoff is een grote aandeelhouder van Trump’s crypto bedrijf, World Liberty Financial. De recente deal met Abu Dhabi, de hoofdstad van de UAE, was een $2 miljard investering in het crypto bedrijf. Nu vermoeden Senatoren dat Witkoff deze acties heeft aangemoedigd met zijn diplomatische rol.

Als Witkoff zijn rol daadwerkelijk misbruikt om te profiteren met crypto, heeft dat negatieve gevolgen voor hem. Senatoren willen dat de situatie grondig wordt onderzocht, onder andere door zijn communicatiegeschiedenis met buitenlandse regeringen en crypto partners te achterhalen.

Volgens President Trump is Witkoff enkel een werknemer binnen World Liberty en heeft hij geen bijbedoelingen met zijn diplomatieke acties. Hij wil volgens Trump enkel het beste voor het land. Critici blijven echter sceptisch, gezien Trump's betrokkenheid in de crypto sector.